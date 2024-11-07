الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل نهارا ومعتدل إلى مائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 7 - 11 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع معتدلا نهارا ومعتدلا إلى مائل للبرودة ليلا مع ظهور بعض السحب المتفرقة.
وقال مدير الإدارة ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية جافة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح بين 12 و42 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 28 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأوضح أن الطقس الليلة يكون معتدلا إلى مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح بين 12 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 18 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 28 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 18 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و 6 أقدام.
وعن طقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 3 أقدام. (النهاية)
ز ه ر / ن و ف
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