بنك الإسكان يدعم دار ضيافة مسني جمعية الأسرة البيضاء وينظم يوم ترفيهي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انطلاقاً من حرص بنك الإسكان على دعم المؤسسات والبرامج ذات الأهداف
الإنسانية والمجتمعية النبيلة، قدم البنك دعمه لدار ضيافة مسني جمعية الأسرة
البيضاء من خلال التبرع بـ 120 مرتبة سرير بمواصفات عالية لجميع مقيمي الدار،
وإقامة يوم ترفيهي للمسنين بمشاركة متطوعي البنك.
ويأتي هذ الدعم انطلاقاً من اهتمام البنك بتعزيز الترابط المجتمعي مع مختلف الفئات، خاصة
كبار السن الذين يرى البنك في رعايتهم وتقديم الدعم لهم واجباً إنسانياً ومسؤولية
أخلاقية، وذلك ضمن إطار برنامجه
للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، والذي يسعى من خلاله إلى التفاعل مع
احتياجات المجتمع بالتركيز على أربعة محاور رئيسيةهي: التمكين الاجتماعي، والصحة، والتعليم،
والبيئة.
وتمثل الدعم بتقديم البنك تبرعاً بـ 120 مرتبة سرير بمواصفات عالية تتناسب
مع متطلبات المسنين بما يوفر لهم الراحة ويراعي احتياجاتهم الصحية، وتنظيم يوم ترفيهي للمسنين في الدار بمشاركة مجموعة من
متطوعي البنك، حيث شهد اليوم الترفيهي العديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية ضمن
أجواء مميزة حملت معاني التقدير للمقيمين من كبار السن في الدار.
ويذكر أن دار الضيافة للمسنّين-جمعية الأسرة البيضاء، التي كانت قد تأسست
في عام 1971، تعد مؤسسة إنسانية وجمعية خيرية غير ربحية، تعمل على تقديم خدمات
رعاية كاملة لكبار السن، بما يشمل خدمات الإيواء والرعاية الصحية والنفسية
والاجتماعية.
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