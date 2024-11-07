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الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل نهارا ومعتدل إلى مائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

11/7/2024 4:37:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 11 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع معتدلا نهارا ومعتدلا إلى مائل للبرودة ليلا مع ظهور بعض السحب المتفرقة.
وقال مدير الإدارة ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية جافة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح بين 12 و42 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 28 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأوضح أن الطقس الليلة يكون معتدلا إلى مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح بين 12 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 18 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 28 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 18 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و 6 أقدام.
وعن طقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 3 أقدام. (النهاية)

ز ه ر / ن و ف




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