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الشباب في المجموعة الثانية بكأس آسيا

11/7/2024 4:35:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وضعت قرعة نهائيات كأس آسيا للشباب الصين 2025، والتي سحبت اليوم، المنتخب الوطني تحت 20 عاما بالمجموعة الثانية، إلى جانب العراق، السعودية، وكوريا الشمالية.
ويستهل المنتخب مشاركته في البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 شباط (فبراير) وحتى 1 آذار (مارس) من العام المقبل، بمواجهة السعودية، ثم كوريا الشمالية، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء العراق.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، في حين تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية إلى كأس العالم للشباب تحت 20، والتي تقام في تشيلي العام المقبل.

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