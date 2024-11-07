انخفاض حجم التداول العقاري في الأردن 3%

بلغ حجم العقاري في الأردن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 5,719 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



ووفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، فإن حجم التداول العقاري في الأردن خلال شهر تشرين الأول الماضي بلغ 632 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 1%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما انخفض 1% مقارنة بشهر أيلول الماضي.



وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 217 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وجاءت إيرادات مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان في المرتبة الأولى بإيرادات بلغت 32,9 مليون دينار، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي عمّان بإيرادات بلغت 28 مليون دينار، تلاها بالمرتبة الثالثة مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بإيرادات بلغت 27 مليون دينار.



وانخفضت قيمة الإيرادات خلال الشهر الماضي بنسبة 1%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و6% مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 24 مليون دينار.



وارتفع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 3%، بينما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 20%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وانخفضت عقود معاملات التملك لغير الأردنيين في الشهر الماضي بنسبة 7%، مقارنة بنظيره من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 21% مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 12% مقارنة بنظيره من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق.



وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 1%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 29% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت 180 مليون دينار.



وارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال شهر تشرين الأول الماضي، بنسبة بلغت 14% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و10% مقارنة بالشهر السابق، إذ بلغت 23 مليون دينار.



وانخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 5%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 1%، بينما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر تشرين الأول الماضي بنسبة 1% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، و9% مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 9% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، و10% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيواعات الأراضي بنسبة بلغت 1% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة بلغت 9% مقارنة بالشهر بالشهر السابق.-(المملكة)