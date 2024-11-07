انجازات قطاع تكنولوجيا في 2024 ضمن رؤية التحديث الاقتصادي

أظهر تقرير تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

(2023 – 2025) للربع الثالث من عام 2024 في قطاع المعلومات والاتصالات أنه تم ضمن برنامج التحول الرقمي رقمنة 1440 خدمة، وبنسبة 60 بالمئة من الخدمات المستهدفة لعام 2024.



وبخصوص برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"، تم الانتهاء في مشروع نمو الأردن "تطوير الأعمال" ومن التوقيع مع 10 شركات لدعمها في عملية التوسع.



وفي "منصات الأعمال الحرة"، تم الانتهاء من تدريب 300 مستفيد للانتفاع من المنصات الرقمية عن طريق عرض خدماتهم، كنتيجة للتوقيع مع 4 شركات للعمل على تدريب مستفيدين للانتفاع من منصات الأعمال الحرة.



وضمن مشروع تدريب 1000 طالب على المهارات الوظيفية، تم تدريب 479 طالبًا، وضمن مشروع تدريب 1000 مستفيد على الحوسبة السحابية، تم الانتهاء من تدريب 250 مستفيدًا،

وضمن مشروع تدريب 5000 شاب على المهارات الرقمية والوظيفية، تم الانتهاء من التنسيق مع الجامعات لبدء التدريب على المهارات الرقمية والوظيفية، وبدء التدريب مع الجامعات: الأردنية، العلوم والتكنولوجيا، آل البيت، والهاشمية.



كما أظهر التقرير الانتهاء من تدريب 100 مستفيد من خلال المجلس البريطاني. وضمن مشروع دعم الشركات الناشئة، تم توقيع عقد مع شركة وسيطة لدعم 20 شركة ناشئة.



وضمن مشروع تقييم وتطوير البنى التحتية للمؤسسات الحكومية للتحول

الرقمي، تم الانتهاء من ترقية أنظمة لـ10 مؤسسات حكومية، وتنفيذ أعمال

المرحلة الثانية من مشروع نظام الفوترة الوطني بالتعاون مع دائرة ضريبة

الدخل والمبيعات.- بترا

