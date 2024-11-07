(الدفاع الكويتية ضد أسلحة الدمار الشامل) تشارك بفعالية اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 7 - 11 (كونا) -- شاركت قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل - فرع الأمن البيئي بفعالية اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية التي نظمتها الجمعية الكويتية لحماية البيئة ومؤسسة البترول الكويتية ممثلة بشركة نفط
الكويت تحت عنوان (تداعيات الألغام على البيئة).
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الخميس إن الفعالية تضمنت ورشة عمل حول تداعيات الألغام على البيئة وأهمية دور قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل في التعامل مع عمليات تطهير وإجلاء المصابين.
وأضافت أن الفعالية تضمنت كذلك كيفية التعامل مع تلك العمليات علاوة على أخذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة دون وقوع أي أضرار جانبية.
وكانت الجمعية الكويتية لحماية البيئة نظمت الفعالية أمس بمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية تزامنا مع الذكرى الـ33 لإطفاء آخر بئر نفطية مشتعلة إبان فترة الغزو العراقي للكويت. (النهاية) ع ح ك
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