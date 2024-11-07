وكيل (الدفاع): ملتزمون بدعم الجانب الاجتماعي والترفيهي لمنتسبي الوزارة وعائلاتهم وتلبية احتياجاتهم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 7 - 11 (كونا) -- أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح التزام الوزارة بدعم الجانب الاجتماعي والترفيهي لمنتسبيها وعائلاتهم وتلبية احتياجاتهم.
جاء ذلك وفق بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس خلال افتتاح الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح وبحضور نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح مخيم وزارة الدفاع الربيعي للموسم 25/24 في منطقة صبحان.
وأعرب الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح عن تقديره واعتزازه بالجهود المبذولة من فريق العمل والمنظمين لإعداد هذا المخيم الذي يعتبر إحدى المبادرات المهمة لدعم الجانب الاجتماعي والترفيهي لمنتسبي الوزارة.
ولفت إلى سعي الوزارة من خلال مخيمها الربيعي إلى تلبية احتياجات منتسبيها وعائلاتهم مضيفا أن التوسعة الجديدة في هذا الموسم التي تم العمل عليها بعناية تعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة مناسبة للترويح عن النفس.
من جانبه أكد نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح اهتمام الوزارة برفع الروح المعنوية وتوفير بيئة اجتماعية وترفيهية لأفراد الجيش وعائلاتهم.
وأثنى نائب رئيس الأركان على التعاون بين الجانبين العسكري والمدني في وزارة الدفاع الذي يعكس تضافر وتكامل الجهود المبذولة بينهما.
وكان حفل الافتتاح قد بدأ بعرضة لفرقة الجيش الكويتي للفنون الشعبية بعدها قام وكيل وزارة الدفاع بجولة على المخيم الربيعي الذي يضم العديد من المرافق والخدمات الترفيهية والأنشطة الإجتماعية المختلفة كما اطلع على التوسعة الجديدة والمرافق المستحدثة.
حضر حفل الافتتاح عدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري ورئيس مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة اللواء حقوقي وليد الشهاب وعدد من كبار الضباط القادة وأعضاء الهيئة الإدارية بوزارة الدفاع. (النهاية)
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