أرباح دلتا للطباعة تقفز 260.8% خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة“دلتا للطباعة والتغليف”، بنسبة 260.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 60.4 مليون جنيهـ مقارنة بربح 16.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 577.3 مليون جنيه، مقابل 310.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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وتضاعفت أرباح شركة دلتا للطباعة والتغليف، 2.5 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 25 مليون جنيه، مقارنة بربح 10 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 192.8 مليون جنيه، مقابل 97.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة“دلتا للطباعة والتغليف”، على مشروع توزيع الأرباح عن عام 2023، المقدم من مجلس الإدارة.
وأقرت العمومية نصيب المساهمين من توزيع الأرباح بواقع جنيهان لكل سهم.
وأشارت الشركة، إلى أن نصيب المساهمين في الأرباح 1.09 مليون جنيه حصة أولى و10.1 مليون جنيه حصة ثانية.
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