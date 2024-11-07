solutions by stc الراعي الرئيسي لـ "المؤتمر والمعرض الخليجي الخامس للأمن السيبراني"

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 6 نوفمبر 2024:
أعلنت solutions by stc، الذراع المتخصص لشركة الاتصالات الكويتية stc في توفير أحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات للشركات، عن اختتام مشاركتها كراعٍ رئيسي في "المؤتمر والمعرض الخليجي الخامس للأمن السيبراني"، أحد أكثر مؤتمرات الأمن السيبراني المرتقبة في المنطقة والذي ضم مشاركة خبراء من القطاعين الحكومي والخاص.
أقيم المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزارء بالانابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، حيث جمع أكثر من 500 مشارك من جميع أنحاء المنطقة لمعالجة مواضيع بالغة الأهمية في مجال الأمن السيبراني.
وافتتح المؤتمر معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات المهندس/ عمر سعود العمر بالانابة عن راعي المؤتمر وبحضور الرئيس التنفيذي لـ stc الكويت المهندس/ معتز بن عبد الله الضرّاب والسيد/ محمد نزار النصف الرئيس التنفيذي ل solutions by stc الكويت، والمهندس/ فهد العلي الرئيس التنفيذي لشركة e- Portal Holding مع عدد من الشخصيات القيادية من stc الكويت والشركات التابعة لها
تتماشى رعاية الحدث وحضور الفريق التنفيذي ل stc الكويت مع الهدف الاستراتيجي لشركة الاتصالات الكويتية وشركاتها التابعة solutions by stc , وشركة البوابة الإلكترونية القابضة e-Portal holding فيما يتعلق باستكشاف منصات مبتكرة لمناقشة اتجاهات الصناعة وأحدث تقنيات السوق، وكذلك التواصل مع المهنيين والخبراء المتخصصين من ذوي التفكير المماثل.
هذا وقدم مؤتمر الخليج الخامس للأمن السيبراني منصة للخبراء وقادة الصناعة لمناقشة أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على التهديد المتسارع للهجمات السيبرانية والأهمية المتزايدة لحماية البيانات الحساسة والبنية التحتية الرقمية. وضم الحدث متحدثين دوليين رفيعي المستوى ومناقشات خبراء وعارضين يعرضون حلول الأمن السيبراني المتطورة.
خلال المؤتمر، عرضت solutions by stc مجموعة شاملة من حلول الأمن السيبراني المصممة لتلبية احتياجات الشركات والحكومات. وحضر الحدث فريق الشركة من المتخصصين في الأمن السيبراني للتواصل مع المسؤولين الحكوميين والخبراء الفنيين وغيرهم من الحاضرين، وتقديم رؤى ومعالجة المخاوف بشأن أحدث التهديدات السيبرانية واستراتيجيات الحماية.
وفي جناحها، سلطت الشركة الضوء على العديد من الحلول الرئيسية ، بما في ذلك خدمات الكشف والاستجابة المُدارة (MDRS)، ومنصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات الكشف والاستجابة الممتدة (XDR) المصممة لتأمين البيئات المعقدة. كما أتيحت الفرصة للزوار في الجناح لاستكشاف الحلول من خلال العروض المبتكرة التي تقدمها solutions by stc ، والتي تم تصميمها لحصر مخاطر الأمن السيبراني والتخفيف منها بشكل استباقي، وضمان دفاع قوي ضد الخروقات المحتملة.
كجزء من جدول أعمال المؤتمر، شاركت solutions by stc أيضًا في حلقة نقاشية بعنوان "حلول الأمن السيبراني والبنية التحتية". حيث تم مناقشة الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تعزيز تدابير الأمن السيبراني، واستكشاف كيف يمكن للمنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي اكتشاف التهديدات السيبرانية الناشئة والاستجابة لها بكفاءة أكبر. كما غطت اللجنة مواضيع رئيسية مثل حوكمة الأمن السيبراني وحماية البيانات ودور القادة في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني داخل المنظمات.
وفي بيان لها، أكدت solutions by stc أنها تطمح من خلال المشاركة في المؤتمرات والمبادرات الرئيسية إلى المساهمة في بناء بيئة رقمية آمنة ومرنة بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. ومع العالم الرقمي سريع التطور، تستكشف solutions by stc بنشاط أحدث الأدوات والأنظمة التكنولوجية لمواكبة التهديدات الأمنية السيبرانية المتقدمة والهجمات الخبيثة المحتملة. وفي المستقبل، ستواصل الشركة تقديم أحدث حلول الأمن السيبراني لدعم وتوفير الحماية الشاملة لعملائها من الشركات.
كما قامت solutions by stc ببناء وتعزيز سمعتها كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في السوق التي تقدم حلول شاملة للإنترنت واتصالات البيانات وتكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء والاتصالات بين الآلات والمؤسسات لدعم احتياجات الشبكة والبنية الأساسية والتطبيقات. ومن خلال نهجها النشط والتقدمي، نمت الشركة منذ ذلك الحين لتصبح مركزاً قويًا شاملاً لحلول الأعمال والبيع بالجملة، وتلبي احتياجات الحكومة والكيانات المؤسسية على مستوى البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة.
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