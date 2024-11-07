الكايد: الأردنيون يقودون معظم المشاريع الريادية في المنطقة

أعرب المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبدالفتاح الكايد عن شكره لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية على تنظيم بيبان للعام الثاني على التوالي حيث ان الملتقى اصبح حدث مهم يتيح لرواد الأعمال الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز مشاريعهم وتوسيع نطاق عملهم.









جاء ذلك خلال جلسة نقاشية مساء امس الاربعاء على المسرح الرئيسي للملتقى بعنوان“دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو المستدام” ضمن ملتقى“بيبان 24”.



واضاف الكايد ان المملكة العربية السعودية تاريخياً ومستقبلا هي من أهم الشركاء الاقتصاديين والاستثماريين للأردن كما ان القطاع الخاص الأردني بمختلف قطاعاته يسعى لمد جسور التعاون مع الشركات السعودية حيث نجد اليوم في ملتقى بيبان ٢٤، حضورا أردنيا كبيرا من الشركات الناشئة التي تسعى للنمو والتطور والشراكة مع شركاء ومستثمرين من المملكة العربية السعودية، حيث أشار“الكايد” إلى أن الأردن يعتبر من أبرز المصدرين للمشاريع الريادية على مستوى الوطن العربي، قائلًا:“معظم المشاريع الريادية في المنطقة يقودها شباب أردنيون، وهو أمر نفخر به ويدل على تميز الكفاءات الأردنية وقدرتها على قيادة الابتكار والنمو في أسواق المنطقة”.



وأعرب عن سعادته بمشاركة الشركات الأردنية في ملتقى“بيبان” لفتح آفاق جديدة مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تتيح لها الفرصة للنمو والتوسع في أسواق جديدة في قطاع ريادة الأعمال الذي يشهد إقبالًا متزايدًا من الشباب.



وتابع:“خلال السنوات العشر الأخيرة لاحظنا ارتفاعًا في ثقافة الريادة لدى الشباب العربي الذين أصبحوا يتمتعون بالجرأة لبدء مشاريعهم الخاصة وهو ما يمثل مكسبًا كبيرًا لاقتصادنا، ويعزز من إمكانياتنا للنمو في الفترة القادمة”.



واختتم“الكايد” حديثه مؤكدًا أن دعم الشباب الريادي وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعدان خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد مستدام ومرن يلبي احتياجات المستقبل ويعزز من قدرة الشركات في الوطن العربي على المنافسة في الأسواق العالمية.



وأكد الكايد بأن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تعتبر الأعرق في المنطقة في مجال دعم المشاريع الناشئة والصغيرة ، بما في ذلك المشاريع المبتكرة والريادية؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية من خلال برامج الدعم الفني والمالي التي تقدمها، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى ترويج وتمكين السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها.



يشار إلى أن ملتقى“بيبان 24′′، الذي تنظمه الهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة“منشآت”، انطلق يوم الثلاثاء بحضور عدد من الأمراء السعوديين ووزراء ومسؤولين في موسسات عالمية في مجال ريادة الأعمال تحت شعار“وجهة عالمية للفرص”، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ويعقد خلال الفترة من 5 – 9 نوفمبر 2024م.



ويشارك فيه أكثر من 250 متحدثًا سعوديا وعالميًا، و1350 عارضًا من رواد الأعمال، و150 جهة ممكنة وداعمة تقدم خدمات ومبادرات لتمكين أصحاب الأعمال الريادية ودعمهم.