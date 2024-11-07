الديمقراطيون غاضبون من غطرسة بايدن بعد خسارة هاريس

أدى الهزيمة التي تعرضت لها نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الأخيرة لصالح دونالد إلى إثارة موجة غضب واسعة داخل صفوف الحزب الديمقراطي، حيث وجه العديد من قادة الحزب انتقادات لاذعة للرئيس جو بايدن.

ويرى هؤلاء القادة أن بايدن كان بإمكانه تجنب هذه الخسارة لو انسحب من السباق الرئاسي في وقت مبكر، ما كان سيوفر فرصة أفضل لهاريس للتفوق دون الحاجة لتحمل عواقب شعبيته المتر



بايدن في مرمى الانتقادات

وتشير تصريحات المستشار جيم مانلي، المستشار البارز لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السابق هاري ريد، إلى إحساس عميق بخيبة الأمل تجاه قرار الرئيس جو بايدن بالبقاء في السباق حتى بعد ظهور مؤشرات قوية على صعوبة فوز، بحسب موقع بولتيكو.

ويقول المستشار مانلي: "لم يكن يجب عليه الترشح في الأساس. لا يوجد مجال للمجاملة أو مراعاة مشاعر أحد في هذا الوقت، فقد تسبب هو وفريقه بأضرار جسيمة لهذا البلد."



وتعكس آراء المستشار مانلي وجهة نظر العديد من المسؤولين الديمقراطيين والمحللين السياسيين، الذين يؤكدون أن الرئيس بايدن أضاع شهوراً ثمينة قبل أن يقرر تسليم القيادة لنائبة الرئيس كامالا هاريس، ما منحها وقتاً محدوداً للاستعداد وخوض الحملة ضد ترامب بفعالية.



مشاكل اقتصادية وسياسية تضعف موقف الحزب

يُعزى جزء كبير من تراجع شعبية الحزب الديمقراطي إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأمريكي، وخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتكلفة المعيشة. ويشير محللون مثل المستشار جيمس زغبي، الذي يتمتع بخبرة تمتد لثلاثة عقود في اللجنة الوطنية الديمقراطية، إلى أن بايدن لم يكن قادراً على إقناع الناخبين بإنجازاته الاقتصادية بسبب سوء إدارته للأزمة، حيث استهان في البداية بتأثير التضخم على الناس، ما أفقده المصداقية أمام الناخبين.



وفقاً لاستطلاعات الرأي، فإن أغلب الناخبين كانوا يشعرون بعدم الرضا عن توجهات الإدارة الحالية، خاصة الطبقة العاملة التي تحولت نحو ترامب بشكل كبير، مما جعل من الصعب على الحزب الديمقراطي استعادة زمام المبادرة.



تقصير في التواصل مع الناخبين

يعترف الوزير السابق مارتي والش، وزير العمل في إدارة بايدن، أن الحزب الديمقراطي فشل في إيصال رسائله بفعالية إلى الناخبين، مما أسهم في تعزيز صورة سلبية عن الحزب بين طبقات واسعة من المجتمع، وخاصة بين الأقليات التي شهدت تحولاً في ولائها الانتخابي.



ويحذر الوزير مارتي والش من تحميل المسؤولية للرئيس بايدن وحده، مشيراً إلى أن هناك حاجة لتجديد آليات التواصل مع الناخبين وتعزيز الجهود لتثقيفهم حول سياسات الحزب وإنجازاته.



إرث بايدن بين النجاح والندم

يؤكد الاستراتيجي الديمقراطي مارك لونغاباو أن خسارة الحزب في هذه الانتخابات قد تلقي بظلالها على إرث الرئيس جو بايدن السياسي، الذي كان يأمل أن ينهي مسيرته بهزيمة حاسمة لدونالد ترامب ونهجه السياسي. بدلاً من ذلك، أصبحت فترة رئاسة بايدن مرتبطة بعودة ترامب إلى السلطة، مما قد يؤدي إلى تقويض إنجازاته التشريعية.



يقول المستشار جيمس زغبي، المحنك الديمقراطي: "كان هناك إحساس بوجود إرهاق من بايدن لدى الناخبين، وكان عليهم التخلص منه منذ وقت طويل."



نظرة عامة على مستقبل الحزب الديمقراطي

في أعقاب هذه الهزيمة، دخل الحزب الديمقراطي في موجة من النقد الداخلي والمراجعات، حيث يبحث المسؤولون عن أسباب تحول الناخبين نحو الحزب الجمهوري لأول مرة منذ عشرين عاماً. يعتبر البعض أن الإدارة أساءت تقدير نتائج الانتخابات السابقة، حيث اعتقدت أن الفوز كان نتيجة شعبية شخصية للرئيس بايدن، متجاهلين أن ذلك كان تعبيراً مؤقتاً عن عدم الرضا تجاه إدارة الرئيس ترامب السابقة.



يقول المستشار الديمقراطي مايك لوكس، الشريك المؤسس لشركة "ديموقراسي بارتنرز"، إن الحزب كان بوسعه أن يتجاوب مع الأوضاع الاقتصادية بسرعة أكبر. ويضيف: "كان علينا الاستجابة بسرعة للتحديات الاقتصادية التي تواجه الناخبين، ولكننا فشلنا في ذلك، سواء من حيث السياسة أو من حيث التواصل."



ويرى بعض المحللين السياسيين أن الحزب الديمقراطي يحتاج إلى تغييرات جذرية في قيادته واستراتيجيته إذا ما أراد العودة بقوة إلى الساحة السياسية. وبالرغم من أن الرئيس جو بايدن يعتبر شخصية ذات إرث سياسي طويل، فإن هذه الانتخابات أثبتت ضرورة التجديد وتقديم قيادة قادرة على التعامل بفعالية مع التحديات الحالية.



قد تكون هذه الهزيمة لحظة فاصلة للحزب الديمقراطي، حيث يطالب الأعضاء بمحاسبة القيادة وإعادة تقييم استراتيجيات الحزب للتواصل مع الطبقات الشعبية التي شهدت تحولاً نحو الحزب الجمهوري.



