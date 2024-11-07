الديمقراطيون غاضبون من غطرسة بايدن بعد خسارة هاريس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدى الهزيمة التي تعرضت لها نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الأخيرة لصالح دونالد ترامب إلى إثارة موجة غضب واسعة داخل صفوف الحزب الديمقراطي، حيث وجه العديد من قادة الحزب انتقادات لاذعة للرئيس جو بايدن.
ويرى هؤلاء القادة أن بايدن كان بإمكانه تجنب هذه الخسارة لو انسحب من السباق الرئاسي في وقت مبكر، ما كان سيوفر فرصة أفضل لهاريس للتفوق دون الحاجة لتحمل عواقب شعبيته المتر
بايدن في مرمى الانتقادات
وتشير تصريحات المستشار جيم مانلي، المستشار البارز لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السابق هاري ريد، إلى إحساس عميق بخيبة الأمل تجاه قرار الرئيس جو بايدن بالبقاء في السباق حتى بعد ظهور مؤشرات قوية على صعوبة فوز، بحسب موقع بولتيكو.
ويقول المستشار مانلي: "لم يكن يجب عليه الترشح في الأساس. لا يوجد مجال للمجاملة أو مراعاة مشاعر أحد في هذا الوقت، فقد تسبب هو وفريقه بأضرار جسيمة لهذا البلد."
وتعكس آراء المستشار مانلي وجهة نظر العديد من المسؤولين الديمقراطيين والمحللين السياسيين، الذين يؤكدون أن الرئيس بايدن أضاع شهوراً ثمينة قبل أن يقرر تسليم القيادة لنائبة الرئيس كامالا هاريس، ما منحها وقتاً محدوداً للاستعداد وخوض الحملة ضد ترامب بفعالية.
مشاكل اقتصادية وسياسية تضعف موقف الحزب
يُعزى جزء كبير من تراجع شعبية الحزب الديمقراطي إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأمريكي، وخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتكلفة المعيشة. ويشير محللون مثل المستشار جيمس زغبي، الذي يتمتع بخبرة تمتد لثلاثة عقود في اللجنة الوطنية الديمقراطية، إلى أن بايدن لم يكن قادراً على إقناع الناخبين بإنجازاته الاقتصادية بسبب سوء إدارته للأزمة، حيث استهان في البداية بتأثير التضخم على الناس، ما أفقده المصداقية أمام الناخبين.
وفقاً لاستطلاعات الرأي، فإن أغلب الناخبين كانوا يشعرون بعدم الرضا عن توجهات الإدارة الحالية، خاصة الطبقة العاملة التي تحولت نحو ترامب بشكل كبير، مما جعل من الصعب على الحزب الديمقراطي استعادة زمام المبادرة.
تقصير في التواصل مع الناخبين
يعترف الوزير السابق مارتي والش، وزير العمل في إدارة بايدن، أن الحزب الديمقراطي فشل في إيصال رسائله بفعالية إلى الناخبين، مما أسهم في تعزيز صورة سلبية عن الحزب بين طبقات واسعة من المجتمع، وخاصة بين الأقليات التي شهدت تحولاً في ولائها الانتخابي.
ويحذر الوزير مارتي والش من تحميل المسؤولية للرئيس بايدن وحده، مشيراً إلى أن هناك حاجة لتجديد آليات التواصل مع الناخبين وتعزيز الجهود لتثقيفهم حول سياسات الحزب وإنجازاته.
إرث بايدن بين النجاح والندم
يؤكد الاستراتيجي الديمقراطي مارك لونغاباو أن خسارة الحزب في هذه الانتخابات قد تلقي بظلالها على إرث الرئيس جو بايدن السياسي، الذي كان يأمل أن ينهي مسيرته بهزيمة حاسمة لدونالد ترامب ونهجه السياسي. بدلاً من ذلك، أصبحت فترة رئاسة بايدن مرتبطة بعودة ترامب إلى السلطة، مما قد يؤدي إلى تقويض إنجازاته التشريعية.
يقول المستشار جيمس زغبي، المحنك الديمقراطي: "كان هناك إحساس بوجود إرهاق من بايدن لدى الناخبين، وكان عليهم التخلص منه منذ وقت طويل."
نظرة عامة على مستقبل الحزب الديمقراطي
في أعقاب هذه الهزيمة، دخل الحزب الديمقراطي في موجة من النقد الداخلي والمراجعات، حيث يبحث المسؤولون عن أسباب تحول الناخبين نحو الحزب الجمهوري لأول مرة منذ عشرين عاماً. يعتبر البعض أن الإدارة أساءت تقدير نتائج الانتخابات السابقة، حيث اعتقدت أن الفوز كان نتيجة شعبية شخصية للرئيس بايدن، متجاهلين أن ذلك كان تعبيراً مؤقتاً عن عدم الرضا تجاه إدارة الرئيس ترامب السابقة.
يقول المستشار الديمقراطي مايك لوكس، الشريك المؤسس لشركة "ديموقراسي بارتنرز"، إن الحزب كان بوسعه أن يتجاوب مع الأوضاع الاقتصادية بسرعة أكبر. ويضيف: "كان علينا الاستجابة بسرعة للتحديات الاقتصادية التي تواجه الناخبين، ولكننا فشلنا في ذلك، سواء من حيث السياسة أو من حيث التواصل."
ويرى بعض المحللين السياسيين أن الحزب الديمقراطي يحتاج إلى تغييرات جذرية في قيادته واستراتيجيته إذا ما أراد العودة بقوة إلى الساحة السياسية. وبالرغم من أن الرئيس جو بايدن يعتبر شخصية ذات إرث سياسي طويل، فإن هذه الانتخابات أثبتت ضرورة التجديد وتقديم قيادة قادرة على التعامل بفعالية مع التحديات الحالية.
قد تكون هذه الهزيمة لحظة فاصلة للحزب الديمقراطي، حيث يطالب الأعضاء بمحاسبة القيادة وإعادة تقييم استراتيجيات الحزب للتواصل مع الطبقات الشعبية التي شهدت تحولاً نحو الحزب الجمهوري.
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