انجازات قطاع تكنولوجيا في 2024 ضمن رؤية التحديث الاقتصادي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهر تقرير تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي
(2023 – 2025) للربع الثالث من عام 2024 في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنه تم ضمن برنامج التحول الرقمي رقمنة 1440 خدمة، وبنسبة 60 بالمئة من الخدمات المستهدفة لعام 2024.
وبخصوص برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"، تم الانتهاء في مشروع نمو الأردن "تطوير الأعمال" ومن التوقيع مع 10 شركات لدعمها في عملية التوسع.
وفي "منصات الأعمال الحرة"، تم الانتهاء من تدريب 300 مستفيد للانتفاع من المنصات الرقمية عن طريق عرض خدماتهم، كنتيجة للتوقيع مع 4 شركات للعمل على تدريب مستفيدين للانتفاع من منصات الأعمال الحرة.
وضمن مشروع تدريب 1000 طالب على المهارات الوظيفية، تم تدريب 479 طالبًا، وضمن مشروع تدريب 1000 مستفيد على الحوسبة السحابية، تم الانتهاء من تدريب 250 مستفيدًا،
وضمن مشروع تدريب 5000 شاب على المهارات الرقمية والوظيفية، تم الانتهاء من التنسيق مع الجامعات لبدء التدريب على المهارات الرقمية والوظيفية، وبدء التدريب مع الجامعات: الأردنية، العلوم والتكنولوجيا، آل البيت، والهاشمية.
كما أظهر التقرير الانتهاء من تدريب 100 مستفيد من خلال المجلس البريطاني. وضمن مشروع دعم الشركات الناشئة، تم توقيع عقد مع شركة وسيطة لدعم 20 شركة ناشئة.
وضمن مشروع تقييم وتطوير البنى التحتية للمؤسسات الحكومية للتحول
الرقمي، تم الانتهاء من ترقية أنظمة لـ10 مؤسسات حكومية، وتنفيذ أعمال
المرحلة الثانية من مشروع نظام الفوترة الوطني بالتعاون مع دائرة ضريبة
الدخل والمبيعات.- بترا
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