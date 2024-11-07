شركة لاين للاستثمار والعقارات ذ.م.م. تفوز بواحد و عشرون جائزة في معرض MECS+R الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

(MENAFN
- Coral Coast PR) الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة لاين للاستثمار والعقارات ذ.م.م، إحدى الشركات الرائدة التابعة لمجموعة اللولو الدولية القابضة، عن نجاحها المتميز في حفل توزيع جوائز MECS+R لمراكز التسوق وتجار التجزئة 2024. وقد حصدت محفظة الشركة من مراكز التسوق التابعة لها مجموعه واحد وعشرون جائزة مرموقة، مما يعزز ريادتها في قطاع التجزئة وإدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تسلط هذه الجوائز الضوء على تفاني الشركة في التميز في الابتكار والتصميم وإشراك العملاء والاستدامة في وجهات التسوق التابعة لها. وتعكس كل جائزة محلية وإقليمية الجهود الاستراتيجية التي تبذلها شركة لاين للاستثمار والعقارات ذ.م.م. لتعزيز تجربة التسوق وأسلوب الحياة لملايين الزوار.
وعلق السيد جوجي جورج، المدير العام للمشاريع والتأجير في مجموعة اللولو الدولية القابضة في سلطنة عمان: ”تؤكد الجوائز الإقليمية التي حصلنا عليها في مسابقة MECS+R على التزامنا الثابت بتقديم مشاريع عالمية المستوى تدمج بين المعايير العالمية والأهمية الإقليمية. نحن فخورون بإنجازاتنا وسنواصل السعي لتحقيق التميز في كل جانب من جوانب مشاريعنا.“
ومن جانبه، قال السيد نبيل نظير، مدير عام مجموعة اللولو الدولية القابضة في المملكة العربية السعودية ”إن الحصول على مثل هذا التكريم المهم على المستوى الإقليمي يؤكد صحة رؤيتنا الاستراتيجية وعملنا الجاد. كما أنه يعزز التزامنا بإنشاء بيئات تجزئة مستدامة ومبتكرة تحافظ على أعلى معايير الجودة ورضا العملاء.“
وأضاف السيد سانجو فيليب، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة اللولو الدولية القابضة في قطر: ”إن جوائز مجلس الشرق الأوسط للتجارة والتميز الاقتصادي +R هي اعتراف قوي بسعيها الدؤوب لإرساء معايير جديدة في هذا المجال. إنه لأمر ملهم أن نرى جهودنا التعاونية تحظى بالتقدير، وسنظل ملتزمين بتقديم التميز والابتكار في جميع مشاريعنا، خاصة في مجال تجارة التجزئة الديناميكي في دول مجلس التعاون الخليجي“.
وأشارالسيد برافين سي ي، المدير العام لإدارة مراكز التسوق في البحرين، إلى أن هذه الجائزة هي بمثابة تكريم لجهودنا المشتركة: ”تؤكد جوائز MECS+R على تفانينا في تصميم مساحات تجزئة حيوية وشاملة تتناسب مع مجتمعنا المتنوع. يعكس هذا التكريم التزام فريق عملنا بالارتقاء بتجربة التسوق في البحرين، ونتطلع إلى مواصلة رحلتنا في الابتكار والتميز في كل مشروع.“
يسلط الإنجاز الرائع الذي حققته شركة لاين للاستثمار والعقارات ش.م.م. في حفل توزيع جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 الضوء على مكانتها كشركة رائدة في هذا المجال مكرسة للتحسين المستمر ووضع معايير جديدة في مجال إدارة التجزئة والعقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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