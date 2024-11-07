الشباب في المجموعة الثانية بكأس آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وضعت قرعة نهائيات كأس آسيا للشباب الصين 2025، والتي سحبت اليوم، المنتخب الوطني تحت 20 عاما بالمجموعة الثانية، إلى جانب العراق، السعودية، وكوريا الشمالية.
ويستهل المنتخب مشاركته في البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 شباط (فبراير) وحتى 1 آذار (مارس) من العام المقبل، بمواجهة السعودية، ثم كوريا الشمالية، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء العراق.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، في حين تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية إلى كأس العالم للشباب تحت 20، والتي تقام في تشيلي العام المقبل.
MENAFN07112024000072011014ID1108860374
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.