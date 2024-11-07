مقترح تأمينى بإنشاء تطبيق شامل لربط منظومة الرعاية الصحية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تقدم محمد صلاح منصور، عضو لجنة التأمين المستدام باتحاد شركات التأمين، رئيس قسم التأمين البنكى والأخطار الخاصة لشركة جى آى جى
للتأمين مصر بمقترح إنشاء تطبيق شامل لربط منظومة الرعاية الصحية فى مصر.
وقال ((منصور)) لـ ((البورصة))، إن التطبيق يأتى ضمن مشروع وطنى للتحول الرقمى فى القطاع الصحى تحت إشراف الحكومة.
موضوعات متعلقة
عبدالعزيز لبيب: ((وثاق للتأمين التكافلى)) تنضم إلى نادى المليار جنيه فى الأقساط مشاركة جى أى جى للتأمين ـ مصر فى ملتقى
شرم راندفو للتأمين وإعادة التأمين 2024 سامح أنس: ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) تركز على فرص النمو فى السوق المصرى
واقترح ((منصور)) أن ينفذ التطبيق كمشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص، مع وجود رقابة من وزارة الصحة لضمان مصداقية وكفاءة التطبيق، ما يسهم فى تحسين جودة الرعاية الصحية وتسهيل وصول المواطنين للخدمات الطبية.
أضاف ((منصور))، أنه لتنفيذ التطبيق المقترح لا بد من عمل مبادرة من الاتحاد المصرى للتأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لعمل تطبيق شامل يربط جميع منظومة الصحة.
تابع أنه من الضرورى تحقيق تكامل بين عدة جهات فاعلة لضمان الموثوقية والالتزام بالمعايير الصحية، مع وجود جهة حكومية للإشراف والمتابعة.
أشار إلى أن الطبية ويُفترض أن يسهم فى تأسيس التطبيق عدد من الجهات منها وزارة الصحة والسكان لتقوم بالإشراف والتنسيق بين المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة إلى جانب وضع معايير الجودة وتحدد ضوابط الخصوصية لحماية بيانات المرضى. كما تختص الوزارة بتوفير الدعم الفنى ومتابعة سير العمل لضمان فعالية التطبيق.
أوضح أن الطرف الثانى هو الهيئة العامة للرعاية الصحية لتكون مسئولة عن إدارة وتنظيم البيانات الصحية وربط المراكز الطبية المختلفة بجانب توفير الدعم الإداري، وتضع سياسات التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان وصول شامل للرعاية الصحية.
بحسب ((منصور))، فالطريق الثالث لتنفيذ التطبيق هو الهيئة العامة للتأمين الصحى لتُضيف تغطية التأمين الصحى فى التطبيق وتربطها بشركات التأمين لضمان خدمات طبية متكاملة للمؤمن عليهم، فضلاً عن متابعة البيانات المالية لتسهيل تسوية الفواتير آليًا بين شركات التأمين والمستشفيات.
والطرف الرابع الجهات الرقابية والتشريعية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان الشفافية والالتزام بالمعايير التأمينية وتطوير نظم تأمين مستدامة إضافة لقيامها بوضع سياسات تشريعية وإطار قانونى يحدد حقوق وواجبات الأطراف المشاركة.
والطرف الخامس هو شركات التكنولوجيا والتطوير البرمجى؛ حيث يجب التعاون مع شركات تقنية مختصة لضمان التكامل التقنى وتطوير نظام آمن لحماية بيانات المرضى، بخلاف إجراء التحديثات الدورية لضمان أمان وفعالية التطبيق.
ودعا ((منصور)) بعض الجهات الأخرى للمساهمة فى تأسيس التطبيق منها شركات التأمين ومقدمو خدمات الرعاية الصحية مثل المستشفيات، المعامل، الصيدليات لتحقيق التكامل بين التأمين الصحى وخدمات التطبيق وتقديم باقات تأمين مختلفة.
MENAFN07112024000202011048ID1108860308