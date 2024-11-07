عمومية إيديتا تُقر توزيع 400 مليون جنيه على المساهمين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“إيديتا للصناعات الغذائية”، على حساب توزيعات الأرباح المقترح عن العام الماضي والبالغ 400 مليون جنيه.

وقررت العمومية توزيع 400 مليون جنيه على المساهمين في صورة كوبون نقدي قدره 0.571 جنيه للسهم، بحسب افصاح صادر عن الشركة.

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كما وافقت العمومية على كفالة إيديتا للصناعات الغذائية لشركة“إيديتا للتجارة والتوزيع” وشركة“إيديتا لصناعة الحلويات” وشركة“إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة”.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة“إيديتا للصناعات الغذائية”، مشروع توزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح العام الماضي.

ويتضمن المقترح توزيع 400 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 0.571 جنيه للسهم؛ رهناً بموافقة عمومية الشركة المقرر انعقادها يوم 6 نوفمبر المقبل.

كما قررت الشركة بيع قطع غيار مستعملة مملوكة لإيديتا للصناعات الغذائية إلى الشركة التابعة في المغرب بمبلغ قدره 419.96 ألف جنيه.

ارتفعت أرباح شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 856.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 809.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 7.98 مليار جنيه، مقابل 5.63 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

وكان خفض صندوق الاستثمار كينجسواي فرونتير كنسيومر“Kingsway Frontier Consumer Fund”، حصته في رأسمال إيديتا للصناعات الغذائية من 12.52% إلى 8.65%.

وباع صندوق الاستثمار 230.31 ألف سهم من إيديتا للصناعات الغذائية بقيمة 672.6 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 29.5 جنيه.

وتستهدف شركة إيديتا للصناعات الغذائية استثمار ما بين 900 مليون ومليار جنيه خلال العام الجارى فى خطتها التوسعية، وفقًا لما قالته منة شمس الدين رئيس قطاع علاقات المستثمرين لـ”البورصة”.

وأضافت شمس الدين، أن الشركة لديها خطة لإضافة خطى إنتاج جديدين لقطاع المخبوزات والكيك فى مصانعها القائمة بتكلفة استثمارية للخط الواحد تصل إلى 6 ملايين يورو، موضحة أن تلك الخطوط سترفع الطاقة الإنتاجية بأكثر من 10% بغرض تلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة.

وزاد إجمالى مبيعات شركة إيديتا للصناعات الغذائية 41.3% خلال الربع الأول من العام الجارى لتسجل 3.93 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.78 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى.

وأكدت رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالشركة، أن هناك طلبا كبيرا ومتزايدا للغاية فى السوق المصرى خاصة مع اتباع الشركة سياسة تسعيرية ساعدتها على التوسع واقتناص المزيد من الحصص السوقية فى السوق المصرى.

وأضافت، أن كل التوسعات بغرض تلبية حجم الطلب المتزايد الذى لمسته الشركة على منتجاتها فى السوق مما زاد من عدد الكميات المباعة وليس قيمتها فقط.

وأوضحت أن الشركة بصدد تشغيل احد خطوط الإنتاج فى المصانع الجديدة الخاصة بالمخبوزات المجمدة، موضحة أن تشغيل هذا الخط سيرفع الطاقة الإنتاجية بنحو 50%.

وأنهت الشركة فى وقت سابق صفقة الاستحواذ على شركة فانسى فودز، ودخول سوق المخبوزات المجمدة المصرى.

وأشارت إلى أن“إيديتا” قامت بتطوير الأصول المملوكة لشركتها الجديدة إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة وإطلاق تشكيلة منتجات من تلك المصانع تحت علامة“مولتو فورنى”.

وأشارت إلى أن الشركة اتفقت مع بنك مصر على اتفاقية تمويل طويل الأجل بقيمة 990 مليون جنيه لمدة 8 سنوات لتوظيفها فى التوسع بخطوط الإنتاج فى السوق المصري.