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مهيدات يلتقي ممثلي مصانع الأدوية ومراكز الدراسات الدوائية في جلسة حوارية مشتركة

11/7/2024 4:34:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقترح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات قرار بمنح أولوية تسجيل للأصناف الدوائية التي تم إجراء دراسات التكافؤ الحيوي اللازمة لغايات تسجيلها في مراكز دراسات أردنية.
وأضاف مهيدات خلال جلسة حوارية مع ممثلي مصانع الأدوية ومراكز الدراسات الدوائية أن القرار يهدف إلى دعم مراكز الدراسات الدوائية الوطنية وتشجيع إجراء الدراسات فيها كونها مؤهلة ومستوفية لكافة المعايير المطلوبة الوطنية ويضبطها قانون شفاف، سيما أن الأردن سباق في هذا المجال وأول دولة عربية تشرع قانونا خاصا بإجراء الدراسات عام ٢٠٠١.

وأكد مهيدات على تقديم المؤسسة لجميع سبل الدعم الممكنة لتعزيز موقع الأردن الريادي في مجال التصنيع الدوائي والدراسات الدوائية، واستعداد المؤسسة لتسريع إجراءات تسجيل الأدوية لغايات التصدير للأسواق الخارجية لتحفيز تصدير الأدوية، لافتا إلى أن المؤسسة تقدم الاستشارات العلمية من خلال وحدة الاستشارات العلمية لشركات الأدوية المحلية بخصوص الأدوية والدراسات المطلوبة لغايات إثبات الجودة والفاعلية والمأمونية‏.

وثمن مهيدات جهود الصناعة الدوائية كشريك للمؤسسة في حصولها على المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية 2024 ضمن فئة مؤسسات القطاع الصحي والرقابة الصحية مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس التعاون المستمر مع المؤسسة وتميز الصناعة الدوائية الوطنية بصفتها محط فخر لما تسجله من نمو متزايد من حيث الصادرات وعدد المصانع وعدد الأصناف المسجلة حاثا على مواصلة السعي نحو التطوير والتحديث وتكامل المصانع الدوائية الوطنية والتوجه نحو أصناف دوائية جديدة غير تقليدية لتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية في الأسواق الخارجية.

وثمن الحضور المقترح الذي بادر به مدير المؤسسة وجهود المؤسسة المستمرة في تعزيز قيمة المدخل المحلي في الصناعة الدوائية والحرص على استمرار التشاور والتواصل والاستماع للمقترحات وأوجه الدعم الممكنة .

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