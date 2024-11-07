Thursday, 07 November 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شرعيّة الأرض الفلسطينيّة

11/7/2024 4:28:26 AM
(MENAFN- Al Watan) الزَّعم بأنّ السلام الحقيقيّ والعادل في فلسطين، أو حلّ الدولتَيْن، يُمكن أن يتحقَّق بمجرّد توقيع وثيقة هو ضربٌ من الوَهْم، لأنّ تحقيقه يتطلَّب في الحقيقة مُعالَجة قضايا معقّدة، ومتعدّدة الأبعاد، وسطَ مناخٍ ساخن، وقتلٍ، وتهجيرٍ، وتجويعٍ، وتجريفٍ للأرض.
ظهور الولايات المتّحدة كقوّة عظمى بعد انهيار الاتّحاد السوفييتيّ، أدّى إلى تغييرٍ في التوازُن العالميّ للقوى، ما نَتج عنه تداعياتٌ لا تزال قائمة حتّى اليوم، بما في ذلك الصراعات الإقليميّة، وحالات عدم الاستقرار، وهو ما يراه البعض شكلاً جديداً من أشكال الإمبرياليّة.
يرى المُحلِّلون أنّ الركائز الأساسيّة لسياسة الولايات المتّحدة في الشرق الأوسط لم تتغيَّر بشكلٍ كبير منذ عهد الرئيس هاري ترومان، حيث يتمّ تنفيذها لتبرير الأهداف الإمبرياليّة لأميركا، وللحفاظ على هيْمَنَتِها على كثيرٍ من مناطق العالَم. تشمل هذه الركائز احتواءَ الاشتراكيّة، والتركيزَ على ما بعد الاتّحاد السوفييتي، ومُواجَهة الأصوليّة الإسلاميّة، والسيطرة السوقيّة والعسكريّة على موارد النفط في العالَم العربي، ودعْم الأنظمة الوكيلة مثل إسرائيل، وقمْع حركات التحرُّر في المنطقة. وهذه السياسة قائمة، بغضّ النَّظر عن الحزب الذي يُمسِك بزمام السلطة، ما يَدفع البعض إلى الاعتقاد بعدم وجود فروقاتٍ جوهريّة بين إدارات الحزبَيْن الديمقراطي والجمهوري في هذا الصدد.
من المُحبط أنّ مساعي الولايات المتّحدة، على مَدار العقود الثلاثة الماضية، على الرّغم من أنّها قدَّمَتْ نفسَها كراعٍ لعمليّة السلام في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، قد تعثَّرت، ولَجأت أكثر إلى ما بات يُسمّى ((إدارة الأزمات)) عوضاً عن ((حلّ النّزاعات)). وحاليّاً، من الواضح أنّ الولايات المتّحدة فشلتْ فشلاً ذريعاً في لَعِبِ دَورها كوسيطٍ نزيه، حيث دَعمتْ إسرائيل كطرفٍ مُهَيْمِن، بشكلٍ غير عادل، على حساب فلسطين ((الطرف المُهمَّش)). وغالباً ما كان الصراع محوراً للتوتّرات الإقليميّة.
من المهمّ مُلاحظة أنّ هذا الصراع يعود إلى جذورٍ تاريخيّة وسياسيّة بالغة العُمق والتعقيد، تتجاوز تواريخ محدَّدة مثل 7 أكتوبر 2023. وإذا كانت الأحداثُ في هذا التاريخ قد أَثارتْ ردودَ فِعل، فإنّ الأسباب الجذريّة للصراع تكمن في الديناميّات التاريخيّة والسياسيّة الأعمق بالنسبة إلى الأشخاص الذين عانوا عقوداً من الاحتلال.
في 8 أكتوبر، تعرَّضَ الفلسطينيّون لهجماتٍ وَصَفهم خلالها مَن شنَّها بالإرهابيّين، مُتجاهلين هويّتهم الوطنيّة وإنسانيّتهم ومُعاناتهم الطويلة تحت الاحتلال. ومع تصاعُد الصراع، وخصوصاً في غزّة، ازدادَ الوعيُ العالَمي بالردّ غير المُتناسب على الأحداث التي سبقتْ ذلك بيوم، ما دفعَ إلى فحْصٍ نقديّ للتبريرات المقدَّمة للأفعال التي جرت على مدار الـ 76 عاماً الماضية.
هذا التدقيق دفعَ المُجتمعَ الدوليّ إلى إعادة تقييم موقفه. ومع مرور الوقت، ظهرَ تحوُّلٌ ملحوظٌ أدّى إلى مزيدٍ من التعاطُفِ والتضامُنِ مع مِحنة الفلسطينيّين، وذلك بفضل التغطية الإعلاميّة الواسعة لوسائل التواصل الاجتماعي، ومعها وسائل الإعلام الرئيسة التي كشفتْ عن واقع الاحتلال القاسي، وتأثيره المُستمرّ عبر الأجيال.
ومن المُثير أن نرى ((دولة الاحتلال)) التي تؤكِّد على هويّتها اليهوديّة، تُمارس دَوراً يُذكِّر بالهولوكوست، ما يُحوِّل الضحايا إلى جناة، ويَفرض العواقب على الفلسطينيّين، نتيجة الظلم التاريخي الذي تعرَّض له اليهود على يدِ أوروبا الغربيّة، إذ يدفع الفلسطينيّون الثمن من خلال التهجير والقتل والإبادة الجماعيّة، حيث تتماشى أفعالُ إسرائيل بشكلٍ كبير مع التطهير العرقي، والعقاب الجماعي، ما يَجعلها مثالاً واضحاً لما يُعرف بــ ((دولة الأبارتايد)).
الوضع الكارثيّ
على مدار 76 عاماً، استمرَّ الصراع بين شعبَيْن، يسعى أحدهما إلى استعادة أرضه، بينما يتمسّك الآخر باغتصابها والاستيلاء بالقوّة عليها. فتُرى إسرائيل من خلال عدسة الحركة الاستعماريّة الاستيطانيّة، التي تعود إلى عشرينيّات وثلاثينيّات القرن الماضي، تحت رعاية بريطانيّة خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين.
خلال هذه الفترة، شهدتْ فلسطين اضْطراباتٍ كبيرة، تمثَّلت في أعمال شغب ضدّ الحُكم البريطاني من العام 1920 حتّى العام 1936. بلغتْ هذه التوتّرات ذروتَها في حربِ العام 1948، عندما دعمتِ المَمْلكةُ المتّحدة هجرةَ اليهود إلى فلسطين، من خلال وعْد بلفور في العام 1917، الذي تعهَّد بدعْم إقامة وطنٍ قوميّ لليهود.
لكنّ تحقُّقَ هذه الرؤية استغرقَ قرابة ثلاثة عقود. وفي أعقاب حرب العام 1948، أَعلنت إسرائيل ما سمَّته ((الاستقلال))، وحصلتْ فَوراً على الاعتراف من المُجتمع الدولي والأُمم المتّحدة. وممّا يؤسَف له أنّ فصيلاً فلسطينيّاً بعيْنه حوَّلَ جهودَه إلى تحقيقِ مُصالَحَةٍ مع إسرائيل، وتبنّى اتّفاقيّة أوسلو واعترفَ بوجودها رسميّاً في العام 1988.
ومع ذلك فإنّ اتّفاقيّات أوسلو التي وُقِّعت في البيت الأبيض في العام 1993، قد استُغلَّت من قِبَلِ إسرائيل لزيادة النشاط الاستيطانيّ بشكٍل كبير في الضفّة الغربيّة المُحتلَّة، وقد سعتْ إدارةُ نتنياهو إلى تفكيكِ الاتّفاقيّة منذ تولّيه السلطة، ما زادَ الوضعَ تأزُّماً.
وحاليّاً، يَجِدُ الفلسطينيّون أنفسَهم في موقفٍ صعب، عالِقين بين ما هو تاريخي حتمي، وما هو سياسي مستحيل، مع وجود حكومة يمينيّة راديكاليّة في إسرائيل، لتبدو مفاوضاتُ تحقيقِ الاستقرار والأمن في المستقبل غير قابِلة للتحقُّق.
وخلال سنةٍ كاملة، دمَّرت إسرائيل بطائراتِها الحربيّة غزّة بَشَراً وحَجَراً، وسقطَ ما يزيد على الخمسين ألف ضحيّة من الفلسطينيّين، أغلبهم من النساء والأطفال... وهناك أكثر من 12,000 شهيد يُعتَقد أنّهم تحت أنقاض المباني المُدمَّرة. والوضع المأساويّ يتفاقَم بفقدان 147 شخصاً على الأقلّ من موظَّفي الأُمم المتّحدة، وتدمير 32 مستشفى، ما ترَكَ عدداً قليلاً من المَرافِق الصحيّة العاملة بطاقاتٍ محدودة. علاوةً على ذلك، تمَّ تدمير جميع المؤسّسات التعليميّة، من مدارس وجامعات، وتمَّ القضاءُ على معظم المواقع الدّينيّة من مَساجد وكنائس. كما أنّ السيطرة على معبر رفح الحدودي عَرْقَل وصولَ الإمدادات الأساسيّة مثل الوقود، الأمر الذي يَمنع تشغيل الخدمات الحيويّة لمُحتاجيها. ونتيجةً لذلك، فإنّ حوالي 70 % من البنية التحتيّة لغزّة أَصبحت في خَبَرِ كان، ما يزيد من حدّة الأزمة الإنسانيّة في المنطقة. الملكيّة المشروعة
ما هو الوصف الأنسب لحرب الإبادة هذه لدى حلفاء إسرائيل؟ هل هي حرب دفاعيّة كما تزعم هي؟ أم إنّها حملةٌ لقمْعِ شعبٍ يسعى إلى التحرُّر من الاستعمار؟ لكنّ المرء سرعان ما يصطدم بمواقف المسؤولين الأوروبيّين والأميركيّين، فهُم يُعبّرون بوضوح عن حقّ إسرائيل في الوجود والدّفاع عن نفسها باستمرار، ثمّ يختمون تصريحاتهم بالقول إنّ الحلّ الأمثل هو حلّ الدولتَيْن، وهو ما رفضتهُ إسرائيل جملةً وتفصيلاً، وتسعى اليوم إلى السيطرة الكليّة على القطاع وطرْد الفلسطينيّين من أرضهم التاريخيّة.
إذا كان قادةُ أميركا وأوروبا يدعمون حقّاً حلَّ الدولتَيْن، فلماذا يَستخدمون حقَّ الفيتو في مجلس الأمن، ولاسيّما بعدما اعترفت قرابة 140 دولة بفلسطين؟ علاوة على ذلك، تتبع أوروبا غالباً قيادة الولايات المتّحدة في هذا الشأن، ما يُثير تساؤلاتٍ حول التوازُن والعدالة في نهْجِهم تجاهَ مسألة حلّ الدولتَيْن.
واليوم، وإذ يُطالِب الفلسطينيّون بمبدأ أساسيٍّ من مبادئ حقوق الإنسان، وهو حقّ تقرير المصير، والعَيش على أرضهم التاريخيّة، فإنّ السؤال الذي يَطرح نفسَه هنا: لماذا يَدعم المُجتمعُ العالمي هذا المبدأ بشكلٍ عامّ، كما وَرَدَ في المادّة 16 من مبادئ وودرو ويلسون، ومع ذلك يتمّ تجاهله في الشأن الفلسطيني؟ ما يَدفعنا إلى التفكير في ما إذا كان يُنظر إلى الفلسطينيّين على أنّهم أقلّ استحقاقاً للاعتراف بسَعْيهم ليكوِّنوا دولةً مستقلّةً في المُجتمع الدولي. وأنّ أوروبا مُتمسّكة بالعقليّة الاستعماريّة، ولاسيّما أنّ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين شهدَ بالفعل على منطقة متطوّرة بشكلٍ ملحوظ، مُقارَنةً بالمناطق المُجاوِرة؛ إذ توفَّرت هناك بنية تحتيّة مثل الموانئ والمطارات، بالإضافة إلى اقتصادٍ مزدهرٍ وزراعةٍ قويّة. على عكس الادّعاءات التي أَطلقتها شخصيّاتٌ مثل غولدا مائير، التي زعمتْ أنّ فلسطين صحراء، لم تُزهِر إلّا بعد وصول الصهاينة، في الوقت الذي تُشير فيه الأدلّةُ التاريخيّة إلى عكس ذلك. فهناك سجلّات موثَّقة تَدعم التأكيد على أنّ المنطقة كانت مزدهرة بالفعل قَبل ظهور الحركة الصهيونيّة.
هذا الصراع المُستمرّ منذ سنواتٍ طويلة، لم يُحرِّك ضميرَ المُجتمع العالمي بشكلٍ كافٍ. إذ غالباً ما تمَّ اعتباره نِزاعاً إقليميّاً، أو صراعاً بين طرفَيْن يتنافسان على الأرض نفسِها. ومع ذلك، يؤكّد الفلسطينيّون أنّهم لا يُنازعون على الأرض، بقدر ما يؤكّدون ((ملكيّتهم المشروعة)) لها. وهُم يرون الصهاينة غُزاةً، سَعوا ويَسعون للسيطرة النهائيّة على وطنهم. وبالتالي، فإنّ الصراع ليس مجرّد قضيّة تنافُس على أرضٍ مُشترَكة، بل على عمليّة ((تسلُّل إلى مُمتلكات الفلسطينيّين العقاريّة ومزارعهم)) من قِبَل المُحتَلّ الإسرائيلي.
*كاتبة وروائيّة ليبيّة مُقيمة في هولندا
*ينشر بالتزامن مع دورية افق الإلكترونية.

MENAFN07112024000089011017ID1108860316

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث