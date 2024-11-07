Friday, 08 November 2024 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وكيل (الدفاع): ملتزمون بدعم الجانب الاجتماعي والترفيهي لمنتسبي الوزارة وعائلاتهم وتلبية احتياجاتهم

11/7/2024 4:37:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 11 (كونا) -- أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح التزام الوزارة بدعم الجانب الاجتماعي والترفيهي لمنتسبيها وعائلاتهم وتلبية احتياجاتهم.
جاء ذلك وفق بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس خلال افتتاح الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح وبحضور نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح مخيم وزارة الدفاع الربيعي للموسم 25/24 في منطقة صبحان.
وأعرب الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح عن تقديره واعتزازه بالجهود المبذولة من فريق العمل والمنظمين لإعداد هذا المخيم الذي يعتبر إحدى المبادرات المهمة لدعم الجانب الاجتماعي والترفيهي لمنتسبي الوزارة.
ولفت إلى سعي الوزارة من خلال مخيمها الربيعي إلى تلبية احتياجات منتسبيها وعائلاتهم مضيفا أن التوسعة الجديدة في هذا الموسم التي تم العمل عليها بعناية تعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة مناسبة للترويح عن النفس.
من جانبه أكد نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح اهتمام الوزارة برفع الروح المعنوية وتوفير بيئة اجتماعية وترفيهية لأفراد الجيش وعائلاتهم.
وأثنى نائب رئيس الأركان على التعاون بين الجانبين العسكري والمدني في وزارة الدفاع الذي يعكس تضافر وتكامل الجهود المبذولة بينهما.
وكان حفل الافتتاح قد بدأ بعرضة لفرقة الجيش الكويتي للفنون الشعبية بعدها قام وكيل وزارة الدفاع بجولة على المخيم الربيعي الذي يضم العديد من المرافق والخدمات الترفيهية والأنشطة الإجتماعية المختلفة كما اطلع على التوسعة الجديدة والمرافق المستحدثة.
حضر حفل الافتتاح عدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري ورئيس مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة اللواء حقوقي وليد الشهاب وعدد من كبار الضباط القادة وأعضاء الهيئة الإدارية بوزارة الدفاع. (النهاية)

ع ح ك / ا ف ح




MENAFN07112024000071011013ID1108860425

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث