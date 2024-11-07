فك لغز الأغنية الأكثر غموضاً على الإنترنت

MENAFN - Khaberni) خبرني - على مدار السنوات الـ 17 الماضية، حاول جيش عالمي من المحققين عبر الإنترنت بشكل "هستيري" معرفة عنوان ما أُطلق عليه اسم "الأغنية الأكثر غموضًا على الإنترنت".

وبعد طول عناء، أصبح الآن لديهم الجواب بعد اكتشافه بمحض الصدفة من قبل أحد الباحثين الذي أعلن منتصرًا عن اكتشاف السر بمنتدى Reddit على الإنترنت: يُطلق عليه "Subways of Your Mind" وتم تسجيله من قبل فرقة ألمانية غير معروفة في الثمانينيات تدعى FEX.

وقال مايكل هايدريخ، البالغ من العمر 68 عامًا، والذي عزف على لوحة المفاتيح والغيتار وغنى غناءً احتياطيًا لفرقة FEX، لمجلة Der Spiegel، إن أعضاء الفرقة السابقين "منبهرون تمامًا" بالأخبار.

واعترف بأن الفرقة كانت غافلة عن ظاهرة الإنترنت.

كيف انكشف الغموض بدأ اللغز في عام 2007، عندما قام أخ وأخت ألمانيان بتحميل مقطع صوتي على الإنترنت وقاما برقمنته بعد تسجيله في الأصل عندما كانا مراهقين على شريط كاسيت من الراديو.

وكما ذكرت مجلة رولينج ستون في عام 2019، كان الشريط يضم في الغالب أغاني من فرق شعبية مثل XTC وThe Cure، بالإضافة إلى أغنية معينة ظلت غامضة حتى الآن.

طلب الأشقاء الألمان المساعدة في التعرف عليه، وسرعان ما قبل عشاق الموسيقى هذا التحدي.

لم تظهر الأغنية في أي قواعد بيانات موسيقية، لكن المحققين عبر الإنترنت حاولوا تحديد الآلات التي يمكن سماعها وتحليل لهجة المغني الرئيسي.

المحاولات الأولية للتعرف على الأغنية، التي سرعان ما صنفها الكثيرون على أنها تنتمي إلى نوع "الموجة الجديدة" في الثمانينيات، لم تسفر عن الكثير.

فقط عندما تم تحميل المسار على Reddit في عام 2019، انفجر الاهتمام العالمي.

اجتذب منتدى فرعي على Reddit يسمى "r/TheMysteriousSong" عشرات الآلاف من الأعضاء، وتم نشر أخبار المطاردة في وسائل الإعلام الألمانية وخارجها.

وجاء الإنجاز الكبير أخيرًا في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما قال مستخدم يُدعى "marijn1412" إنه حدد الأغنية على أنها "Subways of Your Mind".

وقال إنه التقى بأعضاء سابقين في FEX أثناء بحثه عن حدث للفرق الصاعدة تم تنظيمه في الثمانينيات من قبل هيئة إذاعية عامة في شمال ألمانيا.

كتب مستخدم Reddit أنه تواصل مع أعضاء ما كان عبارة عن جماعة مكونة من أربع قطع من مدينة كيل الشمالية، والذين أرسلوا له نسخة من الأغنية الغامضة، وكشفوا عن اسمها الذي طال انتظاره.

"أغنية مفقودة" مشهورة جدًا وكتب Marijn1412: "بعد أن راسلته عبر البريد الإلكتروني بأن الأغنية هي في الواقع "أغنية مفقودة" مشهورة جدًا، طلب مني عدم الإعلان عنها حتى يتحدث مع أعضاء فرقته القدامى. في هذه الأثناء، على الرغم من ذلك، تم نشر الأغنية تم تسجيلها في (منظمة حقوق الأداء الألمانية) GEMA واكتشف الناس ذلك، لكن يسعدني أن أقول إن أعضاء الفرقة وافقوا على الإعلان عن ذلك".

وقال هايدريخ، الذي لا يزال موسيقيًا، لصحيفة شبيغل إنها المرة الأولى التي يسمع فيها عن جهود البحث الضخمة.

وقال: "اعتقدت أنه من المدهش أن يهتم شخص ما بموسيقى فرقة حققت نجاحًا إقليميًا فقط، هذا إن حققت نجاحًا على الإطلاق، وكان ذلك منذ أكثر من 40 عامًا".

وقال هايدريخ، الذي يعيش في ميونيخ، إن أعضاء الفرقة يريدون الآن إعادة إصدار "Subways of Your Mind" ويحاولون تعقب التسجيل الأصلي للأغنية.

ربما استغرق نجاحهم عقودًا من الزمن، لكنه قال "بالنسبة لنا، فقد جاء ذلك فجأة".