"المسعود للسيارات" تطلق عروضاً جذابة على سيارة نيسان Z

(MENAFN
- mslgroup) أطلقت "المسعود للسيارات"، الموزع المعتمد والحصري لسيارات "نيسان" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، حملتها الجديدة على سيارة "نيسان Z" لمدة شهر كامل، وتوفر الحملة للعملاء فرصة اقتناء هذا الطراز بأقساط شهرية تبدأ من 2,750 درهماً إماراتياً.
تتألق سيارة "نيسان Z" بإرث يمتد لأكثر من 50 عاماً وتتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة على مستوى العالم. حيث تم تصميمها لتوفير متعة السيارات الرياضية وتشويقها لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. كما تجمع السيارة بين مزايا القوة والصلابة والسرعة، لتقدم تجربة قيادة تفاعلية راقية من المستوى التالي.
يتميز الطراز بمحرك V6 توربيني مزدوج الشحن سعة 3.0 لتر، ما يوفر قوة مذهلة تبلغ 298 كيلوواط وعزم دوران يبلغ 475 نيوتن متر. كما توفر السيارة لمحبي القيادة الرياضية فرصة الاختيار بين ناقل حركة يدوي قياسي سداسي السرعات، والذي يوفر تجربة قيادة تفاعلية، أو ناقل حركة أوتوماتيكي متطور بـ9 سرعات والذي يوفر إحساساً بالاستجابة الفورية والتسارع اللافت. ويضمن الترس التفاضلي الميكانيكي محدود الانزلاق ونظام التحكم في الإطلاق، أداءً استثنائياً، ما يعزز تجربة القيادة في كل رحلة من رحلات نيسان Z.
وتتناغم المقصورة الداخلية في سيارة نيسان Z تماماً مع احتياجات السائق والركاب، حيث تمزج بسلاسة بين التكنولوجيا الحديثة ولمسات Z الأصيلة. تتضمن المقصورة شاشة عدادات TFT رقمية بالكامل بحجم 12.3 بوصة وشاشة تعمل باللمس قياس 8.0 بوصات في المنتصف. صُممت المقصورة بطرق مبتكرة لتوفير أقصى درجات الراحة، إذ تتميز بمقاعد تم تطويرها استناداً إلى الخبرة المكتسبة من تصميم GT-R، مما يعزز مستويات الراحة والثبات. كما أنها مجهزة بميزات التنقل الذكي من نيسان لضمان تجربة قيادة سلسة وآمنة.
للمزيد من المعلومات حول العرض، يمكن للعملاء المهتمين زيارة معارض "المسعود للسيارات" أو موقع .
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