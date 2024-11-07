أستراليا: تشريع قانون يمنع الأطفال تحت سن 16 عاما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور 7 - 11 (كونا) -- قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الخميس إن حكومته تسعى إلى تشريع قانون يمنع الأطفال تحت سن 16 عاما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
في إطار حزمة من الإجراءات التي وصفت بأنها "رائدة" عالميا للمحافظة على الصحة العامة للأطفال.
وأوضح ألبانيز في مؤتمر صحفي أن وسائل التواصل الاجتماعي "تلحق الضرر بأطفالنا وأنا أدعو إلى إنهاء هذا الأمر" مستشهدا بالمخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر أن التشريع سيتم تقديمه إلى البرلمان
الأسترالي هذا العام مع دخول القوانين حيز التنفيذ بعد 12 شهرا من التصديق عليها من قبل المشرعين مبينا أن العبء سيكون على منصات التواصل الاجتماعي "لإثبات أنها تتخذ خطوات مناسبة لمنع الوصول ولن يقع العبء على الآباء أو الشباب".
بدورها ذكرت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند أن "ما نعلنه هنا وما سنشرعه سيكون رائدا عالميا حقا" موضحة أن التشريع سيشمل منصات مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) و(تيك توك) و(إكس) و (يوتيوب).
وتجرب أستراليا نظاما للتحقق من العمر للمساعدة في منع الأطفال من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي كجزء من مجموعة من التدابير والضوابط الصارمة إذ تعد سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة في هذا الشأن. (النهاية)
ع ا ب / أ ب غ
MENAFN07112024000071011013ID1108860426
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