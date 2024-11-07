يعتبر الكالسيوم أحد أهم العناصر الضرورية للجسم وتشير إلى نقصه مجموعة كبيرة من الأعراض. فما هي الطريقة الصحيحة لتحديد نسبة الكالسيوم في الجسم ؟.





وتشير الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو، إلى أنه يخطأ من يعتقد أن تحليل الدم يمكن أن يكشف عن نقص الكالسيوم في الجسم لأن نسب الكالسيوم الحر والإجمالي في الدم لا تعطي دائما معلومات عن خطر الإصابة بهشاشة العظام.

وتقول: "قد يكون مؤشر الكالسيوم طبيعيا أو مرتفعا قليلا حتى في حالة فقدان العظام للكالسيوم. ولكن في واقع الحال يعاني الجسم من نقص حاد في الكالسيوم، والأهم من ذلك، نقص حاد في امتصاص العظام للكالسيوم".



ومن جانبها تشير الدكتورة إلفيرا فيسينكو، إلى أنه يمكن الكشف عن انخفاض الكثافة المعدنية لنسيج العظام باستخدام طريقة تعتمد على الموجات فوق الصوتية أو الأشعة السينية، التي تستخدم في تشخيص هشاشة العظام.



وتنسب إلى أعراض نقص الكالسيوم في الجسم: سوء حالة الجلد والشعر والأظافر، وآلام العضلات، والتشنجات، والتعب المزمن وآلام الفقرات القطنية العجزية والصدرية واضطراب المشي.RT