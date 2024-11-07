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الأردن وغزة.. عام قابل للزيادة لسميح المعايطة.. قراءة تحليلية

11/7/2024 4:35:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- يقدم الكاتب السياسي وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة في كتابه "الأردن وغزة.. عام قابل للزيادة" قراءة تحليلية، في سياق محاولته الإجابة عن عدد من الأسئلة، وعلى رأسها: ماذا بعد تفتيت القضية الفلسطينية وتحويلها إلى قضايا متشعبة ومنفصلة؟ ومن ذا الذي سيحكم غزة في نهاية المطاف؟
جاء الكتاب الصادر حديثا عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن، ويضم عددا من المقالات وخاتمة يتناول فيها المعايطة السيناريوهات التي يمكن أن يفضي إليها الصراع الدائر في المنطقة، الذي يتجلى بشكل أساسي في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل عامه الثاني من دون أن يستطيع المجتمع الدولي إيقافه، وذلك الدور الفاعل الذي لعبه الأردن وما يزال يلعبه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ويشير المعايطة إلى أن الأردن كان الوحيد الذي تحدث في ذروة العدوان والحرب على غزة عن ضرورة الحفاظ على حدود الدولة الفلسطينية، في مقابل ذلك النهج الذي اتبعته إسرائيل لتفتيت القضية الفلسطينية، وتقطيع أراضيها سواء بالاستيطان أو الاستيلاء على أجزاء منها، طمعا في السيطرة على جميع أراضي الدولة ومحو الوجود الفلسطيني من خريطة العالم.
ويقول المعايطة في التمهيد: "هذه الصفحات مجموعة عناوين وقضايا تشكل في مجموعها محاولة أردني لإنصاف موقف دولته خلال فترة العدوان على غزة. موقف كان جليا في صدقه وسعيه لمساندة غزة وأهلها في مواجهة عدوان عسكري يحمل على دبابته مشروعا سياسيا، لكن البعض منا وحولنا تعمدوا الإساءة لهذا البلد بحسن نية أو سوء نية، وربما نكون في الأردن -دولة وأردنيين- لم نخدم أنفسنا جيدا وانتظرنا الإنصاف من الآخرين الذين هم في خندق استهداف الأردن وليس إنصافه".
وفي المقدمة، يتحدث المعايطة عن طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي، لا سيما ذلك الجزء الخاص بملف غزة لدى الأردن، وكيفية تعامل الأردن مع العدوان على غزة خلال عام من الحرب والتوترات في المنطقة، مشيرا إلى ما حدث في السابع من أكتوبر 2023، ويصفه قائلا: "لكن ما جرى في السابع من أكتوبر بعد قيام حركة حماس بعمليتها في مستوطنات غلاف غزة وبدء الحرب في غزة، والتي ما تزال بلا نهايات ولا أفق، جعل ملف غزة يقتحم الأولويات الأردنية، ويفرض نفسه على مسار الدولة الأردنية، خصوصا بعد تحوله من ملف فلسطيني إسرائيلي إلى حالة إقليمية تحظى بالاهتمام الدولي، فكيف تعامل الأردن مع العدوان على غزة خلال عام من الحرب والتوتر الإقليمي؟!".
وفي المقال الأول، الذي يأتي تحت عنوان "الأيام الأولى"، يستشرف المؤلف موقف الأردن من أحداث السابع من أكتوبر في غزة، وذلك الصراع الذي سيندلع بلا انتهاء تقريبا، إذ يقول المعايطة: "الأردن، وبحكم ارتباطه العضوي بالقضية الفلسطينية وتأثره بأي حدث فيها، ورغم عدم اكتمال صورة ما بعد السابع من أكتوبر، استشعر أن الأمور ستذهب إلى أزمة وتطورات عسكرية تترك بصمات على القضية الفلسطينية، ومع إعلان نتنياهو وحكومته الحرب بكل ما تعنيه الكلمة من استحقاق سياسي وعسكري والحديث الإسرائيلي عن حرب ستحتاج من تسعة أشهر إلى عام، كان واضحا أن نتنياهو لن يفرط في استغلال هذه الظروف للذهاب بعيدا لتحقيق أهدافه السياسية والعسكرية، ليس فقط في غزة، بل في الضفة الغربية والقدس".
أما المقال الثاني، الذي يأتي بعنوان "الرواية الإسرائيلية والوعي الأردني"، فيلقي الضوء حول أحداث السابع من أكتوبر من وجهة النظر الإسرائيلية، وإدراك الأردن بكيفية استغلال نتنياهو تلك الأحداث أسوأ استغلال للوصول إلى هدفه المتمثل في تصفية القضية الفلسطينية، وإبادة الفلسطينيين عن آخرهم، فيقول المعايطة: "الأردن، ومن خلال تصريحات الملك عبد الله، عمل على نقض أصول الرواية الإسرائيلية بتذكير العالم أن القضية الفلسطينية لم تبدأ في السابع من أكتوبر، وأن عمرها تجاوز 75 عاما تعرض فيها الشعب الفلسطيني لاحتلال أرضه والتشريد والتهجير، وأنه لم يحصل حتى اليوم على حقوقه على أرضه. ولأن الأردن يدرك المسافة بين أوروبا وأميركا في الموقف من القضية الفلسطينية، سارع الملك إلى جولة في الدول الأوروبية الفاعلة، حاملا معه رسالة مهمة رغم إدراكه صلابة الجبهة الأوروبية الأميركية التي تشكلت لمساعدة إسرائيل في حربها في غزة".
وفي مقال بعنوان "هل نحب من يخدعنا؟"، يعود المؤلف إلى أحداث حرب 1967، أو ما يعرف بالنكسة، مقارنا بين مواقف عدد من الدول قديما وحديثا. يقول المعايطة: "تاريخ أمتنا مع صناعة الوهم طويل، ودائما كنا مع كل إحباط، أو خديعة، نصاب بخيبة أمل وانتكاسة، لكن مع مرور الوقت نعود مستعدين لتقبل وهم جديد وتعظيم جهة أو دولة جديدة تمارس علينا صياغة بطولات شكلية، أو تخطفنا، من خلال قضية مقدسة؛ مثل قضية فلسطين، لتسويق وخدمة قضية أخرى لهذه الجهة أو تلك. ودائما ما يكون الصوت العقلاني، أو الذي يتحدث عن حقيقة ما يجري محل هجوم وافتراء واتهام بكل التهم الرديئة، فنحن مشتاقون إلى النصر والإنجاز، لكن واقعنا لا يخدم هذا الشوق، ولهذا نصدق من يذهب بنا إلى أمنياتنا، ونمنحه الأوصاف الكبرى، ونضعه في أعلى مراتب الوطنية، لكننا نعود إلى خيبة جديدة مع كل أزمة أو مرحلة صعبة".
ويتابع المعايطة في المقال نفسه: "نقرأ ونسمع عن مرحلة ما قبل حرب 1967 حين كان نظام جمال عبد الناصر يملأ الفضاء تهديدا لإسرائيل، بل وذهب خطوات إلى إعلان الحرب؛ مثل إغلاق مضيق تيران، وكانت إسرائيل تسوق نفسها للغرب على أنها ضحية هذه التهديدات، وكان حديث نظام عبد الناصر عن الصواريخ التي ستدمر إسرائيل، لكن الأمة استيقظت يوم الخامس من حزيران وقد دمرت إسرائيل كل طائرات مصر العسكرية، وكان غريبا أن دولة تهدد بالحرب لم تتوقع هجوما عليها من العدو، وضاعت سيناء والجولان والضفة الغربية، واكتشفت الأمة أنها كانت تعيش وهما، وأن صراخ نظام القومية والثورية كان لأغراض إعلامية ولم يكن على الأرض ما يصلح للحرب".
ويختتم المعايطة المقالات والكتاب كله بخاتمة قصيرة ينهيها بالتساؤلات، إذ يقول: "وستعمل إسرائيل على تفتيت القضية الفلسطينية إلى قضايا لنكون أمام قضية غزة التي لن تنتهي فصولها إلى أمد بعيد، فمن سيحكم غزة سؤال مهم، لكن الأهم من وماذا سيبقى في غزة، وكيف سيكون شكلها السياسي والجغرافي والسكاني؟
ولأننا في الأردن ندرك أن الجغرافيا جزء من قدرنا منذ أن كانت إمارة شرق الأردن فإننا على يقين أن آثار العدوان على غزة سيبقى بعضها معنا فترات طويلة، فإذا كان الأردن يعلن أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على تراب فلسطين مصلحة أردنية عليا فإننا جميعا ندرك أن عدم إقامتها، وأي مسار سلبي للقضية الفلسطينية ليس مصلحة أردنية وعامل قلق سياسي طويل الأمد".
ومن الجدير بالذكر أن المعايطة عمل وزير دولة لشؤون الإعلام ووزيرا للثقافة بالأردن (2012-2013) ووزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال (2012)، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء، كما كان الناطق الرسمي للانتخابات النيابية بالأردن العام 2010، وهو حائز على جائزة الحسين لأفضل مقال صحفي (2009). أصدر كتابا حول الأزمة السورية وتداعياتها الإقليمية وآثارها على الأردن بعنوان "سوريا.. الدم الأسود" (2017) وكتاباً بعنوان "الأردن سنوات الدم والقلق والتطرف" (2015)، وكتاباً بعنوان "سيف الدولة... ربيع الأردن وأوراقه" (2013)، كما صدر له: "الدولة والإخوان في عهد الملك عبدالله (2008)"، "قضية ومقال" (2005)، "التجربة السياسية للحركة الإسلامية في الأردن" (2004)، "واقع ومستقبل الشرق الأوسط" (مؤلف مشارك)، "التسوية السياسية للصراع العربي-الصهيوني"، و"المفاوضات الثنائية والمتعددة" (مؤلف مشارك/ باللغة الإنجليزية).

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