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منح دراسية من جامعة جنيف السويسرية للأردنيين

11/7/2024 4:34:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية كاملة وجزئية في برنامج الماجستير في تخصص (الدراسات المتقدمة في الحوكمة الأوروبية والدولية MEIG) مقدمة من جامعة جنيف في سويسرا للعام الدراسي 2024-2025.

تفاصيل المنح:


قيمة المنحة الدراسية الكاملة (45000) فرنك سويسري لتغطية تكلفة الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة، وقيمة المنحة الدراسية الجزئية (20000) فرنك سويسري لتغطية تكاليف المعيشة.


لغة الدراسة: يدرس البرنامج باللغة الإنجليزية

آلية التقديم


للاطلاع على كافة التفاصيل وتقديم الطلب الدخول عبر الرابط:

ملاحظات:


. آخر موعد لتقديم الطلبات 31-12-2024 وتبدأ الدراسة في شهر أيلول 2025.


. عمليه الاختيار والمفاضلة والقبول النهائي يختص بها القائمون على البرنامج / جامعة جنيف.


. يشترط على الطالب الالتزام "بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023".

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