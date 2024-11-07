الحكمة تواصل تقدّمها الاستراتيجي الجيد وتؤكد توقعات أدائها التجاري لهذا العام

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت شركة " حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي.
" ("الحكمة" أو "المجموعة")، المجموعة الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم عن آخر مستجدات أدائها التجاري.
وقال رياض مشلاوي، الرئيس التنفيذي للحكمة: "سعداء بالتقدم الذي أحرزناه هذا العام، ونحن على المسار الصحيح لتحقيق أداء جيد آخر خلال عام 2024، بما يتماشى مع توقعاتنا الحالية. وتسهم جميع قطاعاتنا الثلاثة في هذا التقدم، إلى جانب إطلاقنا منتجات جديدة في أسواقنا والاستثمار في بنيتنا التحتية، مما يعزز ثقتنا بالمستقبل. فقد حققنا تقدماً استراتيجياً ممتازاً خلال هذه المدة، بما في ذلك إتمام عملية الاستحواذ على شركة Xellia وتوقيع اتفاقية مهمة للتصنيع التعاقدي ضمن قطاعنا في مجال الأدوية الجنيسة".
المجموعة
تقدم المجموعة أداءً جيداً مع استمرار توقعات نمو إيراداتها بنطاق يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وأن يكون الربح التشغيلي الأساسي بنطاق يتراوح ما بين 700 مليون دولار إلى 730 مليون دولار خلال عام 2024، بما يتماشى مع التوقعات المعلنة سابقاً.
قطاع المحاقين
في قطاع المحاقين العالمي للمجموعة، تسارع النمو في النصف الثاني من العام، مدفوعاً بإمكانات المجموعة بالتصنيع التعاقدي في أوروبا في النصف الثاني من العام، كما كان متوقعاً. وتستفيد المجموعة أيضاً من الطلب الجيد المستدام على منتجاتها في أوروبا، ومن ضمن ذلك أسواقها الجديدة. ويحقق قطاع المحاقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً جيداً، مدعوماً بإطلاق منتجات جديدة.
وفي أمريكا الشمالية، هناك طلب جيد على محفظة قطاع المحاقين الواسعة والمتنوعة، وقد أطلقت المجموعة عشرة منتجات حتى الآن هذا العام، ومن المتوقع إطلاق المزيد بنهاية العام. وتمت أيضاً عملية الاستحواذ على شركةXellia في أيلول الماضي ويُتوقع أن تساهم في الإيرادات بحوالي 20 مليون دولار هذا العام، بما يتماشى مع التوقعات المحددة مسبقاً. وتعمل المجموعة الآن على دمج الأعمال، كما تباشر بتطوير منشأة التصنيع التابعة لها في بيدفورد، أوهايو في الولايات الأمريكية المتحدة.
وإلى جانب عملية الاستحواذ على Xellia، تتوقع المجموعة أن تنمو إيرادات قطاع المحاقين عام 2024 بنطاق يتراوح ما بين 6% إلى 8% وأن يكون هامش التشغيل الأساسي بين 36% و37%.
الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة
يحقق قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة أداءً جيداً مستفيداً من مكانة الحكمة بوصفها مزودًا رائدًا للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفهمها العميق لاحتياجات الرعاية الصحية وحضورها المحلي الواسع، مما يترجم إلى طلب قوي على محفظتها، بما في ذلك منتجات علاج الأورام والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وكما تمت الإشارة في منتصف العام الجاري، سيتم ترجيح تكاليف التشغيل في النصف الثاني بينما تستثمر المجموعة في المنتجات قيد التطوير والتنفيذ -مع التركيز على فرص المنتجات السبّاقة في السوق وفرص الأدوية الجنيسة السبّاقة- وفي أنشطتها التجارية لدعم محفظتها.
وتؤكد المجموعة توقعاتها بنمو إيرادات الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة بأرقام أحادية مرتفعة بالعملة الثابتة، أو من 6% إلى 8% على أساس التقارير، وأن يصل هامش التشغيل الأساسي المعلن إلى 25%.
الأدوية الجنيسة
يستمر قطاع الأدوية الجنيسة في تقديم أداء جيد جداً، وهذا يعكس المحفظة الواسعة والمتميزة بشكل متزايد للمجموعة، مع مساهمة قوية من منتجاتها الخاصة بالأنف والاستنشاق، بالإضافة إلى المنتجات التي تم إطلاقها مؤخراً. ويساعد اتساع المحفظة في تعويض الزيادة المتوقعة في المنافسة على منتجات معينة.
وتواصل المجموعة أيضًا التركيز على تعزيز محفظتها ومنتجاتها قيد التطوير في هذا القطاع، وتمضي على المسار الصحيح مع الاستثمار في البحث والتطوير، والذي زاد مقارنة بالنصف الأول من العام.
وقد أحرزت المجموعة تقدماً ملحوظاً في بناء قطاع تصنيع تعاقدي قوي، فيما تعلن عن توقيع عقد جديد طويل الأجل مع شركة أدوية عالمية. ورهناً بموافقات إدارة الغذاء والدواء، تتوقع المجموعة أن يبدأ الإنتاج التجاري لهذه الشراكة عام 2027. ويعدّ قطاع التصنيع التعاقدي أساسياً لاستراتيجية قطاع الأدوية الجنيسة؛ حيث يدعم نمو الإيرادات والأرباح، ويحسّن استخدام منشأتها في كولومبوس، أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية.
وما تزال المجموعة تتوقع أن تنمو إيرادات الأدوية الجنيسة بنطاق يتراوح ما بين 5% إلى 7% عام 2024، وأن يتراوح هامش التشغيل الأساسي بين 16% و17%.
نبذة عن "الحكمة":
شركة "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." (الرمز في سوق لندن المالي:HIK وفي سوق ناسداك دبي:HIK وفي أسواق الأدوية المتاحة بدون وصفة: HKMPY) (معرف الكيان القانوني: 549300BNS685UXH4JI75)، (والحائزة على تصنيف ائتماني BBB- / مستقر من وكالة ستاندرد آند بورز، و BBB- / إيجابي من فيتش).
تسعى الحكمة إلى توفير صحة أفضل في متناول اليد كل يوم لملايين من الناس حول العالم. ومنذ أكثر من 45 عاماً، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة. ومن مقرها في المملكة المتحدة، تعد الحكمة شركة عالمية بتواجد محلي في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وبالاعتماد على خبرتها ورؤيتها الواسعة، تعمل الحكمة على تحويل العلوم المتطورة إلى حلول مبتكرة تحسّن جودة حياة الأفراد، كما تلتزم تجاه عملائها والمرضى الذين يخدمونهم. ومن خلال التفكير الإبداعي والتطبيق العملي، تقدم الحكمة مجموعة واسعة من الأدوية العامة ذات العلامة التجارية المسجلة وغير المسجلة، كما يعمل موظفوها - وعددهم 9100 موظف وموظفة - على بناء عالم أكثر صحة يثري جميع مجتمعاتنا. وتعدّ الحكمة شريكاً رائداً في مجال الأدوية المرخصة، ومن خلال ذراعها الاستثماري، تعمل على جذب التقنيات المبتكرة في مجال الصحة وتوظيفها لخدمة الأفراد حول العالم.
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