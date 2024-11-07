منح دراسية من جامعة جنيف السويسرية للأردنيين

تعلن وزارة العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية كاملة وجزئية في برنامج الماجستير في تخصص (الدراسات المتقدمة في الحوكمة الأوروبية والدولية MEIG) مقدمة من جنيف في سويسرا للعام الدراسي 2024-2025.

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