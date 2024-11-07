التأمين الإجبارى على المركبات تنسق مع العدل للبت فى قضايا التعويضات إلكترونيًا

MENAFN - Al-Borsa News) قال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى لمجمعة التأمين الإجبارى على المركبات ومدير المكتب المصرى الموحد للبطاقة البرتقالية، إن المجمعة بدأت التنسيق مع وزارة العدل للبت فى القضايا المتعلقة بالتأمين الإلزامى على المركبات إلكترونيًا.

أضاف لبيب لـ”البورصة”، أن المجمعة تنسق حاليًا مع المسئولين بالمحاكم الاقتصادية ممثلة فى مساعدى العدل للبت فى القضايا الخاصة بالتأمين الإلزامى على المركبات إلكترونيًا من خلال بريد إلكترونى معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بين المجمعة والمحكمة الاقتصادية بكل دوائرها وذلك لتوفير قناة مشتركة للتواصل بين الطرفين.

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أوضح أن الإجراء الجديد يستهدف التوافق مع التعديل الذى تضمنه قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأشار إلى أن المجمعة لديها فريق عمل من المحامين تم تخصيصه لحضور جلسات المحاكم الاقتصادية“أون لاين” بحيث يتم رفع الدعاوى على السيستم وإرسال مستنداتها بالتبادل من خلال خط ربط مع دوائر المحاكم الاقتصادية لسرعة البت فى الدعاوى وتوفير الوقت والتكلفة.

وقال لبيب، إن المجمعة قامت بسداد نحو 400 حالة تعويض وفقًا للزيادة التى تم إقرارها بقانون التأمين الموحد والذى رفع مبلغ التعويض من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم، فيما يتم تسوية تعويضات الإصابة وفقًا لنسبة العجز التى يتم تحديدها من القومسيون الطبى أو الطب الشرعى.

أضاف أنه تمت تسوية التعويضات وفقًا للزيادة الجديده اعتبارًا من نفاذ القانون فى 11 يوليو الماضى حتى لو صدرت وثيقة التأمين قبل ذلك التاريخ.

أوضح أن القانون الجديد منح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحق فى رفع قيمة التغطية التأمينية بنسبة 50% بعد العرض على مجلس الوزراء، ما يسهم فى زيادة قيمة التعويض بشكل تدريجى ليتناسب مع ارتفاع معدل التضخم.

ووفقًا للبيب، ضاعف القانون الجديد حدود التعويض فى حالة الأضرار المادية عدا المركبات، لتصل إلى 20 ألف جنيه مقابل 10 آلاف جنيه فى القانون رقم 72لسنة 2007.

وقال إن إدراج مواد التأمين الإلزامى فى قانون التأمين الموحد الجديد من شأنه التيسير على المواطنين فى الحصول على التعويضات الخاصة بحوادث الطرق، لافتًا إلى أنه يحق للورثة والمصابين الإبلاغ عن الحوادث خلال 3 سنوات من وقوعها.

أضاف لبيب، أن عدد الوثائق التى تم إصدارها خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالى بلغ نحو 4.5 مليون وثيقة بإجمالى أقساط بلغت حوالى مليار جنيه، متوقعًا أن تصل أقساط المجمعة إلى نحو 1.250 مليار جنيه بنهاية العام الحالى 2024.

وبلغت إصدارات وثائق التأمين الإجبارى على المركبات منذ إنشاء مجمعة التأمين الإجبارى فى أغسطس 2019 وحتى نهاية يونيو 2024 نحو 25 مليون وثيقة بمعدل يزيد على 5 ملايين وثيقة سنوياً.

وتأسست المجمعة بموجب المادة 91 من القانون 10 لسنة 1981، الذى يسمح لشركات التأمين بإنشاء مجمعة لإدارة نشاط تأمينى معين، وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 252 لسنة 2019 بإنشاء مجمعة باسم“المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع”، تتخذ من مدينة القاهرة الكبرى مقرًا لها، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها داخل مصر.

كما نص قانون التأمين الموحد والصادر برقم 155 لسنة 2024 على قيام المجمعة دون غيرها من الشركات بإدارة منظومة التأمين الإلزامى على المركبات.

وبلغت التعويضات التى سددتها المجمعة للورثة والمستفيدين، بما فى ذلك حصة الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة، خلال 5 سنوات منذ بدء نشاط المجمعة فى أغسطس 2019 وحتى نهاية يونيو الماضى، ما يقارب من مليار جنيه، بخلاف التعويضات تحت التسوية والتعويضات التى لم تبلغ للمجمعة عن الفترة نفسها، واستفاد منها أكثر من 150 ألف مواطن من الورثة والمصابين.

أشار لبيب إلى أن المجمعة بصدد عقد سلسلة من اللقاءات مع النقابات الفرعية للمحامين للتأكيد على نشر ثقافة التسوية الودية للمتعاملين مع المجمعة وتوجيه المحامين بتقديم المطالبات بصورة ودية بدلاً من اللجوء للمحاكم لتوفير الجهد والتكلفة، خاصة مع ربط وميكنة نظم العمل بالمجمعة، موضحاً أن التسويات الودية تستحوذ حالياً على نحو 85% من حالات التعويض بالمجمعة وأن قيمة ما تدفعه المجمعة فى الحالتين واحد.

وقال إن المجمعة تدرس افتتاح فرع جديد فى محافظة الإسكندرية بجانب الفروع الحالية للمجمعة بهدف التسهيل على المواطنين للحصول على مستحقاتهم، لافتًا إلى أنه يمكن لأسر المصابين أو المتوفين فى حوادث الطرق التوجه للمقر الرئيسى أو فروع المجمعة فى محافظات الغربية والمنيا والإسماعيلية لتقديم مستنداتهم.

وأشار إلى اهتمام المجمعة بتطبيق الشمول المالى وفق سياسة الدولة من خلال صرف التعويضات على الحساب البنكى للمستفيد أو من خلال بطاقات“ميزة” التى يتم إصدارها بالتنسيق مع بنوك“الأهلى” و”مصر” وأحد البنوك الخاصة إضافة إلى الهيئة العامة للبريد، لافتًا إلى أنه يتم إصدار نحو 30 ألف بطاقة سنويًا للورثة والمستفيدين من التعويضات.

وفيما يتعلق بالبطاقة البرتقالية، أضاف لبيب أنه يتم إصدار البطاقة إلكترونيًا عبر ربط مع 13 دولة عربية من خلال الاتحاد العربى للتأمين، ويتم سداد التعويضات المستحقة للدول المشتركة وفقًا لعملة الدولة أو الدولار الأمريكى.

وقال لبيب، إن عدد البطاقات البرتقالية التى تم إصدارها خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالى بلغ نحو 15 ألف بطاقة.

وتُعرف البطاقة البرتقالية بأنها بطاقة التأمين الموحدة على المركبات العربية أثناء تنقلها من بلد عربى إلى آخر، وذلك لتغطية المسئولية المدنية عن سير المركبة داخل الدول المزارة، وفقًا لاتفاقية بين الدول العربية تم توقيعها فى تونس أبريل 1975.

وأشار لبيب إلى أن صافى أقساط البطاقة البرتقالية منذ بدء إصدارها فى 2021 بلغ نحو 61.4 مليون جنيه لما يزيد على 46 ألف بطاقة.

وتقوم المجمعة بإصدار جميع بطاقات التأمين البرتقالية إلكترونيًا للمركبات المصرية المغادرة إلى الدول العربية منذ بداية يناير 2021 من خلال منفذى سفاجا ونويبع، بجانب بعض الإصدارات التى تمت عبر المركز الرئيسى للمجمعة.

وأكد التزام المجمعة وشركات التأمين الأعضاء بها بالمساهمة فى مصروفات صندوق الحوادث المجهلة وتعويضاته وفى حالة إذا نتج عنه عجز وفقًا للقانون الجديد.

وقال إن المجمعة تقوم بسداد حصتها دوريًا فى الصندوق بنسبة 3% من أقساط المجمعة مع الصندوق وفقًا للبروتوكول الموقع بين الطرفين بهدف القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بتعويضات الصندوق.

أضاف أن الربط بين الصندوق والمجمعة يستهدف تفادى ازدواجية صرف التعويضات وضمان وصولها إلى مستحقيها بصورة قانونية وعادلة.

وأوضح أن التحليلات والمؤشرات الخاصة بالأرقام الصادرة عن قاعدة بيانات المجمعة يتم توفيرها للجهات الحكومية المعنية للتعرف على الطرق الأكثر تعرضًا للحوادث بهدف توفير وسائل الأمان والحماية اللازمة.