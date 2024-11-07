الأسبوع المقبل.. انطلاق فعاليات النسخة السادسة من ملتقى ((شرم راندفو للتأمين))

(MENAFN
- Al-Borsa News) يطلق الاتحاد المصرى للتأمين فعاليات النسخة السادسة لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين“شرم راندفو”، الأسبوع المقبل، بمشاركة نحو ألف خبير ومسئول تأمينى من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأنشطة المرتبطة بهما من 40 دولة.
وتُعقد النسخة الجديدة للملتقى تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة المالية تحت عنوان: ((رؤية جديدة لصناعة التأمين)) بحضور بعض الوزراء وقيادات شركات التأمين ومسئولى الرقابة المالية ومحافظ جنوب سيناء.
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وتتضمن جلسات الملتقى 3 محاور رئيسية وهى: الابتكار، والذكاء الاصطناعى، والعنصر البشرى؛ حيث سيشارك بها 25 متحدثاً من ذوى خبرات محلية وإقليمية ودولية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتطوير سوق التأمين المصرى.
كما تناقش جلسات الملتقى الحديث عن أهمية التطوير التكنولوجى واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، وكذلك تأثير المنتج التأمينى، ودور العنصر البشرى فى القطاع.
وسيتم على هامش الملتقى توقيع 3 بروتوكولات بين الاتحاد المصرى للتأمين، وبعض الجهات لخدمة الصناعة.
ومن المقرر أن يشهد الملتقى تنفيذ مبادرة مشتركة بين الاتحاد، والهيئة العامة للرقابة المالية؛ بهدف زراعة 50 شجرة فى حديقة الصداقة فى محافظة جنوب سيناء، ضمن خطة الاتحاد لتحقيق الاستدامة والتحول الأخضر.
كما تتضمن فعاليات الملتقى تكريم الفائزين فى المسابقة السنوية للاتحاد، واستضافة الكاتب البريطانى وين كلارك الذى اختير ضمن أفضل 25 شخصية على مستوى العالم.
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