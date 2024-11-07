Friday, 08 November 2024 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليابان والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز تحالفهما المشترك

11/7/2024 4:37:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 7 - 11 (كونا) -- اتفقت اليابان وأمريكا اليوم الخميس على تعزيز التعاون الثنائي المشترك ومواصلة العمل من أجل زيادة تطوير التحالف الياباني - الأمريكي.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أكدا خلاله ضرورة عقد اجتماع ثنائي في أقرب وقت ممكن.
ونقلت (الخارجية) اليابانية عن إيشيبا تأكيده استعداد طوكيو لإجراء مناقشات حول تعزيز التحالف الياباني - الأمريكي "ليس من ناحية القدرات المالية فحسب بل من ناحية العمليات والمعدات ونواح أخرى سعيا نحو تحقيق المصالح المشتركة".
وبنى ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى علاقة خاصة مع الحكومة اليابانية وشدد دوما على أهمية التحالف الأمني بين واشنطن وطوكيو وسط التنافس المتزايد مع الصين ونشاط كوريا الشمالية المتطور في الأسلحة النووية والصاروخية. (النهاية)

م ك / ف ل ا




MENAFN07112024000071011013ID1108860427

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث