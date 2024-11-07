تطوير مسودة معايير ختم المساواة المؤسسي لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طوّرت الحكومة مسودة المعايير الخاصة بختم المساواة المؤسسي، لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص تمهيداً لاعتمادها، لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً.
وبحسب تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 عن الربع الثالث من العام الحالي، أصدرت الحكومة عدداً من التعليمات التي ستساهم في تحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي وتقرير المرأة، وأنشطة الأعمال والقانون، وهي تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانات أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها، وتعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة، وتعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة.
ودرّبت بالتعاون مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، 67 مشاركة من مختلف مناطق المملكة على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في الحضانات.
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