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بنك الإسكان يدعم دار ضيافة مسني جمعية الأسرة البيضاء وينظم يوم ترفيهي

11/7/2024 4:35:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




انطلاقاً من حرص بنك الإسكان على دعم المؤسسات والبرامج ذات الأهداف الإنسانية والمجتمعية النبيلة، قدم البنك دعمه لدار ضيافة مسني جمعية الأسرة البيضاء من خلال التبرع بـ 120 مرتبة سرير بمواصفات عالية لجميع مقيمي الدار، وإقامة يوم ترفيهي للمسنين بمشاركة متطوعي البنك.
ويأتي هذ الدعم انطلاقاً من اهتمام البنك بتعزيز الترابط المجتمعي مع مختلف الفئات، خاصة كبار السن الذين يرى البنك في رعايتهم وتقديم الدعم لهم واجباً إنسانياً ومسؤولية أخلاقية، وذلك ضمن إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، والذي يسعى من خلاله إلى التفاعل مع احتياجات المجتمع بالتركيز على أربعة محاور رئيسيةهي: التمكين الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والبيئة.
وتمثل الدعم بتقديم البنك تبرعاً بـ 120 مرتبة سرير بمواصفات عالية تتناسب مع متطلبات المسنين بما يوفر لهم الراحة ويراعي احتياجاتهم الصحية، وتنظيم يوم ترفيهي للمسنين في الدار بمشاركة مجموعة من متطوعي البنك، حيث شهد اليوم الترفيهي العديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية ضمن أجواء مميزة حملت معاني التقدير للمقيمين من كبار السن في الدار.
ويذكر أن دار الضيافة للمسنّين-جمعية الأسرة البيضاء، التي كانت قد تأسست في عام 1971، تعد مؤسسة إنسانية وجمعية خيرية غير ربحية، تعمل على تقديم خدمات رعاية كاملة لكبار السن، بما يشمل خدمات الإيواء والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.

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