اليابان والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز تحالفهما المشترك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 7 - 11 (كونا) -- اتفقت اليابان وأمريكا اليوم الخميس على تعزيز التعاون الثنائي المشترك ومواصلة العمل من أجل زيادة تطوير التحالف الياباني - الأمريكي.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب
أكدا خلاله ضرورة عقد اجتماع ثنائي في أقرب وقت ممكن.
ونقلت (الخارجية) اليابانية عن إيشيبا تأكيده استعداد طوكيو لإجراء مناقشات حول تعزيز التحالف الياباني - الأمريكي "ليس من ناحية القدرات المالية فحسب بل من ناحية العمليات والمعدات ونواح أخرى سعيا نحو تحقيق المصالح المشتركة".
وبنى ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى علاقة خاصة مع الحكومة اليابانية وشدد دوما على أهمية التحالف الأمني بين واشنطن وطوكيو وسط التنافس المتزايد مع الصين ونشاط كوريا الشمالية المتطور في الأسلحة النووية والصاروخية. (النهاية)
م ك / ف ل ا
MENAFN07112024000071011013ID1108860427
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