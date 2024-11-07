استقرار أسعار النفط بعد نتائج الانتخابات الأميركية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار النفط بعد جلسة مليئة بالتقلبات يوم الأربعاء، مع تقييم المتداولين للتأثير المحتمل لفوز دونالد ترمب في الانتخابات، وزيادة مخزونات الخام الأميركية.
وتداول خام "برنت" فوق 75 دولاراً للبرميل بعد أن تأرجح في نطاق يزيد عن
دولارين في الجلسة السابقة ليغلق منخفضاً قليلاً، في حين اقترب خام "غرب
تكساس" الوسيط من 72 دولاراً.
وحفز انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة أكبر قفزة في الدولار منذ
سبتمبر 2022، مما ضغط على السلع الأساسية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات
الخام التجارية بمقدار 2.15 مليون برميل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس.
عام متقلب
شهدت أسعار النفط الخام عاماً متقلباً، بفعل العديد من العوامل من بينها
التوترات في الشرق الأوسط، وسياسة تخفيض الإنتاج لتحالف "أوبك+"، فضلاً عن
ضعف توقعات الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. ومن المتوقع أن
تكون إدارة ترمب أكثر إيجابية تجاه منتجي النفط في البلاد، في حين قد تعيد
أيضاً ترتيب سياسة العقوبات وتنفيذها، وربما تسعى إلى الحد من التدفقات من
المنتج الرئيسي إيران.
من المقرر أن يهز فوز ترمب سياسة الطاقة والبيئة الأميركية، ومن المرجح
أن تكون هناك آثار واسعة النطاق على إنتاج النفط، وتطوير طاقة الرياح
البحرية، ومبيعات السيارات الكهربائية.
رحب
الرئيس التنفيذي المشارك لشركة خطوط الأنابيب "إنيرجي ترانسفير" بانتخاب
دونالد ترمب رئيساً، قائلاً إن إدارته ستجلب "نسمة هواء نقية" لصناعة النفط
والغاز.
وقالت "سيتي غروب"، إن الفوز كان هبوطياً صافياً لتوقعات النفط الخام
بشأن آفاق زيادة العرض، فضلاً عن التعريفات التجارية الجديدة على الصين،
والتي قد تعرقل النمو بشكل أكبر.
وفي الوقت نفسه، ضرب إعصار "رافائيل" كوبا برياح من الفئة 3، على الرغم
من أنه من المتوقع أن يضعف قبل الوصول إلى الساحل الأميركي حول خليج
المكسيك. وانخفض التهديد لإنتاج النفط إلى حوالي 1.55 مليون برميل يومياً،
مع تحول اتجاه العاصفة شرقاً.
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