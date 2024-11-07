صناديق التحوط تلجأ إلى الليرة التركية كملاذ وسط اضطرابات العملات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حققت الليرة التركية مكاسب أمس الأربعاء، لتصبح العملة الوحيدة في الأسواق الناشئة التي ترتفع أمام الدولار الأمريكي، فيما تراجعت العملات الأخرى عالمياً بعد عودة دونالد إلى البيت الأبيض.

ارتفعت الليرة بنحو 0.3% مقابل الدولار، مدعومة بتدخل البنوك المملوكة للدولة والتي شجعت أيضاً دخول صناديق استثمار أجنبية إلى السوق، وفقاً لمتداولين مطلعين على المعاملات، والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم تخويلهم الحديث علناً.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب قرار الفائدة في بريطانيا نيسان تُخفض توقعاتها للأرباح السنوية وتخطط لتسريح 9 آلاف عامل أرباح“طيران الإمارات” تهبط في نصف عام بفعل ضريبة دخل الشركات دعم الليرة يجذب المستثمرين

أوضح المتداولون أن البنوك الحكومية تدخلت لدعم الليرة من خلال بيع أكثر من 500 مليون دولار، بهدف الحفاظ على سعر صرف الليرة عند مستوى 34.3550 مقابل الدولار، خاصة خلال ساعات التداول الآسيوية التي شهدت تراجعاً في عملات الأسواق الناشئة الأخرى وسط توقعات بفوز ترمب. واستجابة لهذا الدعم، انضمت صناديق التحوط إلى السوق أيضاً، بحسب الأشخاص.

وفي هذا السياق، قال أونور إيلجين، رئيس الخزانة لدى بنك“إم يو إف جي بنك تركيا” (MUFG Bank Turkey) في إسطنبول، إن“دخول المستثمرين الأجانب إلى مراكز التداول بالليرة منطقي نظراً لجاذبية تجارة الفائدة في وقت تشهد فيه العملات الأخرى للأسواق الناشئة تقلبات عالية”. وأوضح أن المستثمرين كانوا يراهنون على استفادة الليرة من العلاقات القوية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودونالد ترمب حتى قبل الانتخابات.

ما هي تجارة الفائدة؟

يشير مصطلح“تجارة الفائدة” إلى استراتيجية استثمارية تقوم على الاقتراض بعملات ذات أسعار فائدة منخفضة ومن ثم الاستثمار في عملات أو دول تقدم عوائد أعلى، مثل تركيا، التي يصل فيها سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى 50%. ويعد هذا ثاني أعلى معدل في العالم مما يعزز جاذبية العوائد بفضل جهود السلطات للحفاظ على استقرار الليرة نسبياً أمام الدولار.

وسجلت الليرة هذه المكاسب أمس الأربعاء بينما وصل الدولار إلى أقوى مستوياته خلال عام، حيث ارتفع مؤشر“بلومبرغ للدولار الفوري” بنسبة 1.7%، وهو أكبر ارتفاع منذ أربعة أعوام.

ذكر بيتر كينسيلا، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي لدى“يونيون بانكير بريفيه” (Union Bancaire Privée Ubp) في لندن، أن“العائد المرتفع للغاية لليرة التركية يكفي لتعويض أي تحرك للدولار، وبالتالي لا نتوقع تحركات كبيرة في أسعار الليرة الفورية”.

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