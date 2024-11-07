تراجع واردات الصين من النفط الخام للشهر السادس على التوالي في أكتوبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت واردات الصين من النفط على الصعيدين الشهري والسنوي خلال أكتوبر، مع تقليص المصافي المحلية للإنتاج في ظل ضعف الطلب المحلي على الوقود.

وحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، استوردت بكين 44.7 مليون طن من الخام في أكتوبر، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بمستوى سبتمبر، و9% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”، لتواصل التراجع للشهر السادس على التوالي.

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وأظهرت البيانات أن واردات الصين من الذهب الأسود منذ بداية العام الجاري بلغت 457 مليون طن، وتعد منخفضة بنسبة 3.4% على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع واردات الصين من الغاز الطبيعي 20% على أساس سنوي إلى 10.54 مليون طن متري في أكتوبر، وبنسبة 13.6% إلى 110 ملايين طن على مدار العام.

وفي المقابل، هبطت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة -تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات والسفن- بنسبة 23% سنوياً إلى 3.96 مليون طن في أكتوبر.

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