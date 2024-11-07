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تطوير مسودة معايير ختم المساواة المؤسسي لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً

11/7/2024 4:34:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

طوّرت الحكومة مسودة المعايير الخاصة بختم المساواة المؤسسي، لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص تمهيداً لاعتمادها، لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً.


وبحسب تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 عن الربع الثالث من العام الحالي، أصدرت الحكومة عدداً من التعليمات التي ستساهم في تحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي وتقرير المرأة، وأنشطة الأعمال والقانون، وهي تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانات أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها، وتعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة، وتعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة.


ودرّبت بالتعاون مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، 67 مشاركة من مختلف مناطق المملكة على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في الحضانات.

MENAFN07112024000072011014ID1108860367

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