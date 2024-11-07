تخريج ثاني دفعة من مدربي الرياضات الإلكترونية في قمة الألعاب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
تشهد قمة الالعاب الالكترونية " بوكيت جيمرز" التي ستنطلق يوم السبت المقبل في البحر الميت ، العديد من الفعاليات الهامة لصناعة الالعاب الالكترونية والرياضات الالكترونية، حيث سيجري على هامش القمة تخريج ثاني دفعة من مدربي الرياضات الالكترونية في الاردن.
وستشمل الدفعة الجديدة 6 مدربين جرى تاهليهم في هذا المجال وضمن مبادرة تهدف الى إنشاء جيل من المتخصصين والإداريين والمواهب المتخصصة في هذا القطاع الذي يعتبر من بين القطاعات الأسرع نموا.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " ميس الورد" الاردنية المتخصصة في العاب الموبايل نور خريس انه سيجري تخريج ثاني دفعة من مدربي الرياضات الالكترونية بعد إنهاء ثاني برامج أكاديمية الرياضات الالكترونية وهي المبادرة التي تنفذتها الشركة بالتعاون مع مؤسسة " اي بي ميديا" العالمية، وبدعم من شركة زين الأردن عبر مركزها للرياضات الالكترونية " زين ايه سبورتس جو".
وبين خريس ان ثاني دفعة من خريجي الاكاديمية شملت 6 افراد ( خمسة منهم ذكورا) وهم ينتمون الى خلفيات متنوعة، بما في ذلك أساتذة وطلاب ولاعبون.
وبين أن الخريجين قد انهوا بنجاح برنامجا تدريبيًا شاملاً لمدة 30 ساعة يغطي أساسيات إدارة الرياضة الإلكترونية، لافتا الى ان المنهج الدراسي تضمن محاضرات وعروض تقديمية لمشاريع وتعمقا في العالم الديناميكي للرياضة الإلكترونية
ومع تخريج الدفعة الثانية من مدربي الرياضات الالكترونية في الاردن يرتفع عدد خريجي هذه المبادرة الى 17 فردا حيث كانت المبادرة خرجت دفعة اولى شملت 11 فردا.
ووفقا للتعريف الوارد في قاموس " أكسفورد" العالمي فالرياضة الإلكترونية هي "لعبة فيديو يتم لعبها كمسابقة ويشاهدها الناس للترفيه سواء كانت لعبة فيديو تحاكي رياضة حقيقية او غير من العاب الفيديو"، وقد بدأت هذه الصناعة من النمو والرواج على مستوى الالعاب واللاعبين والمشجعين والبطولات التي تقام للمنافسة بين لاعبين من مختلف دول العالم وخصوصا ان مثل هذه الرياضات يمكن ممارستها بالاون لاين عبر الانترنت.
الى ذلك قال خريس ان هذه المبادرة خطوة محورية إلى الأمام في معالجة الطلب المتزايد على مديري الرياضات الإلكترونية المهرة في الأردن، مما يساهم بشكل كبير في تطور المشهد الرياضي محليا.
وقال خريس المبادرة تستجيب لحاجة ماسة في المشهد الرياضي الإلكتروني المزدهر في الأردن، مع تميز لاعبي الرياضات الإلكترونية الاستثنائيين المعروفين بمهاراتهم وإنجازاتهم مشيرا الى ان نقص المديرين القادرين دفع إلى إنشاء هذه الدورة الفريدة من نوعها
وجاء اطلاق الاكاديمية وبرامجها الجديدة لتتماشى أيضًا مع رؤية الأردن لتحديث الاقتصاد 2033، التي تسلط الضوء على الرياضات الإلكترونية كمصدر رئيسي للنمو الاقتصادي.
[email protected]
MENAFN07112024000072011014ID1108860376
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.