(MENAFN
- Total Communications)
دبي للعقارات في طريقها لتجاوز
500 مليار درهم إماراتي في عام 2024
ارتفاع قياسي جديد في أكتوبر يسلط الضوء على نمو هائل في المبيعات الشهرية
بنسبة 798٪ على مدى خمس سنوات
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 نوفمبر 2024: بات سوق العقارات المزدهر في دبي في طريقه لتجاوز المبيعات السنوية التي تزيد عن 500 مليار درهم إماراتي لأول مرة بعد شهر قياسي آخر.
وبلغ إجمالي المبيعات في عام 2024 حتى نهاية شهر أكتوبر 435.6 مليار درهم إماراتي ناتجة عن 150.651 صفقة، لتتجاوز بذلك أعلى مستوى سابق بلغ 409.8 مليار درهم إماراتي ناتجة عن 132.628 عملية بيع عقارية تم تسجيلها العام الماضي.
وبناءً على متوسط المبيعات الشهرية لهذا العام حتى الآن البالغ 43.56 مليار درهم إماراتي، فإن القيمة النهائية للمبيعات في عام 2024 قد ترتفع إلى ما هو أعلى من 500 مليار درهم إماراتي، حيث تستمر العقارات في دبي في جذب موجات من المستثمرين المحليين والدوليين.
وكشف تقرير السوق الصادر اليوم عن شركة إف إيه إم العقارية الزيادة الهائلة في نشاط العقارات في دبي على مدى السنوات الخمس الماضية، مع تسجيل مبيعات قياسية بلغت 61.1 مليار درهم إماراتي ناتجة عن 20.461 صفقة في أكتوبر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 798٪ في القيمة عن نفس الشهر في عام 2020.
وسجل إجمالي مبيعات 3.830 فيلا بقيمة 20.5 مليار درهم إماراتي في الشهر الماضي ارتفاعًا بنسبة 102٪ في الحجم مقارنة بشهر أكتوبر 2023، في حين ارتفعت مبيعات الشقق بقيمة 28.1 مليار درهم إماراتي بنسبة 67.2٪ في الحجم إلى 15.662 شقة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وبلغت قيمة معاملات العقارات التجارية وعددها 424 معاملة الشهر الماضي 916.2 مليون درهم إماراتي، بانخفاض طفيف بنسبة 1.9٪ في الحجم مقارنة بأكتوبر 2023، وذلك على الرغم من ارتفاع متوسط السعر لكل قدم مربع بنسبة 7.1٪ إلى 1.585 درهم إماراتي.
وفي هذا السياق، قال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم العقارية: "في سوق يشهد العرض أعلى مستوياته على الإطلاق إلى جانب أحجام معاملات قياسية، فإننا نشهد اتجاهاً واضحاً للطلب المستدام".
وارتفعت مبيعات العقارات في دبي لشهر أكتوبر على مدى السنوات الخمس الماضية من 6.8 مليار درهم إماراتي (3300 معاملة) في عام 2020 إلى 13.1 مليار درهم إماراتي (5300 معاملة) في عام 2021، و25.2 مليار درهم إماراتي (8700 معاملة) في عام 2022، و39.48 مليار درهم إماراتي (12100 معاملة) في عام 2023 إلى ذروة الشهر الماضي الجديدة.
وكانت المناطق الخمس الأفضل أداءً في أكتوبر هي:
قرية جميرا الدائرية - 1487 معاملة بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي.
الخليج التجاري - 1,135 صفقة بقيمة 2.6 مليار درهم
دبي هيلز استيت - 867 صفقة بقيمة 2.1 مليار درهم
دبي الجنوب - 847 صفقة بقيمة 877.6 مليون درهم
موتور سيتي - 819 صفقة بقيمة 973.4 مليون درهم
وكان مشروع جرينريدج الأكثر مبيعاً على الخريطة من حيث القيمة في أكتوبر، حيث بيع 332 فيلا بقيمة 1.18 مليار درهم. وكان مشروع شوبا أوربيس الأكثر مبيعاً للشقق على الخريطة، حيث بيع 761 وحدة بقيمة 891.6 مليون درهم.
وتصدر مشروع كنال فرونت ريزيدنس مبيعات الشقق الجاهزة بواقع 92 صفقة بقيمة 258.9 مليون درهم، بينما تصدر مجمع فيلات شمس تاون هاوسيس السكني مبيعات الفلل الجاهزة، حيث بيع 16 عقاراً بقيمة 42.4 مليون درهم.
وبشكل عام، تفوقت المبيعات الأولى من المطورين بشكل كبير على إعادة البيع في السوق الثانوية بنسبة 69% مقابل 31% من حيث الحجم، و66% مقابل 34% من حيث القيمة.
بينما شكلت العقارات التي تبلغ قيمتها من 1 إلى 2 مليون درهم إماراتي ما نسبته 31 % من المبيعات، وجاء ما نسبته 29% للعقارات في نطاق أقل من مليون درهم إماراتي، و18% للعقارات بين 2 إلى 3 ملايين درهم إماراتي، و14% للعقارات بين 3 إلى 5 ملايين درهم إماراتي، و8% للعقارات أكثر من 5 ملايين درهم إماراتي.
بينما شكلت العقارات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم إماراتي ما نسبته 8% من إجمالي المبيعات، وجاء ما نسبته 33% للعقارات في نطاق 1-2 مليون درهم إماراتي، و27% للعقارات أقل من مليون درهم إماراتي، و19% للعقارات بين 2-3 مليون درهم إماراتي و13% للعقارات بين 3-5 مليون درهم إماراتي.
انتهى
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