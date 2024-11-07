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ألمانيا تواجه أزمة سياسية بعد إقالة وزير المالية وتعيين يورج كوكيس خلفًا له

11/7/2024 4:34:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت إذاعة "تاجيسشاو" يوم الخميس أن يورج كوكيس، المسؤول البارز في المستشارية الألمانية ونائب وزير المالية، سيتولى منصب وزير المالية الألماني خلفًا لكريستيان ليندنر، الذي أقاله المستشار أولاف شولتس.


جاءت هذه الإقالة أمس الأربعاء مما أدى إلى انهيار الائتلاف الحكومي ومهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، مما أثار حالة من الفوضى السياسية في أكبر اقتصاد بأوروبا، وذلك بعد ساعات من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.


وبعد إقالة كريستيان ليندنر من حزب الديمقراطيين الأحرار (FDP)، من المتوقع أن يقود المستشار أولاف شولتس حكومة أقلية تضم حزبه الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، الذي يُعد ثاني أكبر حزب في الائتلاف.

وأعلن المستشار أولاف شولتس أنه سيطرح تصويتًا على الثقة في حكومته في 15 يناير، وهو إجراء ضروري لإجراء انتخابات بحلول نهاية مارس. وفقًا للقوانين المصممة لمنع الفوضى الائتلافية التي عجلت بنهاية الديمقراطية الألمانية بين الحربين، يتحكم المستشار بشكل كبير في وتيرة الأحداث: لا يمكن للمعارضة إزاحته في وقت مبكر إلا إذا تمكنت من العثور على أغلبية لبديل محدد لمنصب المستشار، وهو أمر صعب في ظل التوازن البرلماني الحالي.- رويترز



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