مجموعة سيتي المصرفية تحتفل بمرور 60 عاماً على تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Golin Mena) • المجموعة سجلت حضورها في الدولة قبل تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة
• الرئيس التنفيذي العالمي للمجموعة جين فريزر تستضيف كبار الشركاء في احتفال حصري بالذكرى السنوية
دبي – احتفلت مجموعة سيتي المصرفية بالذكرى الستين لبدء عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أقامت احتفالاً حصرياً في هذه المناسبة بحضور جين فريزر الرئيس التنفيذي للمجموعة ، وكبار التنفيذيين العالميين والمحليين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والشركاء و قادة الأعمال في الإمارات.
وفي تعليقها على هذا الإنجاز الكبير، قالت إبرو باكشان الرئيس الإقليمي ورئيس الخدمات المصرفية لمجموعة سيتي للشرق الأوسط وأفريقيا: "إن العلاقة طويلة الأمد التي تربط مجموعتنا مع دولة الإمارات تعتبر شهادة على التزامنا القوي والمستمر بهذا السوق المزدهر. لقد كانت رحلة سيتي في هذا البلد مثيرة للإعجاب، وتميزت بقيامها على أسس قوية وعقود من الإنجازات الملحوظة. ولا نزال على أتم الاستعداد لتحقيق المزيد من النمو، ، والاستفادة من الفرص المستقبلية لتطوير أعمالنا في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً".
وبدأت شراكة مجموعة سيتي مع الإمارات في 25 يناير 1964،عندما افتتح البنك الذي كان يُدعى آنذاك "فيرست ناشيونال سيتي بنك"، أول فرع له بدبي، تلاه تدشينه فرعاً آخر بأبوظبي في العام 1971، ليصبح أول بنك أمريكي يؤسس وجوداً له داخل الدولة.
وكان هذا الإنجاز مهماً للغاية، لأنه أرسى الأساس لتوطيد علاقة قوية مع الإمارات. وفي العام 1976، افتتحت مجموعة سيتي إحدى أوائل قاعات التداول في الدولة، كما قامت بتدشين أول مقر لها في منطقة الخليج بمدينة دبي في العام 1983. وعملت المجموعة منذ ذلك الحين على توسعة حضورها في الدولة، وذلك من خلال إنشاء مكاتب إقليمية في مركز دبي المالي العالمي في العام 2006، وسوق أبوظبي العالمي في العام 2018.
وتأكيداً على التزام مجموعة سيتي بمواصلة نموها في الدولة، قالت ماريا إيفانوفا المدير التنفيدي ورئيس الخدمات المصرفية لدى سيتي في الإمارات العربية المتحدة: "لقد ظل التزامنا راسخاً على مدى السنوات الستين الماضية تجاه عملائنا، حيث نقدم خدماتنا للشركات الدولية والمحلية، ونوفر لها حلولاً وخدمات مالية عالية المستوى، فضلاً عن إتاحة الفرص لها للاستفادة من شبكتنا العالمية. لقد تمكنا من تحقيق العديد من الانجزات من خلال التفاني والعمل الجاد الذي يقوم به فريق مميز يضم العديد من الكفاءات الموهوبة".
من جهتها، قالت شمسه الفلاسي الرئيس التنفيذي ل"سيتي بنك إن. أيه"، فرع الإمارات المحلي: " يسرّني أن أعرب عن فخري بالمشاركة في رحلة سيتي الواعدة بدولة الإمارات. لقد كانت هذه المجموعة داعماً أساسياً لمختلف القطاعات الرئيسية في الدولة، بدءاً من تقديم الحلول المالية المبتكرة الرائدة إلى تسهيل النمو الاقتصادي، كما كانت محفزاً للتنمية والازدهار".
و تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بحضور متزايد في قطاع الخدمات المالية العالمية و تعد مركزا من المراكز المالية العالمية لمجموعة سيتي. وتقدم سيتي في الدولة مجموعة شاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وأسواق رأس المال، والمبيعات والتداول، وخدمات المعاملات، والخدمات المصرفية الخاصة ، والخدمات المصرفية التجارية. وتضم سيتي الإمارات أحد مراكز إدارة الثروات العالمية الأربعة التابعة لسيتي، وتواصل القيام بدورها كلاعب رئيسي في توفير الخدمات المحلية للأفراد.
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نبذة عن سيتي
تعتبر سيتي شريكاً مصرفياً بارزاً لدعم المؤسسات في توفير احتياجاتها العابرة للحدود ، كما أنها مجموعة رائدة عالمياً في إدارة الثروات و مزود موثوق للخدمات المصرفية الفردية في سوقها الأم بالولايات المتحدة. وتمارس المجموعة أعمالها في أكثر من 180 دولة ومنطقة، وتوفر للشركات والحكومات والمستثمرين والمؤسسات والأفراد مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية.
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*التعليق على الصورة :من اليمين إلى اليسار: شمسه الفلاسي الرئيس التنفيذي ل"سيتي بنك إن. أيه"، فرع الإمارات المحلي، جين فريزر الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي ، إبرو باكشان الرئيس الإقليمي ورئيس الخدمات المصرفية لمجموعة سيتي للشرق الأوسط وأفريقيا ، ماريا إيفانوفا المدير التنفيدي ورئيس الخدمات المصرفية لدى سيتي في الإمارات العربية المتحدة
*التعليق على الصورة: من اليمين إلى اليسار: المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي الراحل، مع رئيس اللجنة التنفيذية سيتي، ريتشارد بيركنز
* الملحق:
أبرز محطات سيتي في الإمارات العربية المتحدة
• 1964: افتتح البنك فرعاً في دبي؛ وحصل على إذن خاص من وزارة الخزانة الأمريكية للتعامل في الذهب، الأمر الذي سمح لسيتي بنك بالعمل في تجارة الذهب مع الهند.
• 1980: كان من البنوك الرائدة في نظام إدارة النقد الذي يسمح للعملاء المحليين والبنك المركزي بالوصول مباشرة إلى حساباتهم لدى "سيتي بنك نيويورك".
• 1999: أنشأ مركزاً إقليمياً في الإمارات لخدمة القطاع التجاري في دبي، مع التركيز على الفرص التجارية الناشئة في جميع أنحاء الخليج.
• 2006: تأسيس مكتب مرخص بالكامل في مركز دبي المالي العالمي
• 2012: تطوير حل التمويل المبتكر لتوريق التعريفة المرورية لنظام "سالك"، وهو أول تمويل من نوعه في المنطقة.
• 2018: الحصول على ترخيص من سوق أبوظبي العالمي لإنشاء فرع يوفر حلول إدارة السيولة المتطورة لعملاء سيتي الذين يتطلعون إلى إنشاء مراكز خزينة إقليمية في الإمارات.
• 2022: قام بدور المنسق العالمي للطرح الأولى لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر طرح عام أولي تشهده الإمارات في تاريخها، وأكبر طرح عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أرامكو في العام 2019، وأكبر طرح عام أولي لشركات المرافق على مستوى العالم منذ العام 2008
• 2023: تولى قيادة المعاملات التالية:
o الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات - أكبر طرح عام أولي في قطاع النقل على مستوى العالم خلال العام
o مصدر: الإصدار الأول لسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي
o "دي بي ورلد": الطرح الأول لصكوك خضراء بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي
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