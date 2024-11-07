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(الصحة الفلسطينية): سقوط شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم (طولكرم)

11/7/2024 4:37:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 7 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس سقوط شاب فلسطيني ضحية لرصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
ومن جهتها ذكرت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان أن طواقمها نقلت الضحية من المخيم إلى مستشفى (الشهيد ثابت ثابت) الحكومي في المدينة.
وأوضحت مصادر فلسطينية أن الضحية هو الشاب حارث عوفي 22 عاما مشيرة إلى إصابة شاب آخر في الرأس وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة منعت قوات الاحتلال الإسعاف من الوصول إليه في المخيم.
وتواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية في المخيم منذ أمس الأربعاء وسط مواجهات وتدمير للبنية التحتية وإطلاق النار على المنازل. (النهاية)

ن ق / غ ع




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