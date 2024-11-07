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(الدفاع الكويتية ضد أسلحة الدمار الشامل) تشارك بفعالية اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب

11/7/2024 4:37:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 11 (كونا) -- شاركت قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل - فرع الأمن البيئي بفعالية اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية التي نظمتها الجمعية الكويتية لحماية البيئة ومؤسسة البترول الكويتية ممثلة بشركة نفط الكويت تحت عنوان (تداعيات الألغام على البيئة).
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الخميس إن الفعالية تضمنت ورشة عمل حول تداعيات الألغام على البيئة وأهمية دور قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل في التعامل مع عمليات تطهير وإجلاء المصابين.
وأضافت أن الفعالية تضمنت كذلك كيفية التعامل مع تلك العمليات علاوة على أخذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة دون وقوع أي أضرار جانبية.
وكانت الجمعية الكويتية لحماية البيئة نظمت الفعالية أمس بمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية تزامنا مع الذكرى الـ33 لإطفاء آخر بئر نفطية مشتعلة إبان فترة الغزو العراقي للكويت. (النهاية) ع ح ك

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