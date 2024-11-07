Friday, 08 November 2024 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أستراليا: تشريع قانون يمنع الأطفال تحت سن 16 عاما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

11/7/2024 4:37:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور 7 - 11 (كونا) -- قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الخميس إن حكومته تسعى إلى تشريع قانون يمنع الأطفال تحت سن 16 عاما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إطار حزمة من الإجراءات التي وصفت بأنها "رائدة" عالميا للمحافظة على الصحة العامة للأطفال.
وأوضح ألبانيز في مؤتمر صحفي أن وسائل التواصل الاجتماعي "تلحق الضرر بأطفالنا وأنا أدعو إلى إنهاء هذا الأمر" مستشهدا بالمخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر أن التشريع سيتم تقديمه إلى البرلمان الأسترالي هذا العام مع دخول القوانين حيز التنفيذ بعد 12 شهرا من التصديق عليها من قبل المشرعين مبينا أن العبء سيكون على منصات التواصل الاجتماعي "لإثبات أنها تتخذ خطوات مناسبة لمنع الوصول ولن يقع العبء على الآباء أو الشباب".
بدورها ذكرت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند أن "ما نعلنه هنا وما سنشرعه سيكون رائدا عالميا حقا" موضحة أن التشريع سيشمل منصات مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) و(تيك توك) و(إكس) و (يوتيوب).
وتجرب أستراليا نظاما للتحقق من العمر للمساعدة في منع الأطفال من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي كجزء من مجموعة من التدابير والضوابط الصارمة إذ تعد سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة في هذا الشأن. (النهاية)

ع ا ب / أ ب غ




MENAFN07112024000071011013ID1108860426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث