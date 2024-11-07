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5 تمارين لتعزيز وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة

11/7/2024 5:13:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يحتاج العقل، مثله مثل باقي جسم الإنسان، إلى ممارسة التمارين بانتظام للحفاظ على لياقته، ويعد التفكير فيما يحدث في دماغ الإنسان هو أمر معقد للغاية، بل ربما يثير بعض الحيرة، خاصة أن معظم الوظائف الإدراكية تحدث من دون أن يتم ملاحظتها على الإطلاق.

لكن بحسب ما نشرته منصة TATA 1mg الرائدة في مجال الرعاية الصحية، فإن هناك 5 تمارين فعّالة للدماغ يمكن أن تساعد في تحسين الذاكرة وزيادة التركيز، كما يلي:

1. التأمل يمكن أن يهدئ التأمل اليومي العقل ويعزز القدرة على التركيز. إنها أداة بسيطة ولكنها قوية لصحة الدماغ.

2. الألغاز وألعاب العقل تتحدى ألغاز الكلمات المتقاطعة والسودوكو والألغاز القدرات المعرفية وتساعد في تحسين الذاكرة ومهارات حل المشكلات.

3. القراءة إن القراءة بانتظام تساعد في بناء المفردات والفهم، مما يحافظ على نشاط العقل وتفاعله.

4. تقنيات التصور يمكن استخدام الصور الذهنية لاسترجاع المعلومات أو حل المشكلات. تعمل تقنيات التصور على تقوية الذاكرة وتعزيز التركيز.

5. التمارين البدنية تزيد ممارسة التمارين الرياضية من تدفق الدم إلى المخ، مما يساعد على تحسين الذاكرة والقدرات العقلية.

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