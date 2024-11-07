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أرباح دلتا للطباعة تقفز 260.8% خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

11/7/2024 4:28:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة“دلتا للطباعة والتغليف”، بنسبة 260.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 60.4 مليون جنيهـ مقارنة بربح 16.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 577.3 مليون جنيه، مقابل 310.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

موضوعات متعلقة عمومية“راكتا” تعتمد حساب التصفية بخسائر 49.5 مليون جنيه “أوراسكوم المالية” توافق على عرض للاستحواذ على حصتها في“كليفر لتطوير الإلكترونيات” “النصر للأعمال المدنية” تتحول لربح 5.5 مليون جنيه خلال 9 أشهر

وتضاعفت أرباح شركة دلتا للطباعة والتغليف، 2.5 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 25 مليون جنيه، مقارنة بربح 10 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 192.8 مليون جنيه، مقابل 97.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة“دلتا للطباعة والتغليف”، على مشروع توزيع الأرباح عن عام 2023، المقدم من مجلس الإدارة.

وأقرت العمومية نصيب المساهمين من توزيع الأرباح بواقع جنيهان لكل سهم.

وأشارت الشركة، إلى أن نصيب المساهمين في الأرباح 1.09 مليون جنيه حصة أولى و10.1 مليون جنيه حصة ثانية.



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