إيران تدعو لمراجعة السياسات الأمريكية بعد فوز ترامب بالانتخابات

صرحت وزارة الخارجية الإيرانية أن الانتخابات الأمريكية تمثل فرصة لمراجعة "النهج الخاطئ" للحكومة الأمريكية، وذلك وفقاً للمتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي الذي أدلى بتصريحاته يوم الخميس، نقلاً عن وسائل الإعلام الإيرانية، بعد فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد بولاية ثانية يوم الأربعاء.



وقد يعني عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تعزيزاً للعقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، التي بدأ بفرضها في عام 2018 بعد انسحابه من الاتفاق النووي الذي جمع بين طهران والقوى العالمية.

ومن المتوقع أن يسعى ترامب مجدداً إلى تشديد الضغط على إيران من خلال فرض عقوبات أكثر صرامة، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين.



وفي تصريحاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بقائي: "لقد مررنا بتجارب مريرة مع السياسات السابقة لمختلف الحكومات الأمريكية، وتعتبر الانتخابات فرصة لمراجعة النهج الخاطئ المتبع في الماضي."



وأعرب الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان في سبتمبر الماضي عن استعداد طهران لإنهاء المواجهة النووية مع الغرب، والذي يتهم إيران بالسعي لتطوير قدرات تمكنها من إنتاج أسلحة نووية. ومع ذلك، تصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية بحتة.



ورغم محاولات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن إحياء الاتفاق النووي مع إيران من خلال المفاوضات، إلا أنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق جديد. ولم يُفصح الرئيس ترامب بعد عما إذا كان سيعيد فتح ملف الاتفاق النووي مجدداً.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن "ما يهم إيران هو كيفية تقييمنا لأفعال الحكومة الأمريكية." ويشير هذا التصريح إلى أن إيران ستعتمد على سلوك الإدارة الأمريكية الجديدة في رسم سياساتها المستقبلية تجاه واشنطن.



ورغم تعقيدات العلاقات بين إيران والولايات المتحدة في ظل الرؤساء الأمريكيين السابقين، يرى البعض في طهران أن الانتخابات قد تفتح نافذة لمراجعة السياسة الأمريكية تجاه إيران، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار في المنطقة.- رويترز

