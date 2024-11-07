استقرار أسعار النفط بعد نتائج الانتخابات الأميركية

استقرت أسعار النفط بعد جلسة مليئة بالتقلبات يوم الأربعاء، مع تقييم المتداولين للتأثير المحتمل لفوز دونالد في الانتخابات، وزيادة مخزونات الخام الأميركية.



وتداول خام "برنت" فوق 75 دولاراً للبرميل بعد أن تأرجح في نطاق يزيد عن دولارين في الجلسة السابقة ليغلق منخفضاً قليلاً، في حين اقترب خام "غرب تكساس" الوسيط من 72 دولاراً.

وحفز انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة أكبر قفزة في الدولار منذ سبتمبر 2022، مما ضغط على السلع الأساسية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات الخام التجارية بمقدار 2.15 مليون برميل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس.



عام متقلب



شهدت أسعار النفط الخام عاماً متقلباً، بفعل العديد من العوامل من بينها التوترات في الشرق الأوسط، وسياسة تخفيض الإنتاج لتحالف "أوبك+"، فضلاً عن ضعف توقعات الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. ومن المتوقع أن تكون إدارة ترمب أكثر إيجابية تجاه منتجي النفط في البلاد، في حين قد تعيد أيضاً ترتيب سياسة العقوبات وتنفيذها، وربما تسعى إلى الحد من التدفقات من المنتج الرئيسي إيران.



من المقرر أن يهز فوز ترمب سياسة الطاقة والبيئة الأميركية، ومن المرجح أن تكون هناك آثار واسعة النطاق على إنتاج النفط، وتطوير طاقة الرياح البحرية، ومبيعات السيارات الكهربائية.



رحب الرئيس التنفيذي المشارك لشركة خطوط الأنابيب "إنيرجي ترانسفير" بانتخاب دونالد ترمب رئيساً، قائلاً إن إدارته ستجلب "نسمة هواء نقية" لصناعة النفط والغاز.



وقالت "سيتي غروب"، إن الفوز كان هبوطياً صافياً لتوقعات النفط الخام بشأن آفاق زيادة العرض، فضلاً عن التعريفات التجارية الجديدة على الصين، والتي قد تعرقل النمو بشكل أكبر.



وفي الوقت نفسه، ضرب إعصار "رافائيل" كوبا برياح من الفئة 3، على الرغم من أنه من المتوقع أن يضعف قبل الوصول إلى الساحل الأميركي حول خليج المكسيك. وانخفض التهديد لإنتاج النفط إلى حوالي 1.55 مليون برميل يومياً، مع تحول اتجاه العاصفة شرقاً.