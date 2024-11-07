تخريج ثاني دفعة من مدربي الرياضات الإلكترونية في قمة الألعاب

MENAFN - Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين

تشهد قمة الالعاب الالكترونية " بوكيت جيمرز" التي ستنطلق يوم السبت المقبل في البحر الميت ، العديد من الفعاليات الهامة لصناعة الالعاب الالكترونية والرياضات الالكترونية، حيث سيجري على هامش القمة تخريج ثاني دفعة من مدربي الرياضات الالكترونية في الاردن.



وستشمل الدفعة الجديدة 6 مدربين جرى تاهليهم في هذا المجال وضمن مبادرة تهدف الى إنشاء جيل من المتخصصين والإداريين والمواهب المتخصصة في هذا القطاع الذي يعتبر من بين القطاعات الأسرع نموا.



وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " ميس الورد" الاردنية المتخصصة في العاب الموبايل نور خريس انه سيجري تخريج ثاني دفعة من مدربي الرياضات الالكترونية بعد إنهاء ثاني برامج أكاديمية الرياضات الالكترونية وهي المبادرة التي تنفذتها الشركة بالتعاون مع مؤسسة " اي بي ميديا" العالمية، وبدعم من شركة زين الأردن عبر مركزها للرياضات الالكترونية " زين ايه سبورتس جو".



وبين خريس ان ثاني دفعة من خريجي الاكاديمية شملت 6 افراد ( خمسة منهم ذكورا) وهم ينتمون الى خلفيات متنوعة، بما في ذلك أساتذة وطلاب ولاعبون.





وبين أن الخريجين قد انهوا بنجاح برنامجا تدريبيًا شاملاً لمدة 30 ساعة يغطي أساسيات إدارة الرياضة الإلكترونية، لافتا الى ان المنهج الدراسي تضمن محاضرات وعروض تقديمية لمشاريع وتعمقا في العالم الديناميكي للرياضة الإلكترونية



ومع تخريج الدفعة الثانية من مدربي الرياضات الالكترونية في الاردن يرتفع عدد خريجي هذه المبادرة الى 17 فردا حيث كانت المبادرة خرجت دفعة اولى شملت 11 فردا.



ووفقا للتعريف الوارد في قاموس " أكسفورد" العالمي فالرياضة الإلكترونية هي "لعبة فيديو يتم لعبها كمسابقة ويشاهدها الناس للترفيه سواء كانت لعبة فيديو تحاكي رياضة حقيقية او غير من العاب الفيديو"، وقد بدأت هذه الصناعة من النمو والرواج على مستوى الالعاب واللاعبين والمشجعين والبطولات التي تقام للمنافسة بين لاعبين من مختلف دول العالم وخصوصا ان مثل هذه الرياضات يمكن ممارستها بالاون لاين عبر الانترنت.



الى ذلك قال خريس ان هذه المبادرة خطوة محورية إلى الأمام في معالجة الطلب المتزايد على مديري الرياضات الإلكترونية المهرة في الأردن، مما يساهم بشكل كبير في تطور المشهد الرياضي محليا.



وقال خريس المبادرة تستجيب لحاجة ماسة في المشهد الرياضي الإلكتروني المزدهر في الأردن، مع تميز لاعبي الرياضات الإلكترونية الاستثنائيين المعروفين بمهاراتهم وإنجازاتهم مشيرا الى ان نقص المديرين القادرين دفع إلى إنشاء هذه الدورة الفريدة من نوعها



وجاء اطلاق الاكاديمية وبرامجها الجديدة لتتماشى أيضًا مع رؤية الأردن لتحديث الاقتصاد 2033، التي تسلط الضوء على الرياضات الإلكترونية كمصدر رئيسي للنمو الاقتصادي.

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