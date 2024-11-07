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وزارة الصحة تدشن الحملة التوعوية لمرض السكري تحت شعار (كسر الحواجز وسد الفجوات)

11/7/2024 4:37:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 7 – 11 (كونا) -- دشنت وزارة الصحة ممثلة بإدارة تعزيز الصحة الحملة التوعوية لمرض السكري اليوم الخميس احتفاء باليوم العالمي للسكري الذي يصادف 14 نوفمبر الجاري تحت شعار (كسر الحواجز وسد الفجوات) لتعزيز صحة مرضى السكري.
وقالت مديرة الإدارة الدكتورة عبير البحوه لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن موضوع اليوم العالمي للسكر يركز على محور (السكري وجودة الحياة) الذي سيعتمد حتى العام 2026 بهدف الوصول إلى الرعاية المناسبة والدعم الصحي لمرضى السكري.
وأضافت البحوه أن شعار هذا العام يركز على طرق الحد من الإصابة بمرض السكري وضمان حصول المصابين به على العلاج والرعاية الشاملة مؤكدة أن التوعية بهذا اليوم توفر فرصة للتعريف بمرض السكر باعتباره قضية صحية عالمية إلى جانب التعريف بالإجراءات الجماعية والفردية اللازمة لتشخيص المرض والوقاية منه.
وذكرت أن ارتفاع عدد المصابين بمرض السكر عائد إلى العادات الصحية الخاطئة وأن عدم اتباع الإجراءات الصحية والعلاجات اللازمة قد يؤدي للإصابة بالفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وأوضحت أن إدارة تعزيز الصحة تقع على عاتقها مهمة رفع مستوى الوعي ونشر المعرفة بمرض السكر وطرق الوقاية منه خصوصا مع تزايد عدد المصابين به إذ يصيب شخصا من كل 10 أشخاص في العالم.
وقالت البحوه إن معدلات الوفيات الناجمة عن السكر ارتفعت بنسبة 3 بالمئة في الفترة بين عامي 2000 و2019 وإن التقديرات تشير إلى أن مرض الكلى الناجم عن داء السكر تسبب في نحو مليوني حالة وفاة في العالم خلال 2019.
وشددت على أن اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على الوزن الطبيعي وممارسة النشاط البدني بانتظام مع تجنب تعاطي التبغ من أهم سبل الوقاية بداء السكري من النمط الثاني. (النهاية)

م ر ف / ن و ف




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