الكايد: الأردنيون يقودون معظم المشاريع الريادية في المنطقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعرب المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبدالفتاح الكايد عن شكره لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية على تنظيم ملتقى بيبان للعام الثاني على التوالي حيث ان الملتقى اصبح حدث مهم يتيح لرواد الأعمال الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز مشاريعهم وتوسيع نطاق عملهم.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية مساء امس الاربعاء على المسرح الرئيسي للملتقى بعنوان“دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو المستدام” ضمن ملتقى“بيبان 24”.
واضاف الكايد ان المملكة العربية السعودية تاريخياً ومستقبلا هي من أهم الشركاء الاقتصاديين والاستثماريين للأردن كما ان القطاع الخاص الأردني بمختلف قطاعاته يسعى لمد جسور التعاون مع الشركات السعودية حيث نجد اليوم في ملتقى بيبان ٢٤، حضورا أردنيا كبيرا من الشركات الناشئة التي تسعى للنمو والتطور والشراكة مع شركاء ومستثمرين من المملكة العربية السعودية، حيث أشار“الكايد” إلى أن الأردن يعتبر من أبرز المصدرين للمشاريع الريادية على مستوى الوطن العربي، قائلًا:“معظم المشاريع الريادية في المنطقة يقودها شباب أردنيون، وهو أمر نفخر به ويدل على تميز الكفاءات الأردنية وقدرتها على قيادة الابتكار والنمو في أسواق المنطقة”.
وأعرب عن سعادته بمشاركة الشركات الأردنية في ملتقى“بيبان” لفتح آفاق جديدة مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تتيح لها الفرصة للنمو والتوسع في أسواق جديدة في قطاع ريادة الأعمال الذي يشهد إقبالًا متزايدًا من الشباب.
وتابع:“خلال السنوات العشر الأخيرة لاحظنا ارتفاعًا في ثقافة الريادة لدى الشباب العربي الذين أصبحوا يتمتعون بالجرأة لبدء مشاريعهم الخاصة وهو ما يمثل مكسبًا كبيرًا لاقتصادنا، ويعزز من إمكانياتنا للنمو في الفترة القادمة”.
واختتم“الكايد” حديثه مؤكدًا أن دعم الشباب الريادي وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعدان خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد مستدام ومرن يلبي احتياجات المستقبل ويعزز من قدرة الشركات في الوطن العربي على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأكد الكايد بأن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تعتبر الأعرق في المنطقة في مجال دعم المشاريع الناشئة والصغيرة ، بما في ذلك المشاريع المبتكرة والريادية؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية من خلال برامج الدعم الفني والمالي التي تقدمها، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى ترويج وتمكين السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها.
يشار إلى أن ملتقى“بيبان 24′′، الذي تنظمه الهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة“منشآت”، انطلق يوم الثلاثاء بحضور عدد من الأمراء السعوديين ووزراء ومسؤولين في موسسات عالمية في مجال ريادة الأعمال تحت شعار“وجهة عالمية للفرص”، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ويعقد خلال الفترة من 5 – 9 نوفمبر 2024م.
ويشارك فيه أكثر من 250 متحدثًا سعوديا وعالميًا، و1350 عارضًا من رواد الأعمال، و150 جهة ممكنة وداعمة تقدم خدمات ومبادرات لتمكين أصحاب الأعمال الريادية ودعمهم.
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