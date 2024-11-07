عمومية إيديتا تُقر توزيع 400 مليون جنيه على المساهمين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“إيديتا للصناعات الغذائية”، على حساب توزيعات الأرباح المقترح عن العام الماضي والبالغ 400 مليون جنيه.
وقررت العمومية توزيع 400 مليون جنيه على المساهمين في صورة كوبون نقدي قدره 0.571 جنيه للسهم، بحسب افصاح صادر عن الشركة.
موضوعات متعلقة
عمومية“راكتا” تعتمد حساب التصفية بخسائر 49.5 مليون جنيه “أوراسكوم المالية” توافق على عرض للاستحواذ على حصتها في“كليفر لتطوير الإلكترونيات” “النصر للأعمال المدنية” تتحول لربح 5.5 مليون جنيه خلال 9 أشهر
كما وافقت العمومية على كفالة إيديتا للصناعات الغذائية لشركة“إيديتا للتجارة والتوزيع” وشركة“إيديتا لصناعة الحلويات” وشركة“إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة”.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة“إيديتا للصناعات الغذائية”، مشروع توزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح العام الماضي.
ويتضمن المقترح توزيع 400 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 0.571 جنيه للسهم؛ رهناً بموافقة عمومية الشركة المقرر انعقادها يوم 6 نوفمبر المقبل.
كما قررت الشركة بيع قطع غيار مستعملة مملوكة لإيديتا للصناعات الغذائية إلى الشركة التابعة في المغرب بمبلغ قدره 419.96 ألف جنيه.
ارتفعت أرباح شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 856.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 809.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 7.98 مليار جنيه، مقابل 5.63 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
وكان خفض صندوق الاستثمار كينجسواي فرونتير كنسيومر“Kingsway Frontier Consumer Fund”، حصته في رأسمال إيديتا للصناعات الغذائية من 12.52% إلى 8.65%.
وباع صندوق الاستثمار 230.31 ألف سهم من إيديتا للصناعات الغذائية بقيمة 672.6 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 29.5 جنيه.
وتستهدف شركة إيديتا للصناعات الغذائية استثمار ما بين 900 مليون ومليار جنيه خلال العام الجارى فى خطتها التوسعية، وفقًا لما قالته منة شمس الدين رئيس قطاع علاقات المستثمرين لـ”البورصة”.
وأضافت شمس الدين، أن الشركة لديها خطة لإضافة خطى إنتاج جديدين لقطاع المخبوزات والكيك فى مصانعها القائمة بتكلفة استثمارية للخط الواحد تصل إلى 6 ملايين يورو، موضحة أن تلك الخطوط سترفع الطاقة الإنتاجية بأكثر من 10% بغرض تلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة.
وزاد إجمالى مبيعات شركة إيديتا للصناعات الغذائية 41.3% خلال الربع الأول من العام الجارى لتسجل 3.93 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.78 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى.
وأكدت رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالشركة، أن هناك طلبا كبيرا ومتزايدا للغاية فى السوق المصرى خاصة مع اتباع الشركة سياسة تسعيرية ساعدتها على التوسع واقتناص المزيد من الحصص السوقية فى السوق المصرى.
وأضافت، أن كل التوسعات بغرض تلبية حجم الطلب المتزايد الذى لمسته الشركة على منتجاتها فى السوق مما زاد من عدد الكميات المباعة وليس قيمتها فقط.
وأوضحت أن الشركة بصدد تشغيل احد خطوط الإنتاج فى المصانع الجديدة الخاصة بالمخبوزات المجمدة، موضحة أن تشغيل هذا الخط سيرفع الطاقة الإنتاجية بنحو 50%.
وأنهت الشركة فى وقت سابق صفقة الاستحواذ على شركة فانسى فودز، ودخول سوق المخبوزات المجمدة المصرى.
وأشارت إلى أن“إيديتا” قامت بتطوير الأصول المملوكة لشركتها الجديدة إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة وإطلاق تشكيلة منتجات من تلك المصانع تحت علامة“مولتو فورنى”.
وأشارت إلى أن الشركة اتفقت مع بنك مصر على اتفاقية تمويل طويل الأجل بقيمة 990 مليون جنيه لمدة 8 سنوات لتوظيفها فى التوسع بخطوط الإنتاج فى السوق المصري.
MENAFN07112024000202011048ID1108860307