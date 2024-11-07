فك لغز الأغنية الأكثر غموضاً على الإنترنت

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - على مدار السنوات الـ 17 الماضية، حاول جيش عالمي من المحققين عبر الإنترنت بشكل "هستيري" معرفة عنوان ما أُطلق عليه اسم "الأغنية الأكثر غموضًا على الإنترنت".
وبعد طول عناء، أصبح الآن لديهم الجواب بعد اكتشافه بمحض الصدفة من قبل أحد الباحثين الذي أعلن منتصرًا عن اكتشاف السر بمنتدى Reddit على الإنترنت: يُطلق عليه "Subways of Your Mind" وتم تسجيله من قبل فرقة ألمانية غير معروفة في الثمانينيات تدعى FEX.
وقال مايكل هايدريخ، البالغ من العمر 68 عامًا، والذي عزف على لوحة المفاتيح والغيتار وغنى غناءً احتياطيًا لفرقة FEX، لمجلة Der Spiegel، إن أعضاء الفرقة السابقين "منبهرون تمامًا" بالأخبار.
واعترف بأن الفرقة كانت غافلة عن ظاهرة الإنترنت.
كيف انكشف الغموض بدأ اللغز في عام 2007، عندما قام أخ وأخت ألمانيان بتحميل مقطع صوتي على الإنترنت وقاما برقمنته بعد تسجيله في الأصل عندما كانا مراهقين على شريط كاسيت من الراديو.
وكما ذكرت مجلة رولينج ستون في عام 2019، كان الشريط يضم في الغالب أغاني من فرق شعبية مثل XTC وThe Cure، بالإضافة إلى أغنية معينة ظلت غامضة حتى الآن.
طلب الأشقاء الألمان المساعدة في التعرف عليه، وسرعان ما قبل عشاق الموسيقى هذا التحدي.
لم تظهر الأغنية في أي قواعد بيانات موسيقية، لكن المحققين عبر الإنترنت حاولوا تحديد الآلات التي يمكن سماعها وتحليل لهجة المغني الرئيسي.
المحاولات الأولية للتعرف على الأغنية، التي سرعان ما صنفها الكثيرون على أنها تنتمي إلى نوع "الموجة الجديدة" في الثمانينيات، لم تسفر عن الكثير.
فقط عندما تم تحميل المسار على Reddit في عام 2019، انفجر الاهتمام العالمي.
اجتذب منتدى فرعي على Reddit يسمى "r/TheMysteriousSong" عشرات الآلاف من الأعضاء، وتم نشر أخبار المطاردة في وسائل الإعلام الألمانية وخارجها.
وجاء الإنجاز الكبير أخيرًا في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما قال مستخدم يُدعى "marijn1412" إنه حدد الأغنية على أنها "Subways of Your Mind".
وقال إنه التقى بأعضاء سابقين في FEX أثناء بحثه عن حدث للفرق الصاعدة تم تنظيمه في الثمانينيات من قبل هيئة إذاعية عامة في شمال ألمانيا.
كتب مستخدم Reddit أنه تواصل مع أعضاء ما كان عبارة عن جماعة مكونة من أربع قطع من مدينة كيل الشمالية، والذين أرسلوا له نسخة من الأغنية الغامضة، وكشفوا عن اسمها الذي طال انتظاره.
"أغنية مفقودة" مشهورة جدًا وكتب Marijn1412: "بعد أن راسلته عبر البريد الإلكتروني بأن الأغنية هي في الواقع "أغنية مفقودة" مشهورة جدًا، طلب مني عدم الإعلان عنها حتى يتحدث مع أعضاء فرقته القدامى. في هذه الأثناء، على الرغم من ذلك، تم نشر الأغنية تم تسجيلها في (منظمة حقوق الأداء الألمانية) GEMA واكتشف الناس ذلك، لكن يسعدني أن أقول إن أعضاء الفرقة وافقوا على الإعلان عن ذلك".
وقال هايدريخ، الذي لا يزال موسيقيًا، لصحيفة شبيغل إنها المرة الأولى التي يسمع فيها عن جهود البحث الضخمة.
وقال: "اعتقدت أنه من المدهش أن يهتم شخص ما بموسيقى فرقة حققت نجاحًا إقليميًا فقط، هذا إن حققت نجاحًا على الإطلاق، وكان ذلك منذ أكثر من 40 عامًا".
وقال هايدريخ، الذي يعيش في ميونيخ، إن أعضاء الفرقة يريدون الآن إعادة إصدار "Subways of Your Mind" ويحاولون تعقب التسجيل الأصلي للأغنية.
ربما استغرق نجاحهم عقودًا من الزمن، لكنه قال "بالنسبة لنا، فقد جاء ذلك فجأة".
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