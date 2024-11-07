مقترح تأمينى بإنشاء تطبيق شامل لربط منظومة الرعاية الصحية

MENAFN - Al-Borsa News) تقدم محمد صلاح منصور، عضو لجنة التأمين المستدام باتحاد شركات التأمين، رئيس قسم التأمين البنكى والأخطار الخاصة لشركةللتأمين مصر بمقترح إنشاء تطبيق شامل لربط منظومة الرعاية الصحية فى مصر.

وقال ((منصور)) لـ ((البورصة))، إن التطبيق يأتى ضمن مشروع وطنى للتحول الرقمى فى القطاع الصحى تحت إشراف الحكومة.

موضوعاتعبدالعزيز لبيب: ((وثاق للتأمين التكافلى)) تنضم إلى نادى المليار جنيه فى الأقساط مشاركة جى أى جى للتأمين ـ مصر فى شرم راندفو للتأمين وإعادة التأمين 2024 سامح أنس: ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) تركز على فرص النمو فى السوق المصرى

واقترح ((منصور)) أن ينفذ التطبيق كمشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص، مع وجود رقابة من وزارة الصحة لضمان مصداقية وكفاءة التطبيق، ما يسهم فى تحسين جودة الرعاية الصحية وتسهيل وصول المواطنين للخدمات الطبية.

أضاف ((منصور))، أنه لتنفيذ التطبيق المقترح لا بد من عمل مبادرة من الاتحاد المصرى للتأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لعمل تطبيق شامل يربط جميع منظومة الصحة.

تابع أنه من الضرورى تحقيق تكامل بين عدة جهات فاعلة لضمان الموثوقية والالتزام بالمعايير الصحية، مع وجود جهة حكومية للإشراف والمتابعة.

أشار إلى أن الطبية ويُفترض أن يسهم فى تأسيس التطبيق عدد من الجهات منها وزارة الصحة والسكان لتقوم بالإشراف والتنسيق بين المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة إلى جانب وضع معايير الجودة وتحدد ضوابط الخصوصية لحماية بيانات المرضى. كما تختص الوزارة بتوفير الدعم الفنى ومتابعة سير العمل لضمان فعالية التطبيق.

أوضح أن الطرف الثانى هو الهيئة العامة للرعاية الصحية لتكون مسئولة عن إدارة وتنظيم البيانات الصحية وربط المراكز الطبية المختلفة بجانب توفير الدعم الإداري، وتضع سياسات التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان وصول شامل للرعاية الصحية.

بحسب ((منصور))، فالطريق الثالث لتنفيذ التطبيق هو الهيئة العامة للتأمين الصحى لتُضيف تغطية التأمين الصحى فى التطبيق وتربطها بشركات التأمين لضمان خدمات طبية متكاملة للمؤمن عليهم، فضلاً عن متابعة البيانات المالية لتسهيل تسوية الفواتير آليًا بين شركات التأمين والمستشفيات.

والطرف الرابع الجهات الرقابية والتشريعية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان الشفافية والالتزام بالمعايير التأمينية وتطوير نظم تأمين مستدامة إضافة لقيامها بوضع سياسات تشريعية وإطار قانونى يحدد حقوق وواجبات الأطراف المشاركة.

والطرف الخامس هو شركات التكنولوجيا والتطوير البرمجى؛ حيث يجب التعاون مع شركات تقنية مختصة لضمان التكامل التقنى وتطوير نظام آمن لحماية بيانات المرضى، بخلاف إجراء التحديثات الدورية لضمان أمان وفعالية التطبيق.

ودعا ((منصور)) بعض الجهات الأخرى للمساهمة فى تأسيس التطبيق منها شركات التأمين ومقدمو خدمات الرعاية الصحية مثل المستشفيات، المعامل، الصيدليات لتحقيق التكامل بين التأمين الصحى وخدمات التطبيق وتقديم باقات تأمين مختلفة.