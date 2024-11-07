"المسعود للسيارات" تعلن عن عروض حصرية وخطط دفع مؤجلة على طرازات "ألتيما" المستعملة المعتمدة

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "المسعود للسيارات"، الموزع المعتمد والحصري لسيارات "نيسان" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن أحدث حملاتها على "سيارات نيسان المستعملة المعتمدة"، والتي تتيح للعملاء فرصة اقتناء سيارات نيسان ألتيما 2023 أو 2024 بأسعار تنافسية تبدأ من 1,303 درهم شهرياً. ويسري هذا العرض الحصري حتى 31 ديسمبر 2024 أو حتى نفاذ الكمية.
من خلال حملة "اشتر الآن وادفع العام المقبل"، يمكن للعملاء الاستفادة من خيارات الدفع المرنة والمؤجلة، والتي تتيح لهم فرصة السداد ابتداءً من عام 2025. وتتوفر السيارات المشمولة بهذا البرنامج مع ضمان شامل معتمد من المصنّع لمدة سنتين، مما يوفر للعملاء رحلة تملّك مريحة وموثوقة على المدى الطويل. وتخضع كل مركبة لفحص دقيق يشمل 167 نقطة مع إجراءات التجديد، ما يضمن أداءً متميزًا وسلامة المركبات على النحو الأمثل.
وبالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون لاستبدال سياراتهم الحالية، تقدم "المسعود للسيارات" خيارات استبدال مريحة، ما يتيح للعملاء فرصة الارتقاء بتجارب القيادة عبر مبادلة سياراتهم الحالية بسيارة نيسان ألتيما مستعملة معتمدة.
تطبق الشروط والأحكام في إطار هذه العروض. للاستفسارات أو لمزيد من المعلومات حول هذه الحملة يمكن للعملاء التواصل مع المسعود للسيارات على الرقم800 300 900 أو زيارة
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