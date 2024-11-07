لازالت الساعات الذكية لا تلقى جماهيرية كبيرة وسط النساء- إليك السبب

(MENAFN
- mslgroup) هل تعتقدين أن معظم الساعات الذكية كبيرة الحجم جدًا بالنسبة للنساء؟ إذا كنتِ كذلك، فأنتِ لستِ الوحيدة. ليس من الغريب أن العديد من النساء قد تخلين عن الساعات الذكية لصالح الراحة والأناقة.
حتى بين أولئك الذين يرتدونها، غالبًا ما تُستخدم الساعات الذكية كإكسسوارات لأزياء معينة أو أنشطة أو مناسبات محددة. تلعب الجاذبية الجمالية للساعات الذكية دورًا مهمًا لدى النساء عند اتخاذ قرار ارتدائها.
ومع توفر العديد من ميزات إدارة الصحة واللياقة البدنية في الساعات الذكية التي يمكن أن تفيد النساء، فإن الكثيرات قد يفوتن هذه الابتكارات. لتطوير الساعة الذكية لتكون أكثر من مجرد جهاز، قامت هواوي بإنشاء خيار أنيق ومتميز للنساء في كل مكان مع سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 الجديدة، التي تشمل إصدار برو بحجم 42 مم وإصدار قياسي بحجم 41 مم. تجمع هذه الساعات الذكية بين اللياقة والأناقة، حتى لا تضطرين للاختيار بين الاثنين.
حيث يلتقي الأسلوب بالجوهر
أول ما ستلاحظينه في ساعة HUAWEI WATCH GT 5 Pro بحجم 42 مم وGT 5 بحجم 41 مم هو مدى تشابهها مع الساعات الفاخرة التقليدية. فهي لا تشبه الساعات الذكية التقليدية التي اعتاد الناس رؤيتها في السوق.
تندمج هذه الساعات بسلاسة مع خزانة ملابسك، مع حلقة bezel بلون فضي أو ذهبي، مما يجعلها تبدو أكثر كإكسسوارات أنيقة. ولمن يرغب في عيش تجربة الفخامة، تأخذ ساعة HUAWEI WATCH GT 5 Pro بحجم 42 مم خطوة إضافية مع حرفيتها الفائقة؛ حيث تم تصنيعها بدقة باستخدام سبيكة التيتانيوم ذات الدرجة الجوية والسيراميك النانوي – وهما مادتان متينتان وأنيقتان تضيفان لمسة من الفخامة إلى الساعة. يوفر الإصدار برو مقاومة للاحتكاك، ومقاومة للتآكل، ومقاومة للماء، مما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي أو الرياضات المكثفة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص الساعة لتناسب أدق التفاصيل. يمكنكِ اختيار تصميمك الخاص مع مجموعة واسعة من وجوه الساعات وتشكيلة متنوعة من الأحزمة. من أحزمة الذهب بسلسلة ميلان إلى الروابط السيراميكية التي تشبه تلك الموجودة في الساعات الفاخرة، يمكن للمستخدمين تعديل الساعة وفقًا للمزاج، أو الملابس، أو النشاط/الحدث الذي يحضرونه.
تعزيز صحة المرأة مع TruSense
تقدم سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 نظام HUAWEI TruSense الجديد كليًا، مما يجلب ترقيات كبيرة في دقة وسرعة وعمق مراقبة الصحة. يغطي هذا النظام القضايا الصحية ذات الأولوية القصوى بالنسبة للنساء، مثل الصحة الشهرية والصحة العاطفية، ويزود المستخدمين بأدوات مريحة للتعامل مع القضايا الصحية الشائعة على أساس يومي إلى شهري.
تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء تعاني من مشاكل صحية نفسية، وخاصة القلق والاكتئاب، ومع ذلك، لا تسعى العديد منهن للحصول على المساعدة حتى تتفاقم الأوضاع. مع مساعد الصحة العاطفية الجديد في سلسلة WATCH GT 5، يمكن للساعات الذكية الجديدة التعرف على الحالة العاطفية للمستخدم من خلال القياسات الفسيولوجية.
لمساعدة النساء في إدارة مشاعرهن، يستخدم مساعد الصحة العاطفية أيضًا البيانات المجمعة من خلال نظام HUAWEI TruSense لتقديم مساعدة طويلة الأمد في إدارة المشاعر، حيث يمكن أن تساعد البيانات العاطفية المجمعة المستخدمين على فهم أعمق لصحتهم العاطفية، وتقليل مخاطر الصحة العاطفية، وتقديم خطوات لتحسين إدارة المشاعر.
تدمج الساعة أيضًا ميزات متقدمة لإدارة الدورة الشهرية، مما يوفر نظام رعاية شامل لصحة المرأة. يشمل ذلك عرض التقويم، الذي يسمح للمستخدمين برؤية معلومات الدورة بسرعة. كما تمكن ميزة تسجيل الأعراض الجديدة من تسجيل أعراض الدورة الشهرية وبيانات التدفق من واجهة الساعة. مع هذه الميزات، يمكن للنساء الاستعداد بشكل أفضل كل شهر وإجراء تغييرات في نمط الحياة وفقًا لذلك.
تقدم بلياقتك
مع تزايد وجود النساء في عالم الرياضة ودمج اللياقة بشكل متزايد في روتينهنّ، تهدف المزيد من التكنولوجيا إلى تزويد النساء بالأدوات المناسبة لتحسين جلسات التدريب الشخصية. من خلال نظام HUAWEI TruSense، يمكن تحقيق ذلك بشكل أكثر ملاءمة وميزات ذكية، سواء كنت مبتدئة أو محترفة.
مع أكثر من مائة خيار رياضي وتمارين، يمكن للمستخدمين تتبع مجموعة متنوعة من الأنشطة البدنية بدقة، بدءًا من اليوغا الخفيفة إلى جلسات HIIT المكثفة. يمكن للعدّائات أيضًا الاستمتاع بتعليقات تدريبية من خلال تحليل شكل الجري، بينما يمكن لراكبي الدراجات استخدام ميزة ركوب الدراجات في الساعة التي تتتبع إحصائيات ركوبهنّ بدقة، بينما تحول هواتفهم الذكية إلى مقاييس طاقة. تتوفر كلا الميزتين في جميع طرازات ساعة HUAWEI WATCH GT 5 Series، مما يجعلها متاحة للجميع للاستمتاع بها.
ولكن بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في ميزات متقدمة للرياضات المتخصصة مثل الغوص، والجولف، والجري في الممرات، تتيح ساعة HUAWEI
WATCH GT 5 Pro بحجم 42 مم للمستخدمين الحصول على إحصائيات معمقة، ورؤى، وتوصيات مع ميزات إضافية.
الآن، يمكن للمستخدمين ارتداء ساعة HUAWEI WATCH GT 5 Series طوال اليوم دون خوف من عدم الراحة أو تصادم الملابس، مما سيمكنهم أيضًا من الاستفادة من تتبع صحي على مدار اليوم. بهذه الطريقة، يمكن للساعة توليد رؤى أكثر دقة حول صحتكِ ولياقتكِ دون انقطاع.
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