الأردن يمنع تهريب ربع مليون حبة مخدرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
موفق كمال
أفشلت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب ربع مليون حبة كبتاجون من الأردن إلى السعودية، بعد أن تم القبض على متهمين شرعا بتهريب الكمية عبر "سطحة"، مزودة بواقي من الوحل (رفراف) في المنطقة الحرة بالزرقاء.
وقضت محكمة امن الدولة في قرارها الذي أيدته محكمة التمييز بحبس 3 متهمين، احدهم بالأشغال الشاقة 15 عاما، ومتهمين اثنين بالأشغال الشاقة 12 عاما، وذلك بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لهما مخفضة من الحبس 15 عاما، كما تم تغريمهم بمبلغ 10 آلاف دينار لكل منهم.
ودانت المحكمة المتهمين بجناية الشروع التام بتصدير مادة مخدرة بقصد الإتجار.
وجاء في قرار الحكم حسب الوقائع التي قنعت بها المحكمة أن المتهمين من ذوي الأسبقيات بقضايا المخدرات، وقد ترصد لديهم كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة، ولهذا عقدوا العزم على تهريب هذه الكمية وهي 250 ألف حبة كبتاجون مخدرة إلى السعودية.
ونتيجة لذلك، فقد توجهوا إلى المنطقة الحرة بالزرقاء وقاموا بشراء "سطحة" وهي ذيل شاحنة، تمهيدا لتزويدها بـ"واقيات رفراف" المخصصة لحماية السطحة من الوحل.
وكان المتهمون أخفوا كمية المخدرات داخل أماكن سرية يصعب اكتشافها في واقيات الوحل، ومن ثم توجهوا إلى معرض المنطقة الحرة بالزرقاء، وطلبوا من عمال المعرض أن يقوموا بتثبيت الرفراف، على سطحة الشاحنة.
كما طلب المتهم الثاني بالقضية من أحد عمال المعرض تصوير سطحة الشاحنة فيديو وإرسالها إلى رقم هاتف سعودي.
وبعد أيام حضر المتهمان (الثاني والثالث) إلى معرض السيارات بواسطة سيارة كامري، ولدى نزولهما تم القبض عليهما من قبل إدارة مكافحة المخدرات وتم ضبط السطحة والمركبة التي كانا يستقلانها، وبتفتيش السطحة تم ضبط 250 ألف حبة كبتاجون مخدرة مخبأة في واقيات السطحة.
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