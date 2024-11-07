برلمان الاحتلال يصادق على قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات إلى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 7 - 11 (كونا) -- صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) اليوم الخميس على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات ضد الاحتلال إلى قطاع غزة أو وجهة اخرى تحدد "حسب الظروف" ضمن سلسلة من عمليات التضييق التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وذكر موقع (عرب 48) الإخباري أن القانون ينص على أنه "في حال ثبت أن أحد أفراد أسرة منفذ العملية كان على علم مسبق بتنفيذه للعملية ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه يتم اتخاذ قرار بإبعاده".
ووفق الموقع أيد 61 عضوا في (كنيست) مشروع القانون فيما عارضه 41 وهو يمنح وزير
داخلية حكومة الاحتلال السلطة بطرد فرد من عائلة المنفذ إذا كان "قد علم مسبقا بخطته لتنفيذ العملية أو نشر مديحا للمنفذ أو إعجابا أو تشجيعا للعملية".
كما يقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى الخارج لمدة سبع سنوات إذا كان المنفذ يحمل هوية تابعة للاحتلال الاسرائيلي وعشر سنوات إذا كان من سكان الاراضي المحتلة عام 1967. (النهاية)
ن ق / م ع ح ع
MENAFN07112024000071011013ID1108860424
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