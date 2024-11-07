استقرار تدريجي بعد ظهر اليوم وأجواء لطيفة حتى بداية الأسبوع

يكون الطقس اليوم الخميس، لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات غير منتظمة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة في جنوب وشرق المملكة.

واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تضعف فرص هطول المطر ويميل الطقس إلى الاستقرار التدريجي، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ، و من الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول المطر، ومن تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن احتمال جريان المياه في الاودية والمناطق المنخفضة في اجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة.



ويكون الطقس يوم الجمعة، لطيف الحرارة في اغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ويبقى الطقس يوم السبت، لطيف الحرارة في اغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ويطرأ يوم الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى غربية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 11 ، وفي مرتفعات الشراة 20 - 10, وفي مناطق البادية 25 - 12, وفي مناطق السهول 23 - 13, وفي الأغوار الشمالية 29 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 31 - 20، وفي البحر الميت 30 - 18، وفي خليج العقبة 30 - 19 درجة مئوية.-(بترا)