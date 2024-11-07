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الأسبوع المقبل.. انطلاق فعاليات النسخة السادسة من ملتقى ((شرم راندفو للتأمين))

11/7/2024 4:28:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يطلق الاتحاد المصرى للتأمين فعاليات النسخة السادسة لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين“شرم راندفو”، الأسبوع المقبل، بمشاركة نحو ألف خبير ومسئول تأمينى من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأنشطة المرتبطة بهما من 40 دولة.

وتُعقد النسخة الجديدة للملتقى تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة المالية تحت عنوان: ((رؤية جديدة لصناعة التأمين)) بحضور بعض الوزراء وقيادات شركات التأمين ومسئولى الرقابة المالية ومحافظ جنوب سيناء.

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وتتضمن جلسات الملتقى 3 محاور رئيسية وهى: الابتكار، والذكاء الاصطناعى، والعنصر البشرى؛ حيث سيشارك بها 25 متحدثاً من ذوى خبرات محلية وإقليمية ودولية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتطوير سوق التأمين المصرى.

كما تناقش جلسات الملتقى الحديث عن أهمية التطوير التكنولوجى واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، وكذلك تأثير المنتج التأمينى، ودور العنصر البشرى فى القطاع.

وسيتم على هامش الملتقى توقيع 3 بروتوكولات بين الاتحاد المصرى للتأمين، وبعض الجهات لخدمة الصناعة.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى تنفيذ مبادرة مشتركة بين الاتحاد، والهيئة العامة للرقابة المالية؛ بهدف زراعة 50 شجرة فى حديقة الصداقة فى محافظة جنوب سيناء، ضمن خطة الاتحاد لتحقيق الاستدامة والتحول الأخضر.

كما تتضمن فعاليات الملتقى تكريم الفائزين فى المسابقة السنوية للاتحاد، واستضافة الكاتب البريطانى وين كلارك الذى اختير ضمن أفضل 25 شخصية على مستوى العالم.

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