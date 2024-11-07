للمرة الثانية في يوم.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم طولكرم ومخيم نور شمس

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم ومحيط مخيم نور شمس، شمال الضفة الغربية المحتلة، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح الخميس، إن“عدداً كبيراً من آليات الاحتلال ترافقها أربع جرافات من النوع الثقيل، اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي”.



وأضافت أنها“سارت باتجاه (منطقة) دوار العليمي، واتجهت نحو دوار اليونس وشارع السكة ودوار اكتابا باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة”.



وتابعت:“آليات الاحتلال تتمركز في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات، وتحليق مكثف لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض”.



فيما“تقوم جرافات الاحتلال بتجريف شارع نابلس عند مدخل المخيم، وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين المدمرة من الاقتحامات السابقة”، وفق الوكالة.



ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية“استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين“.



ومنذ بدء الإبادة الجماعية بقطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 778 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و300، وفق مصادر فلسطينية رسمية.



فيما أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة عن نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت العشرات، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.-(الأناضول)