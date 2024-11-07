استقرار تدريجي بعد ظهر اليوم وأجواء لطيفة حتى بداية الأسبوع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يكون الطقس اليوم الخميس، لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات غير منتظمة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة في جنوب وشرق المملكة.
واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تضعف فرص هطول المطر ويميل الطقس إلى الاستقرار التدريجي، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ، و من الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول المطر، ومن تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن احتمال جريان المياه في الاودية والمناطق المنخفضة في اجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة.
ويكون الطقس يوم الجمعة، لطيف الحرارة في اغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويبقى الطقس يوم السبت، لطيف الحرارة في اغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويطرأ يوم الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى غربية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 11 ، وفي مرتفعات الشراة 20 - 10, وفي مناطق البادية 25 - 12, وفي مناطق السهول 23 - 13, وفي الأغوار الشمالية 29 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 31 - 20، وفي البحر الميت 30 - 18، وفي خليج العقبة 30 - 19 درجة مئوية.-(بترا)
MENAFN07112024000072011014ID1108860368
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.