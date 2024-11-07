الحكمة تواصل تقدّمها الاستراتيجي الجيد وتؤكد توقعات أدائها التجاري لهذا العام

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة "" ("الحكمة" أو "المجموعة")، المجموعة الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم عن آخر مستجدات أدائها التجاري.

وقال رياض مشلاوي، الرئيس التنفيذي للحكمة: "سعداء بالتقدم الذي أحرزناه هذا العام، ونحن على المسار الصحيح لتحقيق أداء جيد آخر خلال عام 2024، بما يتماشى مع توقعاتنا الحالية. وتسهم جميع قطاعاتنا الثلاثة في هذا التقدم، إلى جانب إطلاقنا منتجات جديدة في أسواقنا والاستثمار في بنيتنا التحتية، مما يعزز ثقتنا بالمستقبل. فقد حققنا تقدماً استراتيجياً ممتازاً خلال هذه المدة، بما في ذلك إتمام عملية الاستحواذ على شركة Xellia وتوقيع اتفاقية مهمة للتصنيع التعاقدي ضمن قطاعنا في مجال الأدوية الجنيسة".

المجموعة

تقدم المجموعة أداءً جيداً مع استمرار توقعات نمو إيراداتها بنطاق يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وأن يكون الربح التشغيلي الأساسي بنطاق يتراوح ما بين 700 مليون دولار إلى 730 مليون دولار خلال عام 2024، بما يتماشى مع التوقعات المعلنة سابقاً.

قطاع المحاقين

في قطاع المحاقين العالمي للمجموعة، تسارع النمو في النصف الثاني من العام، مدفوعاً بإمكانات المجموعة بالتصنيع التعاقدي في أوروبا في النصف الثاني من العام، كما كان متوقعاً. وتستفيد المجموعة أيضاً من الطلب الجيد المستدام على منتجاتها في أوروبا، ومن ضمن ذلك أسواقها الجديدة. ويحقق قطاع المحاقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً جيداً، مدعوماً بإطلاق منتجات جديدة.

وفي أمريكا الشمالية، هناك طلب جيد على محفظة قطاع المحاقين الواسعة والمتنوعة، وقد أطلقت المجموعة عشرة منتجات حتى الآن هذا العام، ومن المتوقع إطلاق المزيد بنهاية العام. وتمت أيضاً عملية الاستحواذ على شركةXellia في أيلول الماضي ويُتوقع أن تساهم في الإيرادات بحوالي 20 مليون دولار هذا العام، بما يتماشى مع التوقعات المحددة مسبقاً. وتعمل المجموعة الآن على دمج الأعمال، كما تباشر بتطوير منشأة التصنيع التابعة لها في بيدفورد، أوهايو في الولايات الأمريكية المتحدة.

وإلى جانب عملية الاستحواذ على Xellia، تتوقع المجموعة أن تنمو إيرادات قطاع المحاقين عام 2024 بنطاق يتراوح ما بين 6% إلى 8% وأن يكون هامش التشغيل الأساسي بين 36% و37%.

الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة

يحقق قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة أداءً جيداً مستفيداً من مكانة الحكمة بوصفها مزودًا رائدًا للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفهمها العميق لاحتياجات الرعاية الصحية وحضورها المحلي الواسع، مما يترجم إلى طلب قوي على محفظتها، بما في ذلك منتجات علاج الأورام والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكما تمت الإشارة في منتصف العام الجاري، سيتم ترجيح تكاليف التشغيل في النصف الثاني بينما تستثمر المجموعة في المنتجات قيد التطوير والتنفيذ -مع التركيز على فرص المنتجات السبّاقة في السوق وفرص الأدوية الجنيسة السبّاقة- وفي أنشطتها التجارية لدعم محفظتها.

وتؤكد المجموعة توقعاتها بنمو إيرادات الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة بأرقام أحادية مرتفعة بالعملة الثابتة، أو من 6% إلى 8% على أساس التقارير، وأن يصل هامش التشغيل الأساسي المعلن إلى 25%.

الأدوية الجنيسة

يستمر قطاع الأدوية الجنيسة في تقديم أداء جيد جداً، وهذا يعكس المحفظة الواسعة والمتميزة بشكل متزايد للمجموعة، مع مساهمة قوية من منتجاتها الخاصة بالأنف والاستنشاق، بالإضافة إلى المنتجات التي تم إطلاقها مؤخراً. ويساعد اتساع المحفظة في تعويض الزيادة المتوقعة في المنافسة على منتجات معينة.

وتواصل المجموعة أيضًا التركيز على تعزيز محفظتها ومنتجاتها قيد التطوير في هذا القطاع، وتمضي على المسار الصحيح مع الاستثمار في البحث والتطوير، والذي زاد مقارنة بالنصف الأول من العام.

وقد أحرزت المجموعة تقدماً ملحوظاً في بناء قطاع تصنيع تعاقدي قوي، فيما تعلن عن توقيع عقد جديد طويل الأجل مع شركة أدوية عالمية. ورهناً بموافقات إدارة الغذاء والدواء، تتوقع المجموعة أن يبدأ الإنتاج التجاري لهذه الشراكة عام 2027. ويعدّ قطاع التصنيع التعاقدي أساسياً لاستراتيجية قطاع الأدوية الجنيسة؛ حيث يدعم نمو الإيرادات والأرباح، ويحسّن استخدام منشأتها في كولومبوس، أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وما تزال المجموعة تتوقع أن تنمو إيرادات الأدوية الجنيسة بنطاق يتراوح ما بين 5% إلى 7% عام 2024، وأن يتراوح هامش التشغيل الأساسي بين 16% و17%.

نبذة عن "الحكمة":

شركة "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." (الرمز في سوق لندن المالي:HIK وفي سوق ناسداك دبي:HIK وفي أسواق الأدوية المتاحة بدون وصفة: HKMPY) (معرف الكيان القانوني: 549300BNS685UXH4JI75)، (والحائزة على تصنيف ائتماني BBB- / مستقر من وكالة ستاندرد آند بورز، و BBB- / إيجابي من فيتش).

تسعى الحكمة إلى توفير صحة أفضل في متناول اليد كل يوم لملايين من الناس حول العالم. ومنذ أكثر من 45 عاماً، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة. ومن مقرها في المملكة المتحدة، تعد الحكمة شركة عالمية بتواجد محلي في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وبالاعتماد على خبرتها ورؤيتها الواسعة، تعمل الحكمة على تحويل العلوم المتطورة إلى حلول مبتكرة تحسّن جودة حياة الأفراد، كما تلتزم تجاه عملائها والمرضى الذين يخدمونهم. ومن خلال التفكير الإبداعي والتطبيق العملي، تقدم الحكمة مجموعة واسعة من الأدوية العامة ذات العلامة التجارية المسجلة وغير المسجلة، كما يعمل موظفوها - وعددهم 9100 موظف وموظفة - على بناء عالم أكثر صحة يثري جميع مجتمعاتنا. وتعدّ الحكمة شريكاً رائداً في مجال الأدوية المرخصة، ومن خلال ذراعها الاستثماري، تعمل على جذب التقنيات المبتكرة في مجال الصحة وتوظيفها لخدمة الأفراد حول العالم.

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