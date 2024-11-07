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مختبر أورنج للابتكار ينطلق في جامعة مؤتة لدعم المشهد الرقمي والريادي في الكرك

11/7/2024 4:35:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



افتتحت أورنج الأردن مختبر أورنج للابتكار في جامعة مؤتة، ليساهم مع برامج الشركة المنتشرة في 50 موقعاً، والمنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، في تحقيق أثر مستدام وإتاحة الفرصة للشابات والشباب في جميع أنحاء المملكة لترك بصمتهم في القطاعين الرقمي والريادي.
وستسهم الدورات والورشات التدريبية وبرامج بناء القدرات التي ستعقد في مختبر أورنج للابتكار في مساعدة الطالبات والطلاب على ترجمة أفكارهم الريادية المبتكرة إلى واقع من خلال إمكانية تحويلها إلى نماذج عمل تجارية جاهزة للاحتضان أو تسريع نموها، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم بصورة عامة بهدف سد الفجوة بين المعارف الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل.
وأعرب الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، عن فخره بالشراكة الممتدة مع جامعة مؤتة والتي توجت بافتتاح هذا المختبر الذي سيسهم في توسيع نطاق برامج أورنج لتصل إلى جميع محافظات المملكة، بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين وتمكين الشباب من النجاح في العالم الرقمي والريادي من خلال دعمهم بالأدوات والمهارات الحديثة فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم لتنويع الخيارات الخاصة بحياتهم المهنية.
من جهته أكد رئيس جامعة مؤتة، معالي الدكتور سلامة صالح النعيمات، أهمية هذا التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص، مشيداً بدور أورنج الأردن في دعم الشباب الأردني وإسهامها في تمكينهم من الانضمام إلى سوق العمل بكفاءة. وأضاف النعيمات بأن هذا المختبر يمثل خطوة فاعلة نحو تحقيق أهداف الجامعة الرامية إلى تعزيز ثقافة الريادة والابتكار.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تتسق مع مكانة أورنج الأردن كمزود رقمي رائد ومسؤول وشعارها "دايماً معاك"، حيث سيشكل المختبر الجديد محطة إبداعية للشباب في محافظة الكرك من خلال الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
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