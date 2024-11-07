ألمانيا تواجه أزمة سياسية بعد إقالة وزير المالية وتعيين يورج كوكيس خلفًا له

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت إذاعة "تاجيسشاو" يوم الخميس أن يورج كوكيس، المسؤول البارز في المستشارية الألمانية ونائب وزير المالية، سيتولى منصب وزير المالية الألماني خلفًا لكريستيان ليندنر، الذي أقاله المستشار أولاف شولتس.
جاءت هذه الإقالة أمس الأربعاء مما أدى إلى انهيار الائتلاف الحكومي ومهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، مما أثار حالة من الفوضى السياسية في أكبر اقتصاد بأوروبا، وذلك بعد ساعات من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وبعد إقالة كريستيان ليندنر من حزب الديمقراطيين الأحرار (FDP)، من المتوقع أن يقود المستشار أولاف شولتس حكومة أقلية تضم حزبه الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، الذي يُعد ثاني أكبر حزب في الائتلاف.
وأعلن المستشار أولاف شولتس أنه سيطرح تصويتًا على الثقة في حكومته في 15 يناير، وهو إجراء ضروري لإجراء انتخابات بحلول نهاية مارس. وفقًا للقوانين المصممة لمنع الفوضى الائتلافية التي عجلت بنهاية الديمقراطية الألمانية بين الحربين، يتحكم المستشار بشكل كبير في وتيرة الأحداث: لا يمكن للمعارضة إزاحته في وقت مبكر إلا إذا تمكنت من العثور على أغلبية لبديل محدد لمنصب المستشار، وهو أمر صعب في ظل التوازن البرلماني الحالي.- رويترز
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