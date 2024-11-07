كينتيكا تعيد تعريف العلاج الطبيعي في دبي من خلال تقديم رعاية شاملة قائمة على التكنولوجيا

(MENAFN
- SOCIATE) تفخر كينتيكا بإطلاق علامتها التجارية في دبي هيلز، وذلك عبر تقديم مفهوم مبتكر يجمع بين ثلاثية الجسد والحركة والعلاج إلى دبي، حيث تمتاز هذه العيادة بدمج العلاج الطبيعي بشكل متكامل مع التكنولوجيا المتطورة والرعاية الشخصية لتقدم تجربة فريدة من نوعها.
تجارب استثنائية: 10 علاجات فريدة من كيناتيكا.
تتميز كينتيكا بالتزامها بمساعدة عملائها على إثراء حياتهم وتحقيق أقصى استفادة منها عبر الرعاية الشاملة التي تقدمها. وتشمل علاجاتها المميزة العلاج الطبيعي (الذي يجمع بين تقنيات العلاج اليدوي والتمارين الموجهة والأجهزة المبتكرة لتقديم علاج
مخصص)، والتأهيل (الذي يساعد في تحسين جودة حياة العملاء بشكل تدريجي)، والتدليك العلاجي (الذي يقلل التوتر والقلق ويعزز الدورة الدموية والمرونة)، وتقويم العظام (الذي يساهم في تحقيق التوازن وتخفيف الألم)، ومعالجة الأعضاء الداخلية (التي تعالج أسباب آلام البطن والخلل الوظيفي).
تلتزم العيادة بنفس القدر بمساعدة عملائها على تعزيز شعورهم بالعافية والرفاهية الشاملة، إذ توفر العيادة علاجات متميزة تشمل رعاية القدمين (التي تعالج المشكلات الحالية وتقدم الرعاية الوقائية)، وتقنية "الوجه المشدود فيس فيت" (التي تستخدم تقنيات الاسترخاء لتعزيز مرونة ونضارة الوجه وتخفيف التوتر العضلي)، وبرامج التمدد (التي تهدف إلى تحسين المرونة والوقاية من الإصابات)، إلى جانب التصريف اللمفاوي (الذي يخفف من التورم المرتبط بالوذمة اللمفاوية في الذراعين والساقين)، بالإضافة إلى ساونا الأشعة تحت الحمراء (لتخفيف الآلام وتقديم راحة متكاملة).
توازن مثالي
تقول لارا الحاج، مؤسسة كينتيكا: "نحن في رحلة نريد من خلالها تغذية العقل والجسد والروح بعلاجات شافية. ونسعى جاهدين لتحقيق رفاهية العملاء وتعزيز أسلوب حياة أكثر راحة وسعادة، كما نتفهم معاناة الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة ونتعاطف معهم. تتمحور ممارساتنا حول العميل وتستند إلى الأدلة العلمية والخبرة الطويلة، ونعمل على تعزيزها من خلال توظيف التكنولوجيا المتطورة لتحقيق أفضل النتائج والوصول إلى أقصى استفادة ممكنة".
يقع مقر كينتيكا في بارك هايتس سكوير 1 في دبي هيلز.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة kinetika
MENAFN07112024004221016254ID1108861218
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.