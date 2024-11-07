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برلمان الاحتلال يصادق على قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات إلى غزة

11/7/2024 4:37:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 7 - 11 (كونا) -- صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) اليوم الخميس على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات ضد الاحتلال إلى قطاع غزة أو وجهة اخرى تحدد "حسب الظروف" ضمن سلسلة من عمليات التضييق التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وذكر موقع (عرب 48) الإخباري أن القانون ينص على أنه "في حال ثبت أن أحد أفراد أسرة منفذ العملية كان على علم مسبق بتنفيذه للعملية ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه يتم اتخاذ قرار بإبعاده".
ووفق الموقع أيد 61 عضوا في (كنيست) مشروع القانون فيما عارضه 41 وهو يمنح وزير داخلية حكومة الاحتلال السلطة بطرد فرد من عائلة المنفذ إذا كان "قد علم مسبقا بخطته لتنفيذ العملية أو نشر مديحا للمنفذ أو إعجابا أو تشجيعا للعملية".
كما يقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى الخارج لمدة سبع سنوات إذا كان المنفذ يحمل هوية تابعة للاحتلال الاسرائيلي وعشر سنوات إذا كان من سكان الاراضي المحتلة عام 1967. (النهاية)

ن ق / م ع ح ع




MENAFN07112024000071011013ID1108860424

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