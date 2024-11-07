تقرير الإنجازات للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يستعرض أبرز النتائج المتحققة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تناول تقرير الإنجازات للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي أبرز مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي، والنتائج المتحققة للقطاعات كافة.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى النصف الأول من العام الحالي 2.2 بالمئة، فيما بلغ معدل التضخم منذ كانون الثاني حتى أيلول الماضي 1.65 بالمئة، أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ 3.142 دينار اردني في عام 2023.
وأظهر التقرير أن احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغ 20.2 مليار دولار منذ كانون الثاني حتى آيلول 2024، وبلغت نسبة تغطية احتياطيات العملات الأجنبية للمستوردات 8.1 أشهر لذات الفترة.
أما عن القطاع الخارجي، بين التقرير أن حجم الصادرات الكلي بلغ 6.228 مليون دينار منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية آب، كما وصل حجم المستوردات إلى 12.457 مليون دينار لذات الفترة، فيما بلغت نسبة عجز الحساب الجاري باستثناء المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لغاية النصف الأول من العام الحالي 8.4 بالمئة، وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 354.2 مليون دينار حتى النصف الأول من 2024.
وحول أبرز الإنجازات بالأرقام حسب القطاعات، بدءاً من قطاع الاستثمار فقد وصل عدد الفرص الاستثمارية الجديدة المطروحة على منصة "استثمر في الأردن" منذ كانون الثاني للعام الحالي إلى 12 فرصة، وبلغ مجموع الفرص الاستثمارية المطروحة على المنصة منذ إطلاقها في شهر تموز من العام الماضي 39 فرصة.
ووصل عدد الشركات المسجلة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة (تراكمي من شهر كانون الثاني 2023) إلى 4.996 شركة، وعدد الطلبات المتقدمة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة 33.400 طلباً، وعدد الشركات والمستثمرين المحتملين الذين تم التواصل معهم 260 شركة، وعدد الصناديق الاستثمارية التي تم تسجيلها صندوق استثماري واحد.
أما قطاع الخدمات المالية، أشار التقرير إلى أن إجمالي الودائع في البنوك الأردنية منذ كانون الثاني حتى نهاية آب الماضي بلغ 46.3 مليار دينار، وإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لنفس الفترة بلغ 34.6 مليار دينار، ووصلت السيولة المحلية المتاحة لذات الفترة إلى 44.9 مليار دينار. كما بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان منذ بداية العام الحالي 162 شركة، وسجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان منذ مطلع العام الحالي نحو 16.5 مليار دينار، وبلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان منذ كانون الثاني للعام الحالي 47.25 بالمئة. ووصل حجم التداول في بورصة عمان إلى 878 مليون دينار.
وحول قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أظهر التقرير أن نسبة عدد الخدمات الحكومية التي تم رقمنتها (تراكمي) بلغت 60 بالمئة، حيث تم تحقيق المستهدف لعام 2024، وبلغ عدد الخدمات الحكومية التي تم رقمنتها (تراكمي) 1440 خدمة، وعدد مراكز الخدمات الحكومية المنشأة/المحدثة منذ كانون الثاني للعام الحالي 7 مراكز، وعدد مراكز الخدمات الحكومية المنشأة/المحدثة (تراكمي) 9 مراكز.
في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، بلغت قيمة القروض المقدمة ضمن مشروع إعمار واستغلال الأراضي الزراعية المروية والبعلية منذ كانون الثاني للعام الحالي 4.828.072 دينار اردني ، وعدد المقترضين من مشروع إعمار واستغلال الأراضي الزراعية المروية والبعلية من بداية العام الحالي 519 مقترضاً.
وحول قطاع السياحة، بلغ عدد السياح القادمين للمملكة منذ بداية العام الحالي 4.7 مليون زائر، وسجل الدخل السياحي لنفس الفترة 3.9 مليار دينار. وصل عدد العاملين في القطاع السياحي إلى 56 ألف عامل، وعدد القادمين إلى المملكة على متن طيران المنخفض التكاليف والمنتظم المتعاقد معها 185 ألف راكب على متن 1263 طائرة، وبلغت مبيعات التذكرة الموحدة "Jordan Pass" 84 ألف تذكرة.
وحول قطاع التعليم، بين التقرير أن عدد موظفي وزارة التربية والتعليم الذين تم تدريبهم أثناء الخدمة من كافة الرتب التعليمية خلال الربع الثالث بلغ 1646 معلماً/معلمة، وعدد المشرفين التربويين الذين تم تدريبهم 325 مشرفاً/مشرفة، وعدد الإداريين الذين تم تدريبهم 584 إدارياً/إدارية، وعدد موظفي وزارة التربية والتعليم الذين تم تدريبهم على خطة الاتصال والتواصل أثناء الأزمات في أقاليم المملكة الثلاثة 1155 موظفاً/موظفة.
أما عن عدد المستفيدين من برامج التعليم غير النظامي (تراكمي)، بلغ عدد المستفيدين من برنامج التعليم الاستدراكي 1361 مستفيداً/مستفيدة، وعدد المستفيدين من برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين 4034 مستفيداً/مستفيدة، وعدد المستفيدين من برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية 2021 مستفيداً/مستفيدة.
أما عن إنجازات قطاع التعليم العالي، من حيث نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية لكلية الطب والمستشفى الجامعي ضمن مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، فقد بلغت نسبة الإنجاز للجامعة الطبية 30 بالمئة، وللمستشفى الجامعي 32 بالمئة.
وفي قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل، بلغ عدد الطلبة الذين استفادوا من حملات التوعية المهنية بالتخصصات المهنية المستحدثة في برنامج BTEC خلال الربع الثالث 9535 طالباً/طالبة، أما بالنسبة لعدد موظفي وزارة التربية والتعليم الذين تم تدريبهم لتعزيز جودة التعليم ضمن مسار التعليم المهني خلال الربع الثالث، فبلغ عدد المعلمين الذين تم تدريبهم على برامج التعليم المهني 1836 معلمًا/معلمة، وعدد المشرفين الذين تم تدريبهم على برامج التعليم المهني 254 مشرفاً/مشرفة، وعدد الإداريين الذين تم تدريبهم على نظام إدارة المعلومات التربوي للتعليم المهني والتقني 1343 إدارياً/إدارية.
وحول محرك الريادة والإبداع، وصل إجمالي عدد المشاريع التي تم تمويلها للسيدات منذ بداية العام الحالي إلى 206 مشاريع، بحجم تمويل بلغ 2.5 مليون دينار، وبلغ عدد فرص العمل التي تم توفيرها من خلال 206 مشاريع 331 فرصة عمل. وفي الفروع الإنتاجية بلغ إجمالي عدد العقود المبرمة منذ بداية العام الحالي 2406 عقد عمل، منها 2057 عقد عمل للإناث، و349 عقداً للذكور.
أما عن البرنامج الوطني للتشغيل، فقد وصل إجمالي عدد عقود العمل الموقعة منذ بداية العام الحالي إلى 9365 عقد عمل، منها 4806 عقد عمل للإناث، و4559 عقد عمل للذكور. فيما سجل إجمالي عقود العمل الموقعة والموجهة لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية 499 عقد عمل من ضمنها 286 عقد عمل للإناث.
وأبرز نتائج قطاع المياه، نمو في التزويد المائي خلال عام 2023 عن عام 2022 نحو 12 مليون متر مكعب، كما بلغت نسبة خفض الفاقد خلال ذات الفترة 3.7 بالمئة.
أما عن قطاع الطاقة، بلغت نسبة العدادات الذكية المركبة 51 بالمئة، وهي نسبة الركيب من المستهدف لعام 2024. وبلغ عدد المواطنين المستعلمين عن شمولية الدعم لمشروع تركيب السخانات الشمسية في المنازل عبر المنصة الإلكترونية للمشروع 10875 مواطناً، وعدد الموافقات التمويلية التي تم منحها للمواطنين لمشروع تركيب السخانات الشمسية في المنازل 6588 موافقة، وعدد أنظمة السخانات الشمسية المركبة للأسر الفقيرة 1265 نظام سخان شمسي. وعدد المنشآت الصناعية التي أجرت دراسات التدقيق الطاقي وإصدار الموافقات الرسمية لها منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية الربع الثالث للعام الحالي 76 منشأة صناعية، كما بلغ عدد المنشآت الصناعية التي تمت الموافقة على اشتراكها في برنامج كفاءة الطاقة للمصانع منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية الربع الثالث لهذا العام 158 منشأة صناعية.
وحول قطاع الرعاية الصحية، بين التقرير أن عدد المنشآت التي تم حوسبتها منذ كانون الثاني 2024 نحو 58 منشأة، وعدد المستشفيات التي تم حوسبتها 6 مستشفيات، وعدد المراكز الصحية التي تم حوسبتها 52 مركزاً، وعدد المنشآت التي تم تفعيل خدمة التوصيل للأدوية فيها 67 منشأة، وعدد الأطباء المحلقين في برنامج الإقامة في طب الأسرة في الربع الثالث 43 طبيباً، وعدد الكوادر الصحية المدربة في مختلف محافظات المملكة ضمن برنامج دعم الحياة الأساسي منذ كانون الثاني 2024 بلغ 1604 موظفاً/موظفة. وعدد المرافق الصحية التي حصلت على الاعتماد 43 مرفقاً، حيث بلغ عدد المستشفيات التي حصلت على الاعتماد 4 مستشفيات، وعدد المراكز الصحية التي حصلت على الاعتماد 37 مركزاً، وعدد المديريات التي حصلت على الاعتماد مديريتين.
أما بالنسبة لقطاع تمكين المرأة، أظهر التقرير أن عدد الحضانات المسجلة الجديدة (منزلية، خاصة، مؤسسية، جمعيات) تراكمياً بلغ 1170 حضانة، وعدد الحضانات المسجلة الجديدة (منزلية، خاصة، مؤسسية، جمعيات) خلال الربع الثالث من العام الحالي 31 حضانة، وعدد فرص العمل التي تم توفيرها من خلال تسجيل حضانات جديدة في الربع الثالث 124 فرصة عمل.
وحول قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية، أشار التقرير إلى أن عدد الأطفال المعاد دمجهم في أسرهم وفق منهجية إدارة الحالة (التفكك الأسري) خلال الربع الثالث وصل إلى 69 طفلاً، وعدد الأطفال المستفيدين من خدمات دور الرعاية الإيوائية منذ كانون الثاني 2024 بلغ 739 طفلاً، وعدد الأشخاص المستفيدين من خدمات التأهيل المجتمعي 675 مستفيداً. كما بلغ إجمالي عدد وحدات التدخل المبكر المستحدثة منذ بداية العام الحالي 28 وحدة، وبلغ إجمالي عدد مراكز تنمية المجتمع المحلي 64 مركزاً.
وفي قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، بلغت نسبة الحد من عمليات التهريب (من كميات السلع الأكثر تهريباً) خلال الربع الثالث من العام الحالي 28 بالمئة.
(بترا)
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