سهم شركة ترامب يقفز 31% وإيلون ماسك يربح 5 مليارات دولار

قفز سهم مجموعة للإعلام والتكنولوجيا 31.67% إلى 44.69 دولارا عقب إعلان دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية وعودته إلى البيت الأبيض بعد سباق متقارب مع المرشحة كامالا هاريس.



وبلغت القيمة السوقية لشركة ترامب 6.8 مليارات دولار، في وقت كتابة هذا التقرير.



وارتفعت أسهم الشركة بنحو 120% خلال الشهر الماضي على وقع المراهنات على فوز ترامب.

ويمتلك ترامب 57.3% من شركته التي تحمل اسمه، ويُنظر إلى سهمها على أنه سهم ميمي، حيث يتقلب على وقع الإشارات البسيطة بشأنه مع تحركات غالبا لا تعكس الأداء المالي الأساسي للشركة مثل الأسهم الأخرى.



وبلغت إيرادات الشركة 1.6 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وهي أقل بكثير من 2.4 مليار دولار لشركة سناب و520 مليون دولار لشركة ريديت خلال الفترة.



وتحرك سعر سهم شركة ترامب للإعلام بفوز ترامب متأثرا بسوق المراهنات، مما جعل صعود هذا السهم يُنظر إليه على أنه تصويت بالثقة على فوز ترامب بالانتخابات.



وتم تداول السهم عند 16.50 دولارا للسهم قبل شهر عندما بلغت احتمالات فوز ترامب على منصة المراهنات بولي ماركيت 49%، وزاد بأكثر من الضعف بعد أن ارتفعت المراهنات على فوزه إلى أكثر من 60%.



تسلا تقفز



قفز سهم شركة تسلا التي يشغل منصب رئيسها التنفيذي الملياردير الأميركي إيلون ماسك 14.53% إلى 287.9 دولارا، بعد دعمه لترامب في الفوز بالرئاسة الأميركية والذي شمل تقديم أموال للناخبين من أجل التصويت له.



وتعهد ماسك خلال الشهر الماضي بالتبرع بمليون دولار يوميا حتى الانتخابات لأي شخص يوقع على عريضة له على الإنترنت لدعم دستور الولايات المتحدة.



ومنح ماسك بالفعل شيكًا بقيمة مليون دولار لأحد الحاضرين في فعالية أقامها في بنسلفانيا بهدف حشد المؤيدين خلف المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب.



وأسس ماسك لجنة عمل سياسي (أميركا بي إيه سي) لدعم الحملة الرئاسية لترامب. وتساعد اللجنة في حشد الناخبين وتسجيلهم في الولايات المتأرجحة، لكن هناك علامات على أنها تواجه صعوبات في تحقيق أهدافها.



وقال آنذاك إن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس إذا فازت فستكون "الانتخابات الأخيرة"، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة لن يكون لها وجود بعد ذلك.



وأضاف أن محاولتي الاغتيال اللتين تعرض لهما ترامب تثبتان أنه يسبب إزعاجا للبعض وسيغير الوضع الراهن بطرق لن تفعلها هاريس. وقال إن هذا هو السبب في عدم تعرض هاريس لأي محاولة اغتيال.



وزادت ثروة ماسك 4.8 مليارات دولار اليوم لتصل إلى 264.7 مليار دولار ليبقى متصدرا قائمة فوربس لأثرياء العالم، في حين يحتل ترامب المرتبة 579 بثروة 6 مليارات دولار.



وأبدى ترامب في سبتمبر/أيلول الماضي استعدادا لتعيين ماسك للإشراف على الإنفاق الحكومي وتطبيق إصلاحات "جذرية"، في حال فوزه بالانتخابات.



وأفاد ترامب بأنه سيؤسس، بناء على مقترح لماسك، لجنة كفاءة حكومية تتولى مهمة إجراء مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفدرالية بأكملها. وسيعيّن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على رأسها. (الجزيرة)