أكثر من 50 خبيراً يجتمعون في رأس الخيمة لتبادل الرؤى حول كيفية بناء اقتصاد دائري مزدهر

(MENAFN
- Communicate Gulf) قدّم المؤتمر الدولي الأول حول ”إدارة الأعمال وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري المستدام“، الذي نظمته الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، رؤى قيّمة حول كيفية إيجاد الشركات ورواد الأعمال التوازن الصحيح لبناء اقتصاد
دائري مزدهر.
شارك في المؤتمر الذي عقد على مدار يومين من 4 إلى 5 نوفمبر 58 متحدثاً وثلاث جلسات عامة و60 عرضاً تقديمياً. شكّل المؤتمر علامة بارزة في تعزيز منصة تبادل فيها الباحثون الأكاديميون وقادة الصناعة ورواد الأعمال في جميع أنحاء العالم الأفكار والرؤى والخبرات التي ستشكل مستقبل إدارة الأعمال وريادة الأعمال في الاقتصاد الدائري المتزايد.
وأشاد الدكتور ديفيد شميت، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، بحضور باحثين وخبراء وصناع تغيير بارزين يقودون أجندة الأبحاث حول ريادة الأعمال المبتكرة ونماذج الأعمال المستدامة التي تعتبر حيوية في ظلّ تحولنا نحو الاقتصاد الدائري، وأعرب عن أمله في أن تعود المناقشات والتعاون بالنفع على عالم ريادة الأعمال.
وقال الدكتور تحسين أنور، العميد المشارك للأبحاث والاستدامة ومدير مركز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة ورئيس المؤتمر في حفل الافتتاح: ”إن مواضيع هذا المؤتمر - استراتيجيات الأعمال المبتكرة، ونماذج ريادة الأعمال المستدامة، ودور مبادئ الاقتصاد الدائري - تأتي في الوقت المناسب وهي مواضيع بالغة الأهمية ولها القدرة على التأثير على مستقبل إدارة الأعمال وريادة الأعمال بشكل كبير“.
وأضاف: ”يتطلب العصر الحالي توازناً حكيماً بين الربحية والهدف والابتكار. ويوفر إطار العمل الدائري نهجاً استراتيجياً لهذا التحدي. ومن شأن الرؤى المستقاة من المؤتمر أن تسهل تطوير نماذج أعمال قائمة على التعميم تهدف إلى معالجة القضايا الملحة في منطقتنا.“
وكان من أبرز المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر الدكتورة ديما جمالي، نائب رئيس الشؤون الأكاديمية في الجامعة الكندية دبي ورئيس شبكة الاتفاق العالمي في لبنان التي تحدثت عن ”أفضل الممارسات الجامعية في تعليم ريادة الأعمال“؛ وغاري سميث، رئيس مركز حاضنة الأعمال في جامعة أميتي دبي، الذي تحدث عن ”ريادة الأعمال وتكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي في خلق مهارات المستقبل“.
شهد المؤتمر أيضًا ورشة عمل بحثية متطورة حول المنظور المزدوج للمنظور التأليفي والتحريري في البحث، قدمها الدكتور برونوين ب. وود، القائد الأكاديمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة. وسلطت ورشة العمل الضوء على التقنيات والحلول القائمة على التعميم.
تم تنظيم المؤتمر بدعم من مؤسسة الخبراء الدوليين لإثراء البحوث وتبادل المعرفة (IEREK)، وهي مؤسسة دولية رائدة في مجال النهوض بالمعرفة وتعزيز البحوث من خلال المؤتمرات. وستُنشر وقائع المؤتمر وأوراق المؤتمر في مجلة ”سبرينجر نيتشر“، وهي ناشر أكاديمي رائد، وستتم فهرستها في ”سكوبوس“، وهي قاعدة بيانات مشهورة للملخصات والاستشهادات، مما يعزز من ظهور الأبحاث المقدمة وتأثيرها.
وفي معرض تسليطه الضوء على دور الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة كجامعة رائدة بين الجامعات الإماراتية، أشار الدكتور تحسين عرشي إلى ظهور الجامعة لأول مرة في تصنيف ”كيو إس“ العالمي للجامعات في عام 2024، محققةً بذلك تميزاً ملحوظاً بإدراجها ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم. كما أعلن أيضًا أن الجامعة ستستضيف مؤتمرها القادم في 20 فبراير 2025، بعنوان استشراف المستقبل 5.0.
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