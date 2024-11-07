(الصحة الفلسطينية): سقوط شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم (طولكرم)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 7 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس سقوط شاب فلسطيني ضحية لرصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
ومن جهتها ذكرت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان أن طواقمها نقلت الضحية من المخيم إلى مستشفى
(الشهيد ثابت ثابت) الحكومي في المدينة.
وأوضحت مصادر فلسطينية أن الضحية هو الشاب حارث عوفي 22 عاما مشيرة إلى إصابة شاب آخر في الرأس وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة منعت قوات الاحتلال الإسعاف من الوصول إليه في المخيم.
وتواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية في المخيم منذ أمس الأربعاء وسط مواجهات وتدمير للبنية التحتية وإطلاق النار على المنازل. (النهاية)
ن ق / غ ع
MENAFN07112024000071011013ID1108860422
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