منح دراسية من جامعة جنيف السويسرية للأردنيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية كاملة وجزئية في برنامج الماجستير في تخصص (الدراسات المتقدمة في الحوكمة الأوروبية والدولية MEIG) مقدمة من جامعة جنيف في سويسرا للعام الدراسي 2024-2025.
تفاصيل المنح:
قيمة المنحة الدراسية الكاملة (45000) فرنك سويسري لتغطية تكلفة الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة، وقيمة المنحة الدراسية الجزئية (20000) فرنك سويسري لتغطية تكاليف المعيشة.
لغة الدراسة: يدرس البرنامج باللغة الإنجليزية
آلية التقديم
للاطلاع على كافة التفاصيل وتقديم الطلب الدخول عبر الرابط:
ملاحظات:
. آخر موعد لتقديم الطلبات 31-12-2024 وتبدأ الدراسة في شهر أيلول 2025.
. عمليه الاختيار والمفاضلة والقبول النهائي يختص بها القائمون على البرنامج / جامعة جنيف.
. يشترط على الطالب الالتزام "بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023".
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