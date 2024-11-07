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تقرير الإنجازات للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يستعرض أبرز النتائج المتحققة

11/7/2024 4:35:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تناول تقرير الإنجازات للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي أبرز مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي، والنتائج المتحققة للقطاعات كافة.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى النصف الأول من العام الحالي 2.2 بالمئة، فيما بلغ معدل التضخم منذ كانون الثاني حتى أيلول الماضي 1.65 بالمئة، أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ 3.142 دينار اردني في عام 2023.

وأظهر التقرير أن احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغ 20.2 مليار دولار منذ كانون الثاني حتى آيلول 2024، وبلغت نسبة تغطية احتياطيات العملات الأجنبية للمستوردات 8.1 أشهر لذات الفترة.

أما عن القطاع الخارجي، بين التقرير أن حجم الصادرات الكلي بلغ 6.228 مليون دينار منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية آب، كما وصل حجم المستوردات إلى 12.457 مليون دينار لذات الفترة، فيما بلغت نسبة عجز الحساب الجاري باستثناء المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لغاية النصف الأول من العام الحالي 8.4 بالمئة، وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 354.2 مليون دينار حتى النصف الأول من 2024.

وحول أبرز الإنجازات بالأرقام حسب القطاعات، بدءاً من قطاع الاستثمار فقد وصل عدد الفرص الاستثمارية الجديدة المطروحة على منصة "استثمر في الأردن" منذ كانون الثاني للعام الحالي إلى 12 فرصة، وبلغ مجموع الفرص الاستثمارية المطروحة على المنصة منذ إطلاقها في شهر تموز من العام الماضي 39 فرصة.

ووصل عدد الشركات المسجلة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة (تراكمي من شهر كانون الثاني 2023) إلى 4.996 شركة، وعدد الطلبات المتقدمة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة 33.400 طلباً، وعدد الشركات والمستثمرين المحتملين الذين تم التواصل معهم 260 شركة، وعدد الصناديق الاستثمارية التي تم تسجيلها صندوق استثماري واحد.

أما قطاع الخدمات المالية، أشار التقرير إلى أن إجمالي الودائع في البنوك الأردنية منذ كانون الثاني حتى نهاية آب الماضي بلغ 46.3 مليار دينار، وإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لنفس الفترة بلغ 34.6 مليار دينار، ووصلت السيولة المحلية المتاحة لذات الفترة إلى 44.9 مليار دينار. كما بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان منذ بداية العام الحالي 162 شركة، وسجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان منذ مطلع العام الحالي نحو 16.5 مليار دينار، وبلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان منذ كانون الثاني للعام الحالي 47.25 بالمئة. ووصل حجم التداول في بورصة عمان إلى 878 مليون دينار.

وحول قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أظهر التقرير أن نسبة عدد الخدمات الحكومية التي تم رقمنتها (تراكمي) بلغت 60 بالمئة، حيث تم تحقيق المستهدف لعام 2024، وبلغ عدد الخدمات الحكومية التي تم رقمنتها (تراكمي) 1440 خدمة، وعدد مراكز الخدمات الحكومية المنشأة/المحدثة منذ كانون الثاني للعام الحالي 7 مراكز، وعدد مراكز الخدمات الحكومية المنشأة/المحدثة (تراكمي) 9 مراكز.
في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، بلغت قيمة القروض المقدمة ضمن مشروع إعمار واستغلال الأراضي الزراعية المروية والبعلية منذ كانون الثاني للعام الحالي 4.828.072 دينار اردني ، وعدد المقترضين من مشروع إعمار واستغلال الأراضي الزراعية المروية والبعلية من بداية العام الحالي 519 مقترضاً.

وحول قطاع السياحة، بلغ عدد السياح القادمين للمملكة منذ بداية العام الحالي 4.7 مليون زائر، وسجل الدخل السياحي لنفس الفترة 3.9 مليار دينار. وصل عدد العاملين في القطاع السياحي إلى 56 ألف عامل، وعدد القادمين إلى المملكة على متن طيران المنخفض التكاليف والمنتظم المتعاقد معها 185 ألف راكب على متن 1263 طائرة، وبلغت مبيعات التذكرة الموحدة "Jordan Pass" 84 ألف تذكرة.

وحول قطاع التعليم، بين التقرير أن عدد موظفي وزارة التربية والتعليم الذين تم تدريبهم أثناء الخدمة من كافة الرتب التعليمية خلال الربع الثالث بلغ 1646 معلماً/معلمة، وعدد المشرفين التربويين الذين تم تدريبهم 325 مشرفاً/مشرفة، وعدد الإداريين الذين تم تدريبهم 584 إدارياً/إدارية، وعدد موظفي وزارة التربية والتعليم الذين تم تدريبهم على خطة الاتصال والتواصل أثناء الأزمات في أقاليم المملكة الثلاثة 1155 موظفاً/موظفة.
أما عن عدد المستفيدين من برامج التعليم غير النظامي (تراكمي)، بلغ عدد المستفيدين من برنامج التعليم الاستدراكي 1361 مستفيداً/مستفيدة، وعدد المستفيدين من برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين 4034 مستفيداً/مستفيدة، وعدد المستفيدين من برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية 2021 مستفيداً/مستفيدة.
أما عن إنجازات قطاع التعليم العالي، من حيث نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية لكلية الطب والمستشفى الجامعي ضمن مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، فقد بلغت نسبة الإنجاز للجامعة الطبية 30 بالمئة، وللمستشفى الجامعي 32 بالمئة.
وفي قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل، بلغ عدد الطلبة الذين استفادوا من حملات التوعية المهنية بالتخصصات المهنية المستحدثة في برنامج BTEC خلال الربع الثالث 9535 طالباً/طالبة، أما بالنسبة لعدد موظفي وزارة التربية والتعليم الذين تم تدريبهم لتعزيز جودة التعليم ضمن مسار التعليم المهني خلال الربع الثالث، فبلغ عدد المعلمين الذين تم تدريبهم على برامج التعليم المهني 1836 معلمًا/معلمة، وعدد المشرفين الذين تم تدريبهم على برامج التعليم المهني 254 مشرفاً/مشرفة، وعدد الإداريين الذين تم تدريبهم على نظام إدارة المعلومات التربوي للتعليم المهني والتقني 1343 إدارياً/إدارية.
وحول محرك الريادة والإبداع، وصل إجمالي عدد المشاريع التي تم تمويلها للسيدات منذ بداية العام الحالي إلى 206 مشاريع، بحجم تمويل بلغ 2.5 مليون دينار، وبلغ عدد فرص العمل التي تم توفيرها من خلال 206 مشاريع 331 فرصة عمل. وفي الفروع الإنتاجية بلغ إجمالي عدد العقود المبرمة منذ بداية العام الحالي 2406 عقد عمل، منها 2057 عقد عمل للإناث، و349 عقداً للذكور.
أما عن البرنامج الوطني للتشغيل، فقد وصل إجمالي عدد عقود العمل الموقعة منذ بداية العام الحالي إلى 9365 عقد عمل، منها 4806 عقد عمل للإناث، و4559 عقد عمل للذكور. فيما سجل إجمالي عقود العمل الموقعة والموجهة لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية 499 عقد عمل من ضمنها 286 عقد عمل للإناث.
وأبرز نتائج قطاع المياه، نمو في التزويد المائي خلال عام 2023 عن عام 2022 نحو 12 مليون متر مكعب، كما بلغت نسبة خفض الفاقد خلال ذات الفترة 3.7 بالمئة.
أما عن قطاع الطاقة، بلغت نسبة العدادات الذكية المركبة 51 بالمئة، وهي نسبة الركيب من المستهدف لعام 2024. وبلغ عدد المواطنين المستعلمين عن شمولية الدعم لمشروع تركيب السخانات الشمسية في المنازل عبر المنصة الإلكترونية للمشروع 10875 مواطناً، وعدد الموافقات التمويلية التي تم منحها للمواطنين لمشروع تركيب السخانات الشمسية في المنازل 6588 موافقة، وعدد أنظمة السخانات الشمسية المركبة للأسر الفقيرة 1265 نظام سخان شمسي. وعدد المنشآت الصناعية التي أجرت دراسات التدقيق الطاقي وإصدار الموافقات الرسمية لها منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية الربع الثالث للعام الحالي 76 منشأة صناعية، كما بلغ عدد المنشآت الصناعية التي تمت الموافقة على اشتراكها في برنامج كفاءة الطاقة للمصانع منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية الربع الثالث لهذا العام 158 منشأة صناعية.
وحول قطاع الرعاية الصحية، بين التقرير أن عدد المنشآت التي تم حوسبتها منذ كانون الثاني 2024 نحو 58 منشأة، وعدد المستشفيات التي تم حوسبتها 6 مستشفيات، وعدد المراكز الصحية التي تم حوسبتها 52 مركزاً، وعدد المنشآت التي تم تفعيل خدمة التوصيل للأدوية فيها 67 منشأة، وعدد الأطباء المحلقين في برنامج الإقامة في طب الأسرة في الربع الثالث 43 طبيباً، وعدد الكوادر الصحية المدربة في مختلف محافظات المملكة ضمن برنامج دعم الحياة الأساسي منذ كانون الثاني 2024 بلغ 1604 موظفاً/موظفة. وعدد المرافق الصحية التي حصلت على الاعتماد 43 مرفقاً، حيث بلغ عدد المستشفيات التي حصلت على الاعتماد 4 مستشفيات، وعدد المراكز الصحية التي حصلت على الاعتماد 37 مركزاً، وعدد المديريات التي حصلت على الاعتماد مديريتين.
أما بالنسبة لقطاع تمكين المرأة، أظهر التقرير أن عدد الحضانات المسجلة الجديدة (منزلية، خاصة، مؤسسية، جمعيات) تراكمياً بلغ 1170 حضانة، وعدد الحضانات المسجلة الجديدة (منزلية، خاصة، مؤسسية، جمعيات) خلال الربع الثالث من العام الحالي 31 حضانة، وعدد فرص العمل التي تم توفيرها من خلال تسجيل حضانات جديدة في الربع الثالث 124 فرصة عمل.
وحول قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية، أشار التقرير إلى أن عدد الأطفال المعاد دمجهم في أسرهم وفق منهجية إدارة الحالة (التفكك الأسري) خلال الربع الثالث وصل إلى 69 طفلاً، وعدد الأطفال المستفيدين من خدمات دور الرعاية الإيوائية منذ كانون الثاني 2024 بلغ 739 طفلاً، وعدد الأشخاص المستفيدين من خدمات التأهيل المجتمعي 675 مستفيداً. كما بلغ إجمالي عدد وحدات التدخل المبكر المستحدثة منذ بداية العام الحالي 28 وحدة، وبلغ إجمالي عدد مراكز تنمية المجتمع المحلي 64 مركزاً.
وفي قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، بلغت نسبة الحد من عمليات التهريب (من كميات السلع الأكثر تهريباً) خلال الربع الثالث من العام الحالي 28 بالمئة.
(بترا)

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