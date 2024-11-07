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الأردن يمنع تهريب ربع مليون حبة مخدرة

11/7/2024 4:34:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال

أفشلت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب ربع مليون حبة كبتاجون من الأردن إلى السعودية، بعد أن تم القبض على متهمين شرعا بتهريب الكمية عبر "سطحة"، مزودة بواقي من الوحل (رفراف) في المنطقة الحرة بالزرقاء.


وقضت محكمة امن الدولة في قرارها الذي أيدته محكمة التمييز بحبس 3 متهمين، احدهم بالأشغال الشاقة 15 عاما، ومتهمين اثنين بالأشغال الشاقة 12 عاما، وذلك بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لهما مخفضة من الحبس 15 عاما، كما تم تغريمهم بمبلغ 10 آلاف دينار لكل منهم.


ودانت المحكمة المتهمين بجناية الشروع التام بتصدير مادة مخدرة بقصد الإتجار.


وجاء في قرار الحكم حسب الوقائع التي قنعت بها المحكمة أن المتهمين من ذوي الأسبقيات بقضايا المخدرات، وقد ترصد لديهم كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة، ولهذا عقدوا العزم على تهريب هذه الكمية وهي 250 ألف حبة كبتاجون مخدرة إلى السعودية.

ونتيجة لذلك، فقد توجهوا إلى المنطقة الحرة بالزرقاء وقاموا بشراء "سطحة" وهي ذيل شاحنة، تمهيدا لتزويدها بـ"واقيات رفراف" المخصصة لحماية السطحة من الوحل.


وكان المتهمون أخفوا كمية المخدرات داخل أماكن سرية يصعب اكتشافها في واقيات الوحل، ومن ثم توجهوا إلى معرض المنطقة الحرة بالزرقاء، وطلبوا من عمال المعرض أن يقوموا بتثبيت الرفراف، على سطحة الشاحنة.


كما طلب المتهم الثاني بالقضية من أحد عمال المعرض تصوير سطحة الشاحنة فيديو وإرسالها إلى رقم هاتف سعودي.


وبعد أيام حضر المتهمان (الثاني والثالث) إلى معرض السيارات بواسطة سيارة كامري، ولدى نزولهما تم القبض عليهما من قبل إدارة مكافحة المخدرات وتم ضبط السطحة والمركبة التي كانا يستقلانها، وبتفتيش السطحة تم ضبط 250 ألف حبة كبتاجون مخدرة مخبأة في واقيات السطحة.

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