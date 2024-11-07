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بريق أمل.. اكتشاف طريقة غير دوائية لعلاج الاكتئاب

11/7/2024 4:34:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يسعى العلماء باستمرار للبحث عن طرق جديدة لعلاج الاكتئاب الذي يصيب نحو 280 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ومع تزايد الاعتماد على الأدوية المضادة للاكتئاب التي تأتي مع قائمة ضخمة من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، بما في ذلك اضطرابات الجلد المزعجة و"التبلد العاطفي" (حيث تؤدي الأدوية إلى فقدان الإحساس)، يبحث الخبراء عن حلول غير تقليدية وسهلة للمشكلة.


وفي دراسة حديثة، يقول العلماء إن الضوء يمكن أن يكون مفتاح التخلص من الاكتئاب دون اللجوء إلى الأدوية.

ومن المعروف أن التعرض للضوء يؤثر على الحالة المزاجية للإنسان والوظيفة الإدراكية.

وأظهرت الدراسة الحديثة أن المرضى الذين عُولجوا بـ"الضوء الساطع" (BLT) أبلغوا عن معدل شفاء بنسبة 40% من الاكتئاب غير الموسمي، ما يثبت هذه النقطة.

وتعزز هذه النتيجة دراسة من المعهد الوطني للصحة أظهرت أن المرضى الذين يعانون من الاضطراب العاطفي الموسمي، والذين تلقوا العلاج بالضوء الساطع لمدة أربعة أسابيع، قد وصلوا إلى تحسن كامل من الأعراض. ومن هنا جاء فضول الباحثين لمعرفة كيف يمكن استخدام نفس العلاج لتخفيف أعراض الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب غير الموسمي.

وتضمنت الدراسة بيانات من 858 مشاركا تم تشخيصهم باضطرابات الاكتئاب. وقد تم توجيه هؤلاء المرضى للجلوس أمام صندوق ضوء فلوري ينتج ضوءا أبيض ساطعا بشدة 10 آلاف لكس ( وحدة قياس الاستضاءة في نظام الوحدات الدولي) لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.

ولاحظ فريق البحث أن المرضى الذين عولجوا بـ"العلاج بالضوء الساطع" (BLT) كان لديهم معدل شفاء أعلى بكثير (40%) من مجموعات التحكم التي عولجت فقط بمضادات الاكتئاب (23%).

ولاحظ الفريق: "تشير هذه النتائج إلى أن العلاج بالضوء الساطع كان علاجا مساعدا فعالا للاضطرابات الاكتئابية غير الموسمية، وقد يتحسن وقت الاستجابة للعلاج الأولي بإضافة العلاج بالضوء الساطع".

ويؤكد الباحثون أن العلاج بالضوء الساطع لديه القدرة على أن يكون مكملا متاحا وفعالا من حيث التكلفة لمضادات الاكتئاب أو بديلا لها، ما يوفر بصيص أمل لأولئك الذين يعانون من الاكتئاب.

وكتبوا: "على الرغم من أن تكاليف العلاج الخارجي بمضادات الاكتئاب متفاوتة على نطاق واسع، فإن التعرض للضوء الخارجي لا ينطوي عموما على أي تكاليف أو قيود، ما يعزز الحاجة إلى العلاج بالضوء الساطع كعلاج مساعد فعال للاضطرابات الاكتئابية غير الموسمية".

وفي حين أن هذه الدراسة تعزز مجموعة كبيرة من الأدلة التي تربط بين العلاج بالضوء الأزرق وتحسين الصحة العقلية، يحذر الخبراء من أن العلاجات المنزلية والأضواء التجارية قد لا تكون فعالة بنفس قدر العلاجات التي يستخدمها المتخصصون في الرعاية الصحية.RT

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