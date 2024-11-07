تراجع واردات الصين من النفط الخام للشهر السادس على التوالي في أكتوبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت واردات الصين من النفط على الصعيدين الشهري والسنوي خلال أكتوبر، مع تقليص المصافي المحلية للإنتاج في ظل ضعف الطلب المحلي على الوقود.
وحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، استوردت بكين 44.7 مليون طن من الخام في أكتوبر، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بمستوى سبتمبر، و9% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”، لتواصل التراجع للشهر السادس على التوالي.
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وأظهرت البيانات أن واردات الصين من الذهب الأسود منذ بداية العام الجاري بلغت 457 مليون طن، وتعد منخفضة بنسبة 3.4% على أساس سنوي.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع واردات الصين من الغاز الطبيعي 20% على أساس سنوي إلى 10.54 مليون طن متري في أكتوبر، وبنسبة 13.6% إلى 110 ملايين طن على مدار العام.
وفي المقابل، هبطت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة -تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات والسفن- بنسبة 23% سنوياً إلى 3.96 مليون طن في أكتوبر.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108860310
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